Увесь світ облетіли кадри некерованої водяної стихії після злочину росіян на Каховській греблі. Серед жертв — сотні людей, ще тисячі жителів Херсонщини змушені були покинути підтоплені домівки. Кілька днів у новинах не сходили емоційні сюжети, коли до човна рятувальників з усіх сил намагаються допливти кілька собак, із горищ та дахів небайдужі українці знімають котів, з уламків будинку, які течією прибило до берега на Одещині, рятують виснаженого пса... Це шокує та зворушує не менше, ніж кадри, де рятують людей.

Сьогодні вода відступає, залишаючи гинути на висушеному дні водойми її мешканців, руйнуючи екосистему та оголюючи правду про ще більше злочинів російських загарбників проти людей і природи. Фахівці ще не беруться їх достеменно обчислити, та й навряд чи це можна зробити за короткий час. А волонтери і рятувальники рахують, скільки людей та братів наших менших під ворожими обстрілами вдалося вивезти з небезпеки.

Шансів було небагато

Серед волонтерів, які вирушили з Черкас на затоплені території допомагати постраждалим, були й представники черкаського товариства «Друг».

— Коли ми отримали інформацію про те, що сталося, одразу зрозуміли, що маємо долучитися до порятунку тварин, — розповіла журналістам видання «Вичерпно» волонтерка Олена Молчанова. — За дві доби перебування на затоплених територіях черкаським зоозахисницям Олені та Жанні вдалося врятувати 23 тваринки — 15 собак і 8 котиків. Більшість чотирилапих приязні та грайливі, однак після пережитого стресу вони потребують лікування і турботи.

Волонтерки розповідають, що кожна тваринка, котра отримала новий шанс на життя, має свою історію, яка не залишить нікого байдужим. Собачку Лесі зоозахисниці знайшли саме тоді, коли вона пливла по воді із власним дитинчам у зубах та скавчала. На жаль, інші цуцики потонули. Волонтерки показують ще одного пса. Його господарі загинули під час артобстрілу, він залишився сам і дочекався порятунку, вилізши на дах будинку.

Історія кожного врятованого чотирилапого унікальна й особлива. Тепер їхнє життя в безпеці. Сотні черкасців пропонували забрати тварин на перетримку, надсилали кошти й закуповували харчі.

У спільноті «Птахи України» в соцмережі Роман Черненко опублікував фото водограю на майдані Богдана Хмельницького в Черкасах, де плавали качки. Звісно, обстріли та небезпеки в сусідніх областях змушують птахів та інших тварин мігрувати, шукати для себе нові ареали.

На колишньому полігоні поблизу вулиці Корольова обласного центру вже утворилася окрема екосистема. «До цього року завжди траплялася на очі пара диких качок: як пройде великий дощ, вони міряють калюжі. Зайці тут теж є, про їжаків годі й говорити. А недавно лисиця внадилася перевіряти котячі миски біля прилеглих будинків. Шкода, двоногі цю екосистему руйнують, вивозять сюди будівельне сміття», — коментує один із читачів.

На вулицях Черкас трапляються косулі — у травні знайшли поранену на Митниці, в цьому самому мікрорайоні днями автівка збила лисеня.

Три тонни корму

«Корм навіть важливіший за продукти, бо цього тут катастрофічно бракує», — діляться наболілим волонтери, опікуни та власники тварин на півдні України. Днями вони отримали корм, який допоможе вижити їхнім підопічним.

Загалом в акції взяли участь більшість черкаських шкіл. На південь України корм доставили волонтери, які й розповіли черкащанам про критичну потребу в їжі для тварин.

— Для шкіл регіону ця акція стала ще однією сходинкою у програмі морального виховання та співпереживання, що є формою громадської свідомості, — констатувала президентка Черкаського обласного благодійного фонду «Життя» Оксана Савіцька. — Завдяки активності та соціальній відповідальності наших педагогів та школярів, які сьогодні допомагають і ЗСУ, і ВПО, нам удалося протягом усього навчального року забезпечувати південь України кормом, що врятував не одне маленьке життя.

Черкаський журналіст Василь Марченко, котрий з волонтерськими поїздками часто відвідує воїнів-земляків на передовій, розповів про незвичний вантаж, який побачив під час спорядження для захисників на Донеччину. Благодійники вже давно не везуть захисникам абищо. Є чітка комунікація, тож збирають найнеобхідніше. Серед вантажу вагою понад півтора десятка тонн, як виявилося, було й кілька ящиків із кормом для різних тварин — його попросили напередодні військові. Не лише для собак, які допомагають на службі.

У соцмережах можна знайти чимало відео про наших захисників разом із тваринами. Бобри їм «допомагають» рити окопи, собаки попереджають про небезпеку, а коти, єноти, миші та ще безліч тварин — просто піднімають настрій. Психологи пояснюють: таке спілкування з природою справді знімає стрес і дуже актуальне не лише для військових.

ДО РЕЧІ

Психологічна самодопомога під час війни полягає у виконанні певних вправ та технік, а також у дотриманні режиму й інших важливих моментів, які разом допомагають стабілізувати стан психіки та віднайти емоційну і психічну рівновагу. Психологічний стан добре відновлюється під час перебування на природі чи спілкування з тваринами. Якщо у вас немає домашнього улюбленця, то можна провідувати притулки для тварин, яким завжди необхідна волонтерська допомога.