Уряд працює над тим, щоб навчальний процес в Україні, зокрема на прифронтових територіях, проходив у безпечних умовах. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час робочої поїздки на Херсонщину. Глава уряду відвідала Високопільський опорний заклад загальної середньої освіти, в якому збудовано підземну школу, розраховану на майже 500 дітей шкільного і дошкільного віку, які зможуть навчатися в одну зміну.

«Високопілля було в окупації у 2022 році. Багато будівель зруйновано. І зараз сюди часто прилітає під час тривог. Тепер діти мають змогу безперебійно навчатися в підземних класах. Цей проєкт забезпечила громада завдяки субвенції з державного бюджету — 82,9 мільйона гривень», —повідомила Юлія Свириденко.

Загалом у Херсонській області працюють вісім шкіл з укриттями. Ще три добудують до кінця року.

Окрім Херсонської, уряд будує укриття — підземні школи в Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Чернігівській та Миколаївській областях. На це передбачено 11,2 млрд грн субвенцій та дотацій в 2024—2025 роках і нещодавно затверджено стратегічною радою продовження будівництва в 2026-му.

Юлія Свириденко повідомила, що для шкіл прифронтових областей працюють ще такі програми: безкоштовне харчування для учнів 1—11 класів, яке уряд запровадив з початку цього навчального року (зокрема, у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях); «Шкільний автобус» — уряд спрямував додаткові 500 млн грн на закупівлю шкільних автобусів, зокрема для прифронтових громад.

«У таких районах автобусів часто немає, бо вони знищені війною чи передані Силам оборони. Фінансування закупівлі шкільного транспорту відбувається за кошти залишків освітньої субвенції, спрямованої на початку року до спеціального фонду Міністерства освіти і науки», — прокоментувала Прем’єр-міністр.

Цифрові девайси. За словами Юлії Свириденко, разом з міжнародними донорами в межах коаліції девайсів електронними пристроями забезпечили більш як 100 тисяч учнів та вчителів прифронтових регіонів у 2024—2025 році.

«Це наш пріоритет — створити можливості для комфортного і безпечного офлайн-навчання для всіх українських школярів, зокрема на територіях поблизу лінії бойових дій. Ми хочемо, щоб діти продовжували здобувати якісну освіту в себе вдома, в Україні», — наголосила Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністр у вівторок провела зустріч із підприємцями Миколаївської та Херсонської областей — машинобудівниками, фермерами, агропереробниками, представниками легкої промисловості.

«Вести бізнес у цих регіонах — значний виклик. До обстрілів, ризику втратити людей, обладнання чи врожай додається ще й посуха», — наголосила глава уряду.

Важливою новиною для фермерів стало рішення про надання 34 млн грн на наповнення каскаду водосховищ Миколаївщини. Це дасть змогу забезпечити полив наступного сезону та створити основу для стабільного водопостачання у регіонах, що потерпають від посухи. Тож фермери зможуть планувати інвестиції у зрошення.

Серед інших проблем, які порушували підприємці, — відсутність доступу до кредитів через високі ризики, необхідність відновлення бізнесу після обстрілів, страхування майна, компенсації за втрачений врожай, вилучення земель під фортифікаційні споруди, обмеження за валютною виручкою та заміновані території. За підсумками зустрічі було досягнуто домовленостей із підприємцями та керівниками ОВА щодо конкретних кроків для вирішення цих питань.

«Політика підтримки прифронтових територій міститиме компонент підтримки бізнесу», — зазначила Прем’єр-міністр.

Юлія Свириденко презентувала чинні програми підтримки в межах політики «Зроблено в Україні» — локалізацію в публічних закупівлях, доступні кредити «5—7—9%», гранти на розвиток переробної промисловості та відновлення, індустріальні парки тощо. Більшість програм мають окремі параметри для прифронтових територій, а найближчим часом їх буде додатково вдосконалено на основі пропозицій виробників.

«Дякую усім, хто продовжує працювати в надскладних умовах прифронтових регіонів і демонструє справжню стійкість», — наголосила Прем’єр-міністр.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ