У Давосі в межах World Economic Forum Annual Meeting 2026 відбулася високорівнева дискусія «Економіка майбутнього: формування нового європейського тигра», присвячена економічній траєкторії України після війни та умовам залучення інвестицій. У дискусії взяли участь Аджай Банга, президент Групи Світового банку; Крісталіна Георгієва, директорка­розпорядниця Міжнародного валютного фонду; Тарас Качка, віцепрем’єр­міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України; Оділь Рено­Бассо, президент ЄБРР; Олексій Соболев, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України. Модераторкою виступила Христя Фріланд, радниця Президента України з питань економічного розвитку.

Під час дискусії керівники міжнародних фінансових інституцій говорили про те, що підтримка України має поєднувати фінансування, реформи та заходи, які підвищують довіру інвесторів. Крісталіна Георгієва зазначила, що МВФ адаптував власні інструменти, щоб підтримувати Україну в умовах війни, та підкреслила важливість продовження реформ і антикорупційних рішень для збереження довіри партнерів і приватного сектору.

Аджай Банга наголосив, що відновлення України має містити модернізацію економіки, розвиток приватного сектору та впровадження технологій, зокрема рішень на основі даних і штучного інтелекту. Він підкреслив, що довгострокове бачення розвитку має формуватися і реалізовуватися за лідерства України.

Окремим елементом розмови стала Economy of the Future — фінансова модель, яку уряд України вже майже рік розробляє спільно зі Світовим банком. Модель описує траєкторію розвитку України на післявоєнний період і наступні 15 років та визначає, які умови мають бути забезпечені, щоб відновлення перейшло у поступове економічне зростання.

«Ми маємо говорити не лише про відбудову, а й про переосмислення економіки України як економіки, що ґрунтується на технологіях, даних і рішеннях на основі штучного інтелекту та спирається на природні ресурси і приватний сектор. Головні передумови — реформи в управлінні та верховенство права, а також просування європейської інтеграції як практичної рамки змін. Окрема умова для такого перезапуску — приватизація державних підприємств і сучасні моделі приватного управління, які створюють умови для інвестицій і підвищують ефективність», — зазначив Олексій Соболев.

«Безпека — базова умова економічного розвитку і України, і самої Європи, а її вартість лише зростатиме в разі збереження росією агресивної політики. Процвітання — ще одна опора майбутнього успіху, але воно неможливе без безпеки. Європейська інтеграція для України — це конкретний і вимірюваний список завдань, і ми змінюємося не на папері, а через реальні дії навіть в умовах війни», — наголосив Тарас Качка.

Основний зміст дискусії стосувався того, що саме має бути забезпечено, щоб економічне відновлення України було швидким, а зростання стійким і прогнозованим для інвесторів. Учасники говорили про необхідність надійних безпекових гарантій як базової умови для впровадження великих інвестиційних рішень, масштаб і пріоритети відбудови зруйнованого, а також про те, як залучення нового капіталу має працювати не лише на відновлення, а й на підвищення продуктивності економіки. Окремою темою став людський капітал: повернення людей, доступність кадрів і політики, які дають змогу бізнесу планувати розвиток та інвестувати в робочі місця.

Захід організували Фонд Віктора Пінчука та PinchukArtCentre у партнерстві з Офісом Президента України.

Україна та США закладають основи для довгострокового розвитку галузей промисловості та економіки України загалом. Це потребує передбачуваних правил, надійних інституцій та умов, які дають змогу бізнесу працювати в Україні на довгострокову перспективу.

На цьому наголосив Олексій Соболев під час дискусійної панелі «Партнери у процвітанні: започаткування нової ери економічного партнерства між США та Україною». Захід відбувся 20 січня в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

«Наша мета — створити такі умови, щоб світові компанії розглядали Україну як довгострокового промислового та інвестиційного партнера. США — один з провідних торговельних партнерів України. Американсько­Український інвестиційний фонд відбудови вже працює, і Україна має унікальну змогу стати стратегічним постачальником рідкоземельних елементів, а США — отримати ранній доступ до родовищ. Відбудова України — це не лише перебудова, а й інтеграція України в архітектуру промислової безпеки трансатлантичного альянсу», — зазначив Олексій Соболев.

За словами міністра, Україна має можливості для постачання необхідних ресурсів для розвитку новітніх технологій. Зокрема, вона володіє найбільшими в Європі запасами титану, графіту, марганцю та урану, а також третіми за величиною запасами літію і рідкісноземельних елементів.

Міністр наголосив, що цього місяця Україна запустила публічний вебсайт для отримання проєктних пропозицій для реалізації в межах Американсько­Українського інвестиційного фонду відбудови. Український уряд очікує на співпрацю з компаніями, інвесторами та партнерами для реалізації проєктів у пріоритетних галузях економіки.

Джерело:

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства