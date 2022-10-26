Першу Міжнародну експертну конференцію з питань відновлення, відбудови та модернізації України, що відбулася в Берліні (Німеччина), глава нашої держави Володимир Зеленський назвав конференцією, яка наближає повернення Україні нормального життя.

Долучившись до неї онлайн, Президент висловив вдячність Європейському Союзу загалом і кожній країні ЄС, яка допомагає, за вже надану підтримку Україні.

«Однак маємо надати більш системний характер цій підтримці. Наприклад, заснувати «фінансовий Рамштайн» за аналогією з «оборонним Рамштайном», який уже функціонує. Потрібна фінансова координаційна платформа, яка об’єднає і скерує всі зусилля, спрямовані на відбудову України. Потрібне чітке й своєчасне спрямування ресурсів.

Маємо прозорий план першочергових кроків у відбудові — це те, що необхідно Україні буквально для виживання. Вага нашого плану швидкого відновлення — 17 мільярдів доларів для критичної відбудови, негайної. Це лікарні, школи, життєво важлива транспортна й енергетична інфраструктура. Маємо колосальну потребу у відбудові житла. Там, де російські танки й артилерія методично знищували міста...», — цитує слова Президента його Офіс.

Володимир Зеленський закликав країни пришвидшувати рішення щодо участі у відновленні України.

«Щоб зробити процес залучення партнерів до відбудови швидшим, уже наступного місяця має запрацювати Фонд відновлення України. Наглядова рада Фонду на 75% складатиметься з представників країн-донорів. Це прозорість і відповідальність.

Також Україна потребує допомоги в покритті дефіциту держбюджету наступного року. Для України це непідйомна сума дефіциту — 38 мільярдів доларів. Це зарплати вчителів, лікарів, соціальні виплати, пенсії. Є потенціал зокрема й завдяки Міжнародному валютному фонду та іншим фінансовим інституціям. Наш діалог триває», — зазначив він.

Президент говорив і про те, що слід обов’язково визначитися з механізмом відшкодування державою-агресором усіх спричинених війною збитків: «Російські активи — ті, які вже заморожені, і ті, які ще необхідно заморозити, — дуже серйозні. Значна частина цих активів — у юрисдикціях саме європейських країн. Нам потрібна компенсація, і це справедливо. А отже, нам потрібен реальний, швидкий, законний механізм спрямування російських активів на відшкодування збитків, завданих російською війною».

Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, який днями заявив, що той, хто інвестує у відновлення України, інвестує в майбутнього члена ЄС.

«Ми стаємо одним цілим — і це незворотно. Єдина, міцна, вільна й заснована на цінностях Європа. Мирна Європа! Це можливо тільки з Україною», — наголосив Президент.

Він констатував: «Україна — це фізична безпека Європи від будь-якого нового удару російської тиранії. Україна — це енергетична безпека Європи, адже наш експорт електрики — потенційні десятки гігават — стане однією з фундаментальних опор європейської кліматичної політики. Україна вже гарант продовольчої безпеки світу. Що результативніше працює наше аграрне виробництво й що вагоміший експорт продовольства, то спокійніша соціальна ситуація в усіх тих регіонах планети, звідки можливі хвилі мігрантів у Європу. А природні ресурси України, географічне розташування дають змогу завдяки поєднанню українського та загальноєвропейського потенціалів дати новий імпульс економічному життю всього ЄС. Це економічне зростання й робочі місця для українців і всіх європейців».

За його словами, саме тому росії так потрібен контроль над Україною.

«Це не просто політична амбіція. Це дуже чіткі безпекові, енергетичні, продовольчі, промислові розрахунки. Розрахунки, які для рф не справдяться. Ніколи. Український народ захистить свою державу, свою свободу. І загарбники вже це усвідомлюють. Це одна з причин їхньої звірячої жорстокості. Один із мотивів їхнього терору — знищити те, що не працюватиме на них, а може посилити всіх нас — українців, європейців. Усі разом маємо протистояти агресору», — акцентував Президент.

Без допомоги ніяк

Присутній на конференції Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що результатом заходу мають стати ґрунтовні розрахунки, як саме крок за кроком повинна відновлюватись Україна.

«Але не менш важливо вже починати відновлювати все те, що руйнує агресор. Ми робимо все, що можемо. Понад 60% нашого бюджету йде на оборону, 16% — на соціальні програми, 13% — на медицину та освіту. При цьому змогли спрямувати на швидке відновлення майже 125 мільйонів євро. Цього вистачить лише на 5% відсотків пошкоджених об’єктів. Тому нам потрібна допомога.

У деяких колах блукає думка — спочатку завершіть війну, а потім говоритимемо про відновлення. Але вже зараз треба відновлювати теплостанції, щоб люди не замерзнули. Відбудовувати пошкоджені підприємства, щоб люди мали роботу. Відбудовувати лікарні. Відновлювати дороги, мости, щоб, зокрема, машини з гуманітарною допомогою доїхали до тих, хто цього дійсно потребує. Відновлення вже зараз і розробка плану відновлення — речі, які не суперечать, а доповнюють одна одну. Мусимо працювати в обох цих напрямах», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Прем’єр нагадав, що уряд України разом з командами Світового банку та Європейської комісії представив звіт щодо збитків, які завдала війна. Станом на червень цього року верифіковані потреби на відновлення вже становлять 350 мільярдів доларів. Звіт Світового банку прозорий і доступний кожному. Україна вже ухвалила необхідне законодавство для створення Фонду ліквідації наслідків агресії росії в межах держбюджету України. Адже витрачання коштів з бюджету — як українського, так і будь-якого іншої цивілізованої країни — це більш ніж публічний та прозорий процес.

«Нічого неможливо приховати, всі донори знають і бачать напрями розподілу наданих коштів. Кожне їх спрямування — це окрема угода. Її підписують члени уряду України з чітким зазначенням напрямів фінансування», — зауважив він.

А щодо 17 мільярдів доларів, потрібних Україні на першочергове відновлення, то Прем’єр констатував: «Це оцінка без урахування втрат від оновленої тактики росіян, чиєю метою є створити гуманітарну катастрофу, знищивши інфраструктуру постачання електроенергії, питної води та тепла напередодні зими. Геноцид українців та міграційне цунамі в ЄС — такі нові плани рф».

Він пояснив чому Україна пропонує створити «фінансовий Рамштайн»: «Завдяки започаткуванню платформи фінансової координації зможемо під співголовуванням США, Єврокомісії та України на постійній основі проводити зустрічі міністрів фінансів країн G7 та інших партнерів, керівництва міжнародних фінансових організацій. Мета зустрічей — координація допомоги Україні, визначення напрямів для першочергового та довгострокового відновлення, а також джерел їх фінансування. Маємо узгоджувати підходи до фінансування та розглянути варіанти страхування військових ризиків, знайти рішення, як найбільш ефективно конфісковувати чи використовувати заморожені російські активи на відбудову України. Крім того, зустрічі дадуть змогу напрацювати універсальні механізми для відбудови будь-якої країни, що зазнала агресії».

Денис Шмигаль висловив вдячність Єврокомісії за всю допомогу, — від фінансів та зброї до вже восьми пакетів санкцій проти агресора, що допомагає Україні перемагати у війні. Слова подяки висловив усім країнам та організаціям, які за останні вісім місяців надали Україні безпрецедентну допомогу.

Підтримка партнерів

Під час конференції канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відбудова України буде «планом Маршалла» XXI століття і можливістю для побудови більш стійкої та міцної України: важливий виробник зеленої енергії, експортер індустріальної та аграрної продукції, цифровий центр з одними з найкращих ІТ-експертів, а також член ЄС з відповідною інфраструктурою та правовою базою.

«Щоб втілити таке гігантське зусилля, нам потрібно розробити ще кращі шляхи для залучення публічних та приватних інвесторів у стале майбутнє України з усього світу», — цитує слова Олафа Шольца Укрінформ.

Канцлер також заявив, що нинішній спосіб війни росії з атаками по цивільних та цивільній інфраструктурі України демонструє лише одну річ: путінська росія — у відчаї, а народ України переможе. І для гарантування перемоги Німеччина разом з друзями і партнерами й далі рішуче підтримуватиме Україну політично, фінансово, гуманітарною допомогою та зброєю, скільки це буде потрібно.

У своєму виступі президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС має намір наступного року підтримувати Україну допомогою у 1,5 мільярда євро щомісяця, що може становити в сумі 18 мільярдів євро у 2023-му.

«Відповідно до оцінки міжнародних фінансових інституцій та України, необхідно мати 3—5 мільярдів євро щомісяця лише для того, щоб покривати невідкладні витрати. Тут потрібна надійна допомога від ЄС, від наших друзів у США та, безумовно, від міжнародних фінансових інституцій. Правильно, якщо ЄС візьме на себе справедливу частку цієї допомоги», — зазначила вона.

І зауважила, що Єврокомісія бачить у відновленні та допомозі Україні три ключові пункти: Україна має отримувати сталу та постійну підтримку від партнерів на витрати — від нагальних життєвих потреб до довгострокових програм з відбудови та реконструкції; має бути створена відповідна архітектура такої допомоги, щоб вона була якомога більш широкою та інклюзивною; з огляду на те, що Україна отримала статус країни-кандидата на вступ до ЄС, ЄС має підтримати всі зусилля України на її шляху до повноцінного членства.

«Важливо розпланувати інвестиційні потреби, скоординувати дії, щоб краще спрямувати ресурси надійним та відповідальним шляхом. Координаційна платформа, яку міжнародне співтовариство обговорювало протягом минулих місяців, має бути створена якомога швидше, бажано до завершення поточного року або принаймні на початку наступного. Саме Україна має очолювати ці процеси, і це головний фактор. Тому що саме воля та прагнення України та її народу, їхнє бачення власного майбутнього в ЄС є вирішальним стимулом для міжнародної допомоги та для координації зусиль міжнародного співтовариства в цьому напрямі.

Кожен євро, кожен долар та кожен фунт, кожна ієна, яку ми витратимо, є інвестицією в Україну. Також це інвестиція в демократичні цінності в усьому світі. Усе це є терміново необхідним… Мужні українські чоловіки та жінки воюють за власну незалежність. Але вони також борються за міжнародний порядок, що базується на правилах. Ми стоятимемо на їхньому боці так довго, як це буде необхідно», — наголосила президентка Єврокомісії.

Вона наголосила, що ЄС не дозволить росії паралізувати Україну терористичними атаками, до яких росіяни вдаються через поразки на полі бою.

«росія навмисно веде цілеспрямовані атаки проти цивільної інфраструктури з дуже чіткою метою — позбавити чоловіків, жінок і дітей води, електрики, обігріву в умовах, коли наближається зима. Це акт суцільного терору. Наразі в самій Україні майже 11 мільйонів вимушено переміщених осіб, які потребують притулку, доступу до тепла, води та електрики, до освіти для дітей. Тож ЄС докладає зусиль для термінового відновлення домівок і шкіл, як і життєво важливої інфраструктури», — зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що через Механізм цивільного захисту ЄС вже надано намети та 600 тисяч предметів для облаштування притулків. Але Урсула фон дер Ляєн переконана, що має бути зроблено більше. Що на цьому етапі швидкої допомоги важливо забезпечити, щоб життя в Україні могло тривати.