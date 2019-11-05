Розуміючи важливість правильного розподілу коштів у галузі, які нині першочергово цього потребують, і підвищення соціальних стандартів, урядовці не припиняють роботу навіть у вихідні. Цієї неділі відбулося позачергове засідання Кабінету Міністрів. Головною темою стало, звісно, обговорення і схвалення проєкту бюджету-2020 до другого читання.

«Ми схвалили проєкт бюджету-2020 до другого читання, опрацювавши висновки Верховної Ради. Враховуючи рішення РНБО та комісії щодо розподілу коштів на інвестпроєкти, бюджет ухвалено з доопрацюванням. Ми завершимо і якнайшвидше передамо документ до Верховної Ради. Для нас важливий широкий діалог з нашими колегами в парламенті й Президентом, тому відзавтра ми будемо обговорювати проєкт бюджету. І звичайно, після подачі представимо людям головний фінансовий документ країни», — зазначила того дня міністр фінансів Оксана Маркарова.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв, що сьогодні урядовці усім складом онлайн презентують для всіх українців головний фінансовий документ країни на наступний рік.

На позачерговому засіданні уряд ухвалив рішення скоротити граничну чисельність працівників райдержадміністрацій (РДА). Це зумовлено тим, що завдяки реформі з децентралізації функції РДА активно переходять до об’єднаних територіальних громад, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.

Рішення уряду дасть змогу оптимізувати роботу таких райдержадміністрацій та зменшити витрати бюджетних коштів, які можна спрямувати на розвиток громад, розташованих на відповідних територіях.

Міністри зобов’язали всі державні установи виплачувати кошти на відрядження працівників у безготівковій формі. Це, на думку урядовців, сприятиме скороченню кількості паперових документів і дасть змогу заощадити щонайменше 60 мільйонів гривень на рік.

Уряд визначив порядок добору до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби представників громадських об’єднань та закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку в галузі публічного управління та адміністрування. Рішення сприятиме прозорості й відкритості конкурсів на найвищі державні посади.

На засіданні Кабінет Міністрів ухвалив кадрові рішення. Зокрема призначив Сергія Масліченка заступником міністра енергетики та захисту довкілля. Павла Дехтяренка звільнено з посади голови Державного космічного агентства та оголошено конкурс на зайняття цієї посади. Тимчасово покладено виконання обов’язків генерального директора державного авіаційного підприємства «Україна» на Олександра Пономаренка.

Оголошено конкурси на посади державних секретарів Мінекоенерго і Міністерства розвитку громад та територій, голови Державної екологічної інспекції та заступника голови Державної фіскальної служби.

Документ розвитку країни та безпеки людей

Коментар Прем’єр-міністра Олексія Гончарука у фейсбуці щодо цього важливого для держави рішення

«Уряд ухвалив проєкт бюджету-2020 до другого читання. Уперше це бюджет розвитку країни та безпеки людей.

Наша філософія дуже проста. Держава має не заважати, а навпаки, створювати чесні та конкурентні умови для розвитку тих, хто цього прагне, і надавати підтримку тим, хто справді цього потребує.

Найвища цінність держави — соціальний капітал, люди з усіма їхніми надбаннями.

Саме тому ми заклали в бюджет наступного року розвиток стратегічно важливих напрямів для людей. Один з них — медицина. Зокрема йдеться про систему екстреної медичної допомоги.

Наш уряд відходить від загальних тез про турботу до конкретних вимог та соціальних стандартів, які має гарантувати держава своїм громадянам.

Бюджет-2020: вперше без підвищення податків та зі скороченням дефіциту, щоб зменшувати борги, які всі мають віддавати. Ми відходимо від такої практики.

Ми будемо більше заробляти всередині країни — за рахунок приватизації, внутрішніх та зовнішніх інвестицій, лібералізації ринків.

У проєкті багато інноваційних речей, в яких закладено капіталізацію зростання. За рахунок цього у нас будуть кошти, щоб підвищувати соціальні стандарти.

Справжні зміни ніколи не даються легко. Для того, щоб вони були відчутними вже в наступних роках, ми з колегами працюємо 24/7 вже понад 60 днів».

Відділ новин

«Урядового кур’єра»