Україна 2025 року очікує понад 39 мільярдів доларів бюджетної підтримки, яку підтверджують міжнародні партнери, і розраховує на надходження цих коштів. Це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час круглого столу міністерського рівня на підтримку України у Світовому банку.

«Незалежно від подальшого розвитку подій 2026—2027 роки будуть часом великих викликів для макрофінансової стабільності України. Нам потрібен прогнозований фінансовий ресурс для покриття поточних бюджетних видатків і продовження відбудови України», — наголосив очільник українського уряду.За його словами, найефективнішим рішенням цього питання буде повна конфіскація знерухомлених російських активів на Заході з подальшим їх спрямуванням на підтримку України.

Прем’єр-міністр зазначив, що, згідно з оцінкою Світового банку, потреби у відновленні на найближчі десять років становлять 524 мільярди доларів. А обсяг заморожених російських активів, що оцінюють у 300 мільярдів доларів, поступається загальним потребам України у відбудові. Саме тому, зазначив Денис Шмигаль, доцільно розглянути можливість додаткового оподаткування російської сировини.

«Агресор має заплатити за спричинені ним руйнування, а Україна отримає ресурс для відновлення», — наголосив глава уряду. Він підкреслив, що з перших днів після повномасштабного вторгнення Україна разом із союзниками працювала над тим, щоб ціна війни для агресора була надзвичайно високою. Прем’єр-міністр також відзначив важливу роль системної санкційної політики і наголосив, що потрібно позбавити росію можливості фінансувати війну.

«Останній, шістнадцятий пакет зокрема посилив боротьбу з тіньовим флотом рф, заборонив експорт певних товарів подвійного призначення, застосував санкції проти російських портів та аеропортів», — зазначив Денис Шмигаль і подякував Президентові США Дональду Трампу за продовження санкцій, зокрема продовження заборони на вхід російських суден до американських портів, а також санкції на фінансовий сектор, військо-промисловий комплекс та енергетику рф.

Прем’єр-міністр наголосив, що важливо посилювати санкційний тиск на агресора, й Україна цінує підтримку партнерів у цьому питанні.

«Дякую Світовому банку, Міжнародному валютному фонду, Сполученим Штатам, Євросоюзу, країнам G7 та всім партнерам за дієву фінансову підтримку України, яка допомагає нам вистояти в цій важкій війні», — зазначив Прем’єр.

Підтримка реформ і започаткування нових програм Підтримка реформ і започаткування нових програм

На полях Spring Meetings у Вашингтоні відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із президентом Світового банку Аджаєм Бангою. Сторони обговорили реалізацію спільних проєктів, які вже впроваджують. Глава українського уряду відзначив важливість надання Україні в березні та квітні цього року в межах ініціативи PEACE більш ніж 3,5 мільярда доларів.

«Це найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку обсягом понад 50 мільярдів доларів», — нагадав Денис Шмигаль.

На зустрічі також ішлося про започаткування нових програм, залучення фінансування на 2026 рік та подальшу підтримку у впровадженні реформ.

«Цінуємо допомогу Світового банку у відновленні України, зокрема розроблення оцінки потреб на відбудову», — зазначив Прем’єр-міністр.

Прем’єр-міністр та керівний директор Світового банку Анна Б’єрде підписали угоду щодо фінансової підтримки енергетичної системи України. Відповідно до документа, Світовий банк надасть нашій країні 70 мільйонів доларів. Фінансування буде спрямовано на підтримку стабільності роботи енергосистеми.

«Кошти буде використано на придбання систем зберігання енергії компанією «Укргідроенерго». Це дасть змогу створювати запас електроенергії й посилить нашу енергетичну стійкість», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр висловив вдячність Світовому банку та партнерам за допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури України, що постраждала від російських обстрілів.

Зустрічаючись із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, Прем’єр-міністр зазначив: «Продовжуємо роботу над спільною програмою EFF. Вдячні за сім успішних переглядів програми, що дало змогу залучити понад 10 мільярдів доларів».

Денис Шмигаль і Крісталіна Георгієва розглянули подальшу підтримку України у 2025—2026 роках.

«Україна послідовна в реформах, які ми впроваджуємо спільно з МВФ», — наголосив Прем’єр-міністр. Він подякував за підтримку й лідерство Крісталіни Георгієвої та Фонду в координації фінансової допомоги для нашої країни на суму понад 150 мільярдів доларів.

У Вашингтоні Денис Шмигаль та президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо підписали договір між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку, що посилить енергетичну стійкість нашої держави.

«Договір передбачає залучення від ЄБРР 270 мільйонів євро під державні гарантії та буде супроводжуватися грантом від уряду Норвегії обсягом 140 мільйонів євро. Це дасть змогу НАК «Нафтогаз України» імпортувати значні обсяги природного газу для підготовки до наступного опалювального сезону», — повідомив глава українського уряду.

За його словами, після початку повномасштабної війни ЄБРР залучив для України понад 6 мільярдів євро у вигляді кредитів, грантів та гарантій. У державному секторі спільно впроваджують 12 проєктів, які охоплюють енергетику, логістику та критичну інфраструктуру.

На зустрічі Дениса Шмигаля з Оділь Рено-Бассо також ішлося про подальшу співпрацю в галузі розподіленої генерації, відбудови гідроенергетики, розвитку газовидобутку та транспорту.

Сторони обговорили підтримку приватного сектору, зокрема малого і середнього бізнесу. Особливу увагу приділили відбудові України одразу після завершення бойових дій, а також питанню довгострокового розвитку країни.

«ЄБРР і надалі буде надійним партнером України в реалізації ініціатив, які роблять нас сильнішими для того, щоб вистояти, відновитися та зростати», — підкреслив Денис Шмигаль.

Дипломатія і глобальні виклики

Прем’єр-міністр поспілкувався зі студентами Університету Джорджа Вашингтона, зосередившись на ключових аспектах української дипломатії в умовах глобальних викликів. На зустрічі зокрема обговорили, як українська дипломатія працює не лише з урядами, а й з громадянськими суспільствами у всьому світі. Денис Шмигаль розповів, як конструювали санкційну політику проти росії, а також про те, як Україні вдалося досягти створення нового механізму щодо використання заморожених російських активів на користь нашої держави.

Прем’єр-міністр мав нагоду зустрітися з керівником програми The Petrach Program on Ukraine співавтором книжки «Ефект Зеленського» Генрі Гейлом та деканом Школи міжнародних відносин ім. Елліотта Аліссою Айріс. У центрі розмови були виклики, що постали перед Україною, а також її боротьба й стійкість у протистоянні.

«росія вкладає великі ресурси в поширення пропаганди. Необхідно запобігти спробам ворога, тож роль викладачів і науковців тут визначальна», — наголосив Прем’єр-міністр. Глава українського уряду подякував Генрі Гейлу за адвокацію України та його чітку позицію щодо незалежності й демократичного вибору нашої країни.Денис Шмигаль передав американським друзям символічного півня з Бородянки та фотокнигу зі свідченнями руйнувань України.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ