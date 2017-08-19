П’ятниця видалася для Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана не менш напруженим днем, ніж усі попередні, впродовж яких він побував у трьох областях України, занурився в робочу атмосферу дорожників, лікарів, учителів, підприємців. Без вивчення того, чим дихають люди в регіонах, у столиці неможливо визначати шляхи подальшого розвитку реального сектору, прогнозувати перспективу, аналізувати й виправляти недоліки чи помилки. Надзвичайно велику увагу на більшості заходів глава уряду приділяє полегшенню умов роботи ділових і підприємницьких кіл, створенню в країні сприятливого бізнес-клімату. Ось і цього разу Володимир Гройсман закликав міністрів провести аналіз роботи підпорядкованих їм контролюючих органів і скасувати бар’єри розвитку підприємництва та залучення інвестицій, які перешкоджають нині нормальній роботі. Він укотре підкреслив, що протягом тижня відвідав три південні області України — Дніпропетровську, Миколаївську та Херсонську, де мав зустрічі з діловими колами і отримав від підприємців багато скарг на штучні перепони в різних сферах — від підключення до мереж до відведення земельних ділянок.

«Сьогодні критичне питання про неправомірні перевірки бізнесу — це створює проблеми й перешкоди на шляху розвитку економіки, — небезпідставно вважає Володимир Гройсман. — Ті, хто чинить проблеми, — це вороги. Президент України поділяє цю думку... Я мовчати не буду, якщо потрібно буде знести контролюючі структури — я очолю цей рух. На здорове тіло держави, яке має можливості розвитку, понавішували інфекції (у вигляді контролюючих структур), які стримують зростання. Ми не маємо з цим миритися. Закликаю міністрів: запросіть свої структури, вправте їм мізки — енергетикам, земельникам, податківцям, прокурорам, правоохоронним органам, чиновникам, будівельникам. Тому що люди про це відверто говорять сьогодні на місцях. Тут потрібно поставити крапку. Вважаю, що це питання номер один».

Підставні фірми шкодять тендерам

Нині за кожне робоче місце й успішне підприємство треба боротися. Кожну інвестицію — зовнішню чи внутрішню — треба захищати. І робити це слід за нормальних цивілізованих умов розвитку бізнесу.

«Я не задоволений тим кліматом, який створюють різні структури. Треба змінити філософію українського чиновника, і реформа держслужби сприятиме зміні цієї хворобливої логіки, яка сьогодні зустрічається на місцях», — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Крім того, Володимир Гройсман ініціював звернення до право­охоронних органів, НАБУ й Генеральної прокуратури задля проведення розслідування випадків безпідставного блокування державних тендерів.

Він також доручив заступникові міністра економічного розвитку і торгівлі Максиму Нефьодову провести координувальну нараду з цих питань і протягом трьох тижнів надати уряду пропозиції про зміни до законодавства, які забезпечать прозорість тендерних процедур і унеможливлять зловживання.

«Існують фірми — організовані, в яких нічого немає, окрім печатки. Вони мають підтримку в різних органах влади і заявляються на всі тендери, а потім через скарги блокують їх, вимагають кошти. Цю інформацію мають насамперед розглянути правоохоронні органи. Це корупційна схема. Про це говорять на місцях, у міністерствах. І вони, ці підставні фірми, намагаються скомпрометувати публічність тендерних процедур. Я звернуся в НАБУ, ГПУ, поліцію — треба в цьому питанні поставити крапку», — чітко окреслив проблему й шляхи її розв’язання Володимир Гройсман.

Зокрема, за його інформацією, скарги бізнесу надходять на роботу Державної фіскальної служби, процедури надання земель та видачі дозволів на будівництво, щодо тиску силових структур і на складність підключення до електромереж, що контролюють монополісти.

Нормативи газу вдосконалили

Уряд схвалив Енергетичну стратегію України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» — програмний документ, який окреслює весь комплекс широкомасштабних реформ в енергетичному секторі держави.

«В основі нової енергетичної політики країни досить амбітні цілі: зниження енергоємності економіки вдвічі до 2030 року, збільшення українського виробництва як традиційних, так і альтернативних джерел енергії», — поінформував віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон. Нова структура потреб в енергетиці така: атомна енергія до 2035 року даватиме 50% електроенергії країни, відновлювані джерела — 25%, гідроенергетика — 13%, а решту потреб покриватимуть за рахунок теплових електростанцій.

Опрацьовували цей стратегічний документ у різних версіях майже два роки. У роботі над ним брали участь найповажніші наукові центри країни, включно з Національним інститутом стратегічних досліджень, міжнародні й віт­чизняні експерти, громадські організації. Це всеосяжний і програмний документ.

«Підвалини для сталого енергетичного майбутнього нашої країни закладено. Енергетична стратегія визначає лише ті цілі держави, реалізацію яких має бути відображено у покроковому плані. Тому попереду у нас ще багато роботи», — передає слова Володимира Кістіона його прес-служба.

Так само уряд відреагував на запити суспільства і вніс зміни до програми житлових субсидій. Соціальний стан громадян адаптовано до дати призначення субсидії і наближено соціальні нормативи газу до реального споживання послуги, про що звітував міністр соціальної політики Андрій Рева.

Тож на новий опалювальний сезон 2017/18 рр. — з 1 жовтня 2017 року — під час розрахунку розміру субсидії буде враховано доходи громадян за I і II квартали 2017-го. А на неопалювальний період — з 1 травня 2018 року — за III і IV квартали 2017 року.

Також уряд наблизив соціальні нормативи газу на приготування їжі та підігрів води до фактичного споживання цих послуг, повідомляють у Мінсоцполітики. Рішенням уряду внесено зміни і до постанови КМУ №203 «Про норми споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників».

З 1 жовтня 2017 року діятимуть такі нові соціальні газові нормативи: на газову плиту (приготування їжі) — 3,3 кубометра на особу; на газову плиту (приготування їжі й підігрів води) — 5,4 кубометра на особу; на газову плиту й водонагрівач — 10,5 куба на особу.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»