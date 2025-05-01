Антикризовий енергетичний штаб під головуванням Прем’єра розглянув підготовку до опалювального сезону та потреби енергетичних підприємств

Учора під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулося засідання Антикризового енергетичного штабу, на якому йшлося про підсумки попереднього опалювального сезону та підготовку до наступного осінньо-зимового періоду.

Згідно з інформацією Міністерства енергетики, з 30 грудня 2024 року обмеження електроенергії для побутових споживачів не застосовують, а для бізнесу їх мінімізовано. Також затверджено графіки відновлення, і 2025 року заплановано введення приблизно 1 ГВт нової генерації, 170 МВт уже працюють. Загалом після атак ворога відновлено 1,5 ГВт потужності.

«Важливо зберегти ритмічну міжнародну підтримку. Працює хаб екстреної енергетичної допомоги. Завдяки цьому отримали 1761 гуманітарний вантаж вагою 22,6 тисячі тонн від 38 країн. Загалом 146 компаній енергетичного сектору отримали допомогу. А у Фонді підтримки енергетики України зібрано приблизно 1,2 мільярда євро донорських коштів», — повідомив глава уряду.

На засіданні штабу обговорили інформацію та актуальні потреби енергетичних підприємств. Денис Шмигаль зазначив, що керівники компаній підтвердили результативність та системність надходження допомоги, і наголосив на необхідності збереження ефективної координації.

Окремо учасники Антикризового енергетичного штабу зосередили увагу на ситуації в містах, які росія атакує особливо активно, — Миколаїв, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро та інші громади. Ситуація в цих населених пунктах через російські обстріли важка. Прем’єр-міністр доручив провести засідання комісії ТЕБ і НС щодо підготовки до наступного осінньо-зимового періоду та розгляду можливості запровадження спеціальних прискорених підходів до відновлення інфраструктури теплопостачання.

Відповідальним міністерствам і відомствам було поставлено завдання до 15 травня розробити план підготовки до опалювального сезону житлово-комунального господарства.

«Готуємося до наступного осінньо-зимового періоду вже зараз, щоб у всіх домівках було світло й тепло», — наголосив Денис Шмигаль і подякував усім керівникам та працівникам енергетичних компаній за проходження третьої воєнної зими.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ