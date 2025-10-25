Уряд спрямував 8,4 мільярда гривень на імпорт газу, щоб поповнити запаси до зими

Кабінет Міністрів на засіданні у четвер ухвалив рішення про надання 8,4 мільярда гривень із резервного фонду державного бюджету для стабільного проходження опалювального сезону 2025/2026 року. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Це рішення — частина підготовки до зими в умовах обстрілів. Більше газу Україні потрібно для стабільного проходження опалювального періоду. Адже через масовані російські удари по газовій інфраструктурі ми тимчасово втратили власний видобуток», — пояснила Прем’єр-міністр.

За її словами, закупівля додаткового енергоресурсу дасть змогу підвищити надійність постачання газу і тепла в українські домівки в умовах російського енергетичного терору.

«Уряд спільно з Нафтогазом роблять усе необхідне, щоб гарантувати стабільне проходження опалювального сезону в Україні», — наголосила Юлія Свириденко.

Кошти отримає НАК «Нафтогаз України» для закупівлі імпортного природного газу, необхідного для безперебійного постачання тепла в оселі українців. Це рішення допоможе уникнути перебоїв у теплопостачанні, зменшити ризики надзвичайних ситуацій техногенного характеру і підтримати стабільну роботу енергосистеми.

Фінансування також дасть змогу вчасно підготувати запаси газу до зими.

«Безперебійне забезпечення українців теплом — це питання національної стійкості. Ми маємо гарантувати стабільну роботу енергосистеми навіть в умовах воєнного стану. Це рішення дає змогу уряду оперативно реагувати на виклики, посилює енергетичну безпеку і створює передумови для сталого проходження опалювального сезону», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів.

Застосунок «Мрія» розширили на дитсадки

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до постанови, які перетворять «Мрію» на єдину освітню екосистему, що супроводжуватиме дитину від перших кроків у садочку до завершення школи.

За словами Прем’єр-міністра Юлії Свириденко, «Мрія.Дошкілля» надасть вихователям зручні інструменти для обліку відвідування, занять, харчування та сну, а батьки отримають прозорий доступ до інформації про навчання та успіхи дитини.

«Закладаємо основу для національної гейміфікації у «Мрії». Бізнес зможе підтримувати розвиток дітей та молоді, надаючи бонуси за досягнення в навчанні. Крім того, «Мрія» стане відкритою платформою для контенту, де вчителі та компанії публікуватимуть власні матеріали», — зауважила вона.

За рік у «Мрії» вчителі виставили понад 11 млн оцінок та понад 5 млн відміток відсутності, понад 3,5 млн разів переглянули сторінку планування в журналі та додали понад 2,5 млн домашніх завдань.

Зареєструватися школам і садочкам можна на веб-порталі: https://mriia.gov.ua/launch. Там також можна скачати застосунок для батьків, учнів і вчителів.

Як повідомляє Мінцифри, «Мрія» стане єдиною освітньою системою, яка супроводжуватиме дитину від дитсадка до закінчення школи. Це безоплатна освітня екосистема, що об’єднує заради якісної української освіти.

Придбати нове житло допоможе «єВідновлення»

Уряд спрямував додаткові 2,5 мільярда гривень на житлові сертифікати за програмою «єВідновлення». Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Ще понад 1600 родин, чиї домівки було знищено внаслідок збройної агресії росії, зможуть придбати нове житло», — зазначила очільниця уряду.

Прем’єр-міністр розповіла, як це працює на практиці, на прикладі реальної історії Валентини Троян із Донеччини, з якою нещодавно зустрілася в Полтаві.

«Дім Валентини на Донеччині зруйнували росіяни. Відео руїн своєї хати вона побачила в телеграм-каналах. Подала документи в ЦНАП, провели дистанційне обстеження дроном — комісія схвалила компенсацію. Через п’ять днів їй надійшло 3,6 млн грн», — зазначила Юлія Свириденко, наголосивши, що сума кожній родині розраховується індивідуально.

Уже понад 143 тисячі сімей скористалися програмою. Держава виплатила більш як 50 мільярдів гривень.

Подавати заявки можна через «Дію», у ЦНАПі або в нотаріуса.

Тепер для підтвердження руйнувань вистачить одного загального фото, а геолокація може бути з похибкою до 10 метрів. Також дозволено використовувати як підтвердження космічні знімки та дані підрозділів Сил оборони для місць, куди не можуть дістатися комісії.

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ