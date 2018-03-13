Найдосвідченіший український атлет Віталій Лук’яненко гордо ніс Державний прапор на церемонії відкриття ХІІ Паралімпійських ігор, а вже за добу синьо-жовтий стяг найвище здійнявся над медальною площею Пхьончхана на честь самого спортсмена. Першого змагального дня саме він поставив окличний знак, виборовши разом із гайдом Іваном Марчишаком золоту медаль у біатлонних перегонах на 7,5 кілометра серед спортсменів з порушенням зору. Відтак розвіяв усі міфи про те, що для спорту є певний віковий ценз, що молодшим спідручніше виборювати медалі й що прапороносці не беруть «золота»…

Паралімпіада в Кореї для харків’янина Віталія Лук’яненка — шоста. З попередніх Ігор українець привіз вісім медалей, з яких чотири — золоті. У 2014-му на Паралімпіаді в Сочі він став дворазовим чемпіоном: найкращий результат у спринтерських перегонах і на дистанції 12,5 кілометра. Тоді українець випередив російського спортсмена на 10 секунд завдяки своїй відшліфованій майстерності стрільби. І така перемога нашого співвітчизника добряче зіпсувала настрій присутньому на тих іграх російському президентові Володимирові Путіну, який не привітав українського паралімпійця.

А першою українською медалісткою Пхьончхана стала Людмила Ляшенко, яка виборола свою паралімпійську «бронзу». Того ж дня бронзові нагороди здобули Ігор Рептюх та Анатолій Ковалевський з гайдом Олександром Мукшиним. Своє перше паралімпійське «срібло» виборола Оксана Шишкова з гайдом Віталієм Казаковим.

Другого змагального дня українці брали участь лише в чоловічих лижних перегонах сидячи на 15 кілометрів. Лідер кубкового заліку Максим Яровий вийшов на дистанцію останнім під номером 29, після контрольної позначки 0,75 км він ішов шостим, позначки 2,85 км, 3,8 км, 5,92 км та 6,87 км долав третім — лідерами на цих відрізках були корейський спортсмен Сін Еу Хуан та американець Даніел Кносен, а починаючи з 8,98 км і до фінішу утримував лідерську позицію. Закінчив Максим дистанцію абсолютно непереможним, випередивши свого суперника — чемпіона першого дня змагань (7,5 км, коротка дистанція, біатлон) — американця Даніела Кносена на 43,7 секунди.

Миколаївський спортсмен Максим Яровий здобув 11 березня своє перше паралімпійське «золото». Чотири роки тому українець повернувся з Сочі з трьома нагородами — 2 «срібла»: у біатлоні (7,5 кілометра) та лижних перегонах (10 кілометрів), а також «бронза» в лижному спринті.

Другий учасник перегонів від України Тарас Радь — наймолодший, 18-річний спортсмен нашої команди на Паралімпіаді-2018 виборов у лижних перегонах сидячи 7-е місце. Утім, як сам зізнався, більше полюбляє біатлон, тож у наступних стартах серед стріляючих лижників амбітно боротиметься за п’єдестал.

Третє «золото» виборов для України Ігор Рептюх у лижних перегонах на 20 кілометрів серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Паралімпієць з Чернігівщини народився в багатодітній родині. Ігор — наймолодший у сім’ї, у нього є дві сестри та брат. У п’ять років любов до техніки призвела до каліцтва лівої руки — втратив усі пальці. У школі улюбленими предметами хлопця були фізкультура й історія. А коли в сьомому класі потрапив до шкільної команди легкоатлетів та виграв крос, зрозумів, що спорт — це серйозно. Однак рідним знадобилися додаткові аргументи, аби відпустити здібного підлітка до спортивного інтернату. У Чернігові Ігор спершу займався легкою атлетикою та плаванням, а вже потім переключився на біатлон та лижні гонки. «Ці види спорту завжди були цікаві мені, і я можу представляти Україну на міжнародних змаганнях в цих дисциплінах», — цитує Ігоря офіційний сайт Паралімпіади у Пхьончхані. Також вказано, що український спортсмен мріє про «золото». І ось тепер він — паралімпійський чемпіон. Цікаво, про що мріятиме Ігор надалі? Утім, знаючи його девіз: ніколи не здаватися, а рухатися вперед, сподіваємося побачити його ще не на одному медальному подіумі.

Свою другу срібну медаль здобула у понеділок Оксана Шишкова. У лижних перегонах на дистанції 15 км для спортсменів з вадами зору її результат — 49 хвилин 19,5 секунди. Швидшою була лише білоруска Світлана Саханенкова.

Другу власну «бронзу» і четверту в скарбничку збірної поклала третього змагального дня Людмила Ляшенко: стоячи вільним стилем на 15-кілометровій дистанції вона перебувала 51 хвилину 6,6 секунди.

Загалом за три дні змагань наші спортсмени вибороли 9 медалей — 3 золотих, 2 срібні та 4 бронзові. Утім, на момент, коли цей номер «Урядового кур’єра» побачив світ, у Пхьончхані благословилося на четвертий змагальний день. А отже, нові перемоги вже народжуються.