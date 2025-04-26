У Вашингтоні Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із представниками американського бізнесу, під час якої окреслив ключові переваги інвестування в Україну.

«Інвестиції в Україну — це інвестиції в майбутнього члена Європейського Союзу», — зазначив він. Денис Шмигаль нагадав, що Україна розпочала переговори про вступ з ЄС і прагне завершення цього процесу за два роки, паралельно триває інтеграція у внутрішній ринок ЄС, впроваджуються європейські директиви для синхронізації законодавства.

Прем’єр наголосив, що Україна є унікальною можливістю для міжнародного бізнесу: створено виробничий хаб із конкурентною собівартістю для експорту продукції на ринки ЄС і світу та формується масштабний інвестиційний простір для інвестицій у відновлення країни. Він розповів, що уряд активно працює над створенням сприятливих умов для розвитку виробництва та технологічного бізнесу. Зокрема, відкрито 100 індустріальних парків із регуляторними та податковими пільгами, держава компенсує до 30 відсотків вартості великих проєктів, а також забезпечує страхування ризиків. Окрему увагу приділяє технологічним компаніям: унікальний режим «Дія.Сіті» з найнижчими податками в Європі сприяє розвитку галузі.

«Відбудова України стане найбільшим економічним проєктом у Європі за останні покоління. Світовий банк оцінює загальний обсяг потреб на відновлення в понад 500 мільярдів доларів. А це ринок проєктів, які будуть доступні приватному сектору до реалізації», — наголосив Денис Шмигаль і додав, що головні напрями — житло, енергомережа, дороги, порти, інженерна інфраструктура, а основним ресурсом для відновлення можуть бути заморожені російські активи.

«На Заході заморожено майже 300 мільярдів доларів активів рф. Країни G7 вже запустили механізм ERA, який передбачає використання прибутків від заморожених російських активів. Це 50 мільярдів доларів для України. Другий крок — повна конфіскація російських активів», — зазначив Денис Шмигаль і додав, що потрібно також упровадити податок на експорт російських енергоносіїв і сировини, щоб покрити ту частину потреб на відновлення, яку не покриють заморожені російські активи.

Переваги інвестування Переваги інвестування

Прем’єр подякував компаніям, які продовжують працювати в Україні, і тим, хто зайшов на український ринок. За його словами, торік в Україні з’явилася майже сотня нових компаній зі США, а кількість міжнародних компаній, що вже присутні на українському ринку й планують продовжувати інвестиції попри війну, збільшилася до 70% 2024 року.

Від початку повномасштабної війни російська федерація вбила 13 тисяч цивільних людей, з них 618 дітей, агресор здійснив 1700 атак на школи, понад 780 атак — на лікарні, понад 30 масованих і сотні менших атак на українську енергетику.

Про це Денис Шмигаль розповів на конференції Ukraine: Reinvent. Innovate. Leapfrog в Українському домі у Вашингтоні, де зібралися дипломати, представники бізнесу, міжнародних фінансових інституцій.

«Щодня росія завдає Україні кривавих ран. Цілить у наші мирні міста і села. Кривий Ріг, Суми, Дніпро, Одеса. Уночі ворог запустив дрони й ракети по Києву», — зазначив очільник українського уряду. Він додав, що понад сотня бойових зіткнень щодоби відбувається на лінії фронту.

«Наші воїни стримують сили ворога і завдають їм величезних втрат. Із 2022 року потужності нашого ОПК зросли в 35 разів, і нині ми вже виробляємо 40% усього озброєння українського війська», — наголосив Прем’єр.

Денис Шмигаль подякував за підтримку партнерам і друзям України, зокрема американському народові та українській діаспорі.

«Ми потребуємо американського лідерства, зокрема проактивної позиції українців у США», — наголосив він і зазначив, що росія повинна не лише компенсувати збитки за спричинені руйнування, а й відповісти перед правосуддям.Під час зустрічі українських урядовців із представниками провідних американських аналітичних центрів у Вашингтоні йшлося про те, що наш уряд прагне побудувати стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами на основі спільних інтересів і взаємної вигоди.«Ми зосередилися на викликах, що стоять перед Україною нині, і тих, що з’являться після війни. росія не припинить спроб дестабілізації. Саме тому вже зараз обговорюємо та формуємо нову архітектуру стійкості — на основі сильної армії, розвитку ОПК, технологій і глибшої інтеграції в західну безпекову систему», — повідомив Прем’єр-міністр.Він наголосив, що нам важливо, щоб голос України було почуто, а наші аргументи — повністю зрозумілі. Саме тому такі зустрічі мають особливу цінність.

Цінуємо фінансову допомогу

Головною темою розмови Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра фінансів США Скота Бессента була економічна співпраця між країнами, а також питання фінансової допомоги нашій державі на наступний рік. Як повідомив глава українського уряду, на зустрічі сторони домовилися розпочати роботу над зоною вільної торгівлі між Україною та США.

«Цінуємо конструктивний тон переговорів між нашими технічними командами й розраховуємо на подальший плідний діалог задля добробуту українського й американського народів», — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр висловив вдячність Президентові Дональду Трампу за підписання указу, яким ще на один рік продовжено санкції проти росії, а також за продовження на рік заборони на вхід до американських портів суден, що належать росії або мають зв’язки з рф.

«Необхідно посилювати санкційний тиск на агресора, щоб примусити його до миру. Зокрема, обговорили посилення санкцій щодо енергетичного сектору рф у зв’язку з окупацією Запорізької АЕС», — зазначив Денис Шмигаль. Він подякував американському народові за надзвичайну всебічну підтримку під час повномасштабного вторгнення росії.

Реалізацію спільних проєктів, започаткування нових ініціатив та залучення фінансування у наступному році обговорили Денис Шмигаль та керуючий директор з операційної діяльності Світового банку Анна Б’єрде. Зустріч відбулася у Вашингтоні. Глава українського уряду наголосив, що завдяки Цільовому фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), який створив Світовий банк, вже мобілізовано майже 2 мільярди доларів США для реалізації важливих проєктів у галузях транспортної інфраструктури (RELINC), енергетики (Re-Power), охорони здоров’я (Heal Ukraine), сільського господарства (ARISE) та відновлення житла (HOPE).

За словами Дениса Шмигаля, розпочато реалізацію спільних зі Світовим банком проєктів, спрямованих на продовження реформ у фінансовій галузі (SURGE), освіті (LEARN), охороні здоров’я (THRIVE) та розвитку приватного сектору (RISE). Він повідомив, що 4 квітня започатковано нову ініціативу (DRIVE), орієнтовану на мінімізацію негативного впливу від пошкодженої або зруйнованої транспортної інфраструктури.

«Загалом від початку повномасштабного вторгнення Світовий банк мобілізував для України 51 мільярд доларів фінансової допомоги. З них 30,7 мільярда доларів — безповоротні гранти. Дякуємо партнерам за надзвичайний рівень підтримки», — зазначив Прем’єр-міністр.

Двосторонні зустрічі

Співпрацю в економічній та оборонній галузях обговорили прем’єр-міністри України та Норвегії Денис Шмигаль і Йонас Гар Стьоре. Зустріч відбулася на полях Spring Meetings у Вашингтоні. Сторони розглянули питання спільного виробництва зброї. Глава українського уряду повідомив, що вже є приклади успішної співпраці в цьому напрямі й країни прагнуть розвивати та розширювати її.

«Розраховуємо на сприяння уряду Норвегії в підтримці компаній, які зацікавлені інвестувати в Україну. Це інвестиція не лише в українську обороноздатність, а й у безпеку всієї Європи», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр відзначив важливість підтримки нашої держави і надання цього року Норвегією 8 мільярдів доларів для України.

«Більшість цих коштів спрямовуємо на військові потреби. За останні два тижні було надано 1,4 мільярда доларів на артилерійські боєприпаси і підготовку військових і два менші пакети — на зміцнення системи охорони здоров’я і відбудову України», — повідомив глава уряду.

Він підкреслив, що Норвегія є і залишається важливим союзником нашої держави, і подякував за співлідерство в коаліції з морських спроможностей, а також активну й ефективну участь у коаліціях повітряних сил, ППО/ПРО, дронів та РЕБ.

На зустрічі урядовців ішлося про економічну співпрацю між двома країнами. Важливою темою розмови стали зусилля України задля завершення війни.

Денис Шмигаль провів зустріч із Прем’єр-міністром — міністром урядових справ та фінансів Ліхтенштейну Бріґітте Гаас. Глава українського уряду поінформував колегу про ситуацію в Україні та щоденні обстріли мирних українських міст.

«Ми хочемо зупинити війну. Тому закликаємо партнерів об’єднати зусилля для тиску на рф. Цінуємо підтримку Ліхтенштейну санкцій проти росії. Їх треба посилювати. Ворог повинен заплатити за збитки й руйнування», — зазначив Денис Шмигаль. Він наголосив на необхідності спільного напрацювання механізму, що дасть змогу конфіскувати заморожені російські активи та спрямувати їх на компенсацію шкоди, завданої Україні.

Окремо Денис Шмигаль відзначив надання 8 мільйонів швейцарських франків на підтримку швидкого відновлення й 800 тисяч — на збільшення капіталу ЄБРР.

«Особливо вдячний Ліхтенштейну за підтримку дітей. Зокрема, зведення будинків сімейного типу в Полтаві та Фастові», — підкреслив Прем’єр-міністр. Вік нагадав, що у Львові нещодавно за сприяння Ліхтенштейну та першої леді України відкрито «Школу супергероїв». За словами глави уряду, діяльність закладу сприяє позитивним змінам в житті дітей.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ