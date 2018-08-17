Міністерство соціальної політики визначило деталізований перелік дитячих товарів загальною вартістю до 5000 грн, які входитимуть у цей пакунок малюка. Крім одягу та інших важливих для дитини речей, у ньому будуть інформаційні матеріали, що допоможуть батькам у питаннях найкращого догляду за дитиною.
«Бейбі-бокс» — безповоротна адресна соціальна допомога, його видаватимуть по одному на кожну дитину під час виписки з пологового будинку. Отримати його зможуть мати, батько, родичі або патронатний вихователь новонародженого. Про це повідомляє прес-служба міністерства. У відомстві вважають, що «бейбі-бокс» стане серйозною допомогою передусім тим родинам, які через складне матеріальне становище не мають змоги придбати новонародженій дитині якісні предмети догляду та одягу.
Тож дитячий набір буде упакований у коробку-колиску з міцного картону розміром 43х70х27 см. Цю колиску виготовляють з гофрокартону з кашировкою та повнокольоровим друком на дні та кришці коробки. А для зміцнення конструкції в дно та бокові стінки додають вставки.
До самого набору входитиме 25 найнеобхідніших речей для немовлят.
Серед них підгузки одноразові для новонароджених, не менш як 94 штук в упаковці; серветки вологі одноразові для дітей від 0 років, гіпоалергенні, не менш як 56 штук в упаковці; пелюшка ситцева 80x95 см; пелюшка фланелева 90x110 см; пелюшка муслінова 70x70 см; пелюшка багаторазова вологостійка 60х80 см; дві бавовняні шапочки двох розмірів; по два боді з короткими і довгими рукавами двох розмірів; штани-повзунки із закритими носочками двох розмірів; «чоловічки» з довгим рукавом та штанцями двох розмірів; шкарпетки; термометри для вимірювання температури води і тіла; дитячі манікюрні ножиці; прокладки для лактації, не менш як 60 штук в упаковці; ковдра тепла/демісезонна з наповнювачем зі стовідсоткової бавовни; плед-ковдра 60x80 см; матрац 42x70, периметр якого має збігатися з розмірами дна коробки-колиски; рушник махровий для купання 100x100 см; іграшка-брязкальце розвивальна з пластику із сертифікатом, що дозволяє використовувати дитячі іграшки, без дрібних деталей; крем із вмістом ланоліну 100%; рідке мило-шампунь дитяче з дозатором.