2019-й став цікавим роком дотепних та необхідних винаходів у різних країнах, які вже знайшли шанувальників серед звичайних споживачів. «Урядовий кур’єр» докладно розповідає про найрейтинговіші з них.

Розумні кросівки і рятувальний браслет

Один із таких виноходів — «розумні кросівки». Це взуття має цікаву властивість: змінює дизайн на ходу. Кросівки отримали назву Shift Wear (зміна під час носіння). Вони мають всередині гнучкі дисплеї, які постійно відображають необхідну картинку. Змінити зовнішній вигляд кросівок можна, користуючись спеціальним мобільним додатком. На взуття можна вивести звичайне чорне-біле зображення або кольорову картинку чи навіть анімацію.

На другому місці — не лише цікава, а й дуже корисна річ — браслет Kingii, який буквально за мить перетворюється на рятувальний круг. Якщо ви несподівано опинилися у воді й потребуєте порятунку, необхідно лише швидко натиснути кнопку. Браслет триматиме вас на воді, й нічого страшного не станеться.

Третій винахід — рослини, які левітують. Вони, повільно обертаючись, ширяють у повітрі. Експерти вважають, що це чудове поєднання природи і технологій. Цікаво, що такі рослини можна тримати будь-де, навіть у квартирі, й вони надаватимуть її мешканцям і гостям неперевершені відчуття радості.

Рюкзак-скейтборд й український убезпечувач літаків

На четвертому місці у своєрідному рейтингу — рюкзак з еклектроскейтбордом Movpak. Це індивідуальний складаний транспортний засіб, який можна носити за плечима у вигляді рюкзака. За потреби на ньому проїдете майже 15 кілометрів із швидкістю 25 кілометрів на годину, використовуючи двогодинну зарядку вбудованих акумуляторів.

Дуже приємно, що на п’ятому місці рейтингу — винахід українського авіаінженера Володимира Титаренка. Він винайшов знімний корпус літака, який відокремлюється у надзвичайній ситуації. Після відокремлення капсули механізм уповільнює швидкість падіння, й за його допомогою розкриваються парашути. Тож пасажири можуть приземлитися безпечно.

Шосте місце належить маслорозпилювачу, який стане у пригоді шанувальникам вершкового масла. Відомо, що цей продукт не дуже зручний у використанні. Якщо його вийняти з морозильної камери, тривалий час треба чекати, доки масло розморозиться. В Америці у 2019 році було винайдено спеціальний прилад, який застосовують для швидкого плавлення вершкового масла та надання йому стану спрею.

Американська «кравчучка» й переробка вживаного паперу

На сьомому місці — візок для піднімання вантажів сходами. Цей винахід належить американським дизайнерам. Він має колеса, які повертаються на трикутному ободі й так забезпечується плавне піднімання. Винахідники впевнені, що підняти вантажі на дев’ятий поверх буде просто.

На восьмому місці винахід компанії Epson, яка вже давно відома споживачам принтерами. У 2019-му компанія представила на їхній розсуд персональну фабрику з переробки офісного паперу. Цікаво, що фабрика може переробляти такі відходи на зовсім чисті аркуші.

Дев’яте місце посів браслет-квадрокоптер Nixie. Цей винахід став розв’язанням проблеми тих людей, які самі хочуть себе сфотографувати збоку, а попросити про це ні в кого. Браслет перетворюється у квадрокоптер з камерою. Знімки можна отримати без рук і використовуючи нетипові ракурси.

Десяте місце в рейтингу — за гібридом велосипеда й автомобіля. Він отримав назву PodRide. Рухається він за допомогою ніг або з використанням електродвигуна. Швидкість — до 25 кілометрів на годину.

Одинадцяте місце посідає ліжко із прихованою коморою. Його винайшла компанія Parisot. Тепер можна зберігати велику кількість речей у маленькій квартирі.

Погодьтеся, що всі ці винаходи дуже корисні й сподобаються споживачам. Ми ж чекаємо на нові не менш цікаві винаходи, які з’являться у 2020 році.