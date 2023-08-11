На Полтавщині розробляють Програму комплексного відновлення території Полтавської області та територій територіальних громад. Ця робота перебуває під постійним контролем обладміністрації. Днями заступник директора департаменту ОВА головний архітектор області Ірина Особік на нараді доповіла про зроблене в цьому питанні.

Вказана програма визначає основні просторові, містобудівні та соціально-економічні пріоритети політики відновлення. Такі документи розробляють на всіх рівнях — загальнодержавному, регіональному та місцевому. Вони містять комплекс заходів для забезпечення відновлення територій, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України або які є місцями концентрації соціально-економічних, інфраструктурних, екологічних чи інших кризових явищ.

«Робота не буде швидкою»

«Цей документ — вимога міжнародних донорів України, кожна область матиме свою програму. Чому наші партнери вимагають такі програми? Вони хочуть бачити комплексне вирішення об’єктних відновлень. Під окремий об’єкт партнери не надаватимуть грошей, а тільки на підставі комплексного вирішення і комплексного підходу. Ця програма за обсягом не менша, ніж стратегія регіонального розвитку. Робота не буде швидкою, бо потрібен дуже серйозний підхід», — розповіла пані Особік.

Над створенням програми в області працюють з квітня. За цей час відбулося близько десяти засідань робочої групи за участі голів громад. Подано запити й отримано інформацію щодо державних інтересів на Полтавщині від 11 профільних міністерств і державних установ.

15 квітня було оголошено збір пропозицій до проєкту обласної програми. Загалом надійшло 17 звернень від громад, громадян та трудових колективів. Усі пропозиції розглянуто на засіданнях робочої групи. Програма комплексного відновлення території — базовий документ для подальшого розроблення містобудівної документації регіонального рівня.

«Не всі на місцях розуміють мету створення такої програми. Лише 16 із 60 громад області надали інформацію про створення робочих груп та програм комплексного відновлення територій територіальних громад або їх частин. На запити обласної військової адміністрації системно не відповідають шість територіальних громад — Великорублівська, Кобеляцька, Коломацька, Ланнівська, Семенівська та Щербанівська», — зауважує Ірина Особік.

За допомогою програми область зможе спрогнозувати свій розвиток, збалансувавши побажання різних груп населення, наявних на її території ресурсів та обмежень. Начальник ПОВА Дмитро Лунін доручив начальникам районних військових адміністрацій зустрітися з усіма головами громад та пришвидшити роботу щодо розроблення проєктів місцевих програм.

Навіть в умовах воєнного стану держава дбає про відновлення країни і зокрема Полтавщини. Так, у межах реалізації програми з відновлення України 2023 року 13 проєктів Полтавської області можуть отримати субвенцію з держбюджету в сумі майже 644 мільйони гривень. Згідно з повідомленням Дмитра Луніна, кошти спрямують на реконструкцію та капремонти медичних і навчальних закладів, які заплановано реалізувати впродовж наступних двох років.

Готові підставити плече

Найдорожчим проєктом полтавської частини програми з відновлення стане зокрема реконструкція терапевтичного корпусу Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М. В. Скліфосовського. Її мали розпочати ще на початку минулого року, але поставили на паузу через повномасштабне вторгнення росіян.

Проєктом передбачено перепланування з відокремленням основних груп приміщень: ендоскопічного відділення, кафедри медичної академії, відділень кардіології та гострих інсультів, функціональної діагностики, ревматологічного та ще кількох. Хочуть також оновити стелю й стіни, підлогу, замінити вікна та двері, санітарні вузли, встановити додаткові санвузли та душові, відремонтувати сходові майданчики, замінити ліфти тощо.

За цінами грудня 2022 року загальна кошторисна вартість робіт становить 196,5 мільйона гривень. 177 мільйонів гривень за цінами на лютий минулого року коштуватиме реконструкція Миргородської лікарні інтенсивного лікування. Понад 120 мільйонів — реконструкція корпусу Полтавського обласного клінічного медичного кардіоваскулярного центру. Приблизно стільки само коштуватиме будівництво дитячого садка комбінованого типу (зі звичайними групами та групами для дітей із проблемами опорно-рухового апарату та порушенням мовлення) на 159 місць зі створенням 81 робочого місця в мікрорайоні «Василенкове поле» міста Лубни.

Загалом, за словами пана Луніна, цього року в області хочуть почати ремонт або будівництво медичних та освітніх закладів на суму близько 900 мільйонів гривень, із них 160 мільйонів гривень — це кошти з обласного та місцевих бюджетів, а 750 мільйонів — гроші Європейського інвестиційного банку.

Крім вищевказаних об’єктів, планують також реконструювати приміщення педіатричного відділення Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні, будівлі Лохвицької міськлікарні, Божківського навчально-виховного комплексу Новоселівської громади, Степненського закладу дошкільної освіти Коломацької громади, Терешківського ліцею, Кременчуцького спортивного ліцею імені І. М. Піддубного, Градизького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, Пирятинського ліцею.

Також цього року планують відновити реконструкцію рентгено-діагностичного кабінету в кременчуцькому онкодиспансері, яка зупинилася через російську агресію.

Торік в області планували будівництво 19 об’єктів, внесених до програми «Велике будівництво». Це школи, садочки, стадіони. Усі вони відповідають стратегії розвитку Полтавської області на 2021—2027 роки.

Також область подала на розгляд та затвердження до Мінрегіону попередній перелік проєктів, які можна фінансувати коштом ДФРР та інших державних субвенцій і програм.