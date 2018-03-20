Ситуація у вугільних об’єднаннях (після початку воєнного конфлікту їх залишилося два на всю область) тривожна. Лисичанськвугілля може припинити роботу через брак фінансування — таке звернення керівництва підприємства надійшло до Лисичанської міськради. Виробничому об’єднанню «Первомайськвугілля» потрібна допомога в боротьбі з підтопленням шахтними водами цілого регіону. Очільник області Юрій Гарбуз каже: «Кожен мій виїзд до Мінереговугілля — це вибивання грошей на зарплати шахтарям. Але така ситуація не може тривати вічно».

Приборкати воду і наростити видобуток

Фахівці вважають, що у Первомайськвугілля більш стресові умови, ніж в інших. По-перше, тому що він ближче до лінії розмежування. По-друге, головна проблема — підтоплення шахтними водами.

«Днями спостерігали прискорене підвищення рівнів у затопленій шахті «Голубівська» (тимчасово не контрольована територія) з перевищенням рівнів у гідравлічно пов’язаних шахтах «Первомайська» (НКТ) і «Родіна» у напрямку до шахти «Золоте». Це створює загрозу аварійного збільшення водоприпливу до шахти до 1500 кубометрів на годину та аварійного затоплення гірничих виробок», — розповідає заступник директора обласного департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Марина Хозина.

Про загрози затоплення цілого регіону підземними шахтними водами «Урядовий кур’єр» писав торік неодноразово (2 березня, №41, 10 жовтня, №190). Торік розроблено проект, згідно з яким держава взялася профінансувати роботи зі створення водовідливу на рівні майже 90 мільйонів гривень. Але ці кошти надійшли тільки в листопаді, освоїти їх, природно, не встигли, і вони… повернулися в держбюджет. Тепер уже начебто ухвалено розпорядження про надання Первомайськвугіллю коштів без тих, які вдалося освоїти.

Хоч серйозна ситуація нібито відволікає від основного виробництва, торік на всіх чотирьох шахтах об’єднання підготовлено нові лави, і три з них у січні почали роботу.

«Підприємство обійшлося без державних грошей. Тут склали толковий бізнес-план і з ним пішли в банк по кредит. За рахунок кредитних коштів і підготували платформу для підвищення обсягів вуглевидобутку», — каже представник департаменту.

Нині шахти Первомайськвугілля видають сумарно майже 1000 тонн вугілля на добу. Майже вся продукція йде на Вуглегірську ТЕС, і поки що проблем з реалізацією вугілля немає.

Нові технології — перспектива для всіх?

Про це вже не перший рік говорять лисичанські шахтарі. Із чотирьох шахт ПАТ «Лисичанськвугілля» більш-менш успішною вважається шахта ім. Мельникова. Що ж до інших, то вони ледь животіють. Сумарно на підприємствах ПАТ видобувають у середньому 500 тонн вугілля на добу. Борги із зарплати тут загрозливо постійні. Ситуацію міг би змінити на краще технічний розвиток підприємства.

На жаль, Лисичанськвугілля не може взяти за зразок досвід первомайців і піти по кредит в банк. Причина: на ПАТ ще з 2012 року висить китайський кредит. Ситуація загострилася настільки, що в лютому цього року до Лисичанської міськради надійшло звернення від керівництва ПАТ про виникнення надзвичайної еколого-техногенної ситуації на шахтах міста, що може призвести до їхнього закриття наприкінці цього року. Підприємство не має змоги виконувати регламентні й поточні ремонти гірничо-шахтного обладнання, що поступово призводить до високої аварійності та виходу з ладу механізмів, особливо насосних установок водовідливних комплексів. На підтримку будівель і споруд у належному стані коштів не надавали майже п’ять років. На реалізацію першочергових заходів попередньо необхідно 270 мільйонів гривень.

Ситуацію у вугільній галузі обговорили на робочій нараді. Керівництво області проблему виникнення надзвичайної ситуації на Первомайськвугіллі внаслідок підтоплення шахтними водами виносить на рівень тристоронньої контактної групи у Мінську.

Щодо ситуації навколо Лисичанськвугілля підтримано проект реконструкції Сєверодонецької ТЕЦ, який є предметом зустрічей із закордонними інвесторами. Зазначено, що переведення Сєверодонецької ТЕЦ з газу на вугілля дасть змогу підвищити рівень енергобезпеки регіону і завантажити шахту ім. Мельникова, під яку розроблено техніко-економічне обґрунтування реконструкції ТЕЦ.

Зазначено, що дуже актуальне питання відновлення функціонування збагачувальної лінії шахти «Привільнянська», яка постраждала внаслідок бойових дій. Вирішено підготувати документи для надання на поворотній основі коштів з обласного бюджету в необхідному обсязі (7,5 мільйона гривень).

«Маємо чудовий колектив. Стабільна робота шахт дасть змогу вирішити цілий комплекс соціальних питань», — зазначив під час зустрічі представник трудового колективу ПАТ «Лисичанськвугілля».

Одне слово, власну дорожню карту порятунку вугільної галузі в краї шахтарі та обласна влада розробили. Чи підтримає наміри профільне міністерство?

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»