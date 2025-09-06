Президент України Володимир Зеленський у четвер взяв участь у зустрічі коаліції охочих, яку організував Президент Франції Емманюель Макрон. На зустрічі також були присутні: Президент Фінляндії Александр Стубб, Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, Президент Європейської ради Антоніу Кошта, Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і спецпредставник Президента США Стівен Віткофф.

Учасники скоординували позиції та обговорили компоненти гарантій безпеки. Партнери відзначили роботу, яку провели головнокомандувачі армій і військові над практичною рамкою. Лідери погодилися, що настав час перейти до політичної рамки. На засіданні також зазначили, що головною гарантією безпеки є сильна українська армія.

Окрема увага — внеску, який кожна з 35 країн готова зробити для гарантування Україні безпеки на землі, на морі, в повітрі та кіберпросторі. Стівен Віткофф запевнив, що США також забезпечать підтримку.

Лідери мають однакове розуміння: росія робить усе можливе, щоб затягнути переговорний процес і продовжити війну, тому потрібно збільшувати підтримку України й посилювати тиск на москву. Триває підготовка 19-го пакета санкцій Євросоюзу. Про напрацювання санкційних кроків також повідомила Японія.

До зустрічі коаліції охочих в онлайн-форматі долучилися: Президент Кіпру Нікос Христодулідіс, Президент Литви Гітанас Наусєда, Президент Румунії Нікушор Дан, Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі, Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама, Прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, Прем’єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін, Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, Прем’єр-міністр Канади Марк Карні, Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня, Прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден, Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Прем’єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон, Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру, Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб, Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, Прем’єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч, Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, Прем’єр-міністр Японії Шігеру Ішіба, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз, федеральний міністр закордонних та європейських справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер та міністр закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір.

Розмова із Президентом США

Після зустрічі коаліції охочих відбулася розмова із Президентом США Дональдом Трампом. У ній взяли участь Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Кір Стармер, Метте Фредеріксен, Джорджа Мелоні та інші учасники зустрічі коаліції охочих.

Володимир Зеленський подякував Президентові Трампу за підтримку та повідомив, що під час розмови йшлося про те, як підштовхнути ситуацію до реального миру. Зокрема, говорили про повний комплекс санкцій, який може позбавити росію можливості фінансувати війну.

«Ми обговорили різні опції, і найголовніше — це тиск, щоб сильними заходами, зокрема економічними, змусити до припинення війни. Ключ до миру —позбавлення російської машини війни грошей, позбавлення ресурсів», — наголосив глава держави.

«Якщо росія й надалі відмовлятиметься від конкретних переговорів про мир, як вона зволікає з цим із березня, то ми разом з Америкою йдемо на додаткові санкції та дамо чітку відповідь на цю відмову москві. Саме в такому контексті це прозвучало в нашій розмові з Президентом Трампом», — додав Емманюель Макрон.

Також ішлося про максимальний захист українського неба. Президент України зазначив, що поки немає миру, українці мають не залежати від постійних російських атак, російські ракети та дрони не повинні забирати життя.

«Ми розглядаємо один формат. Докладно про це говорили з Емманюелем, говорили вперше про такий формат. Поділилися з партнерами, після цього поділилися з Президентом Трампом. Якщо ми отримаємо позитивний сигнал від США, тому що технічно від них багато в цьому форматі захисту неба залежить, то будемо раді поділитися цією інформацією», — додав глава держави.

Потрібно позбавити загарбника ресурсів

У заяві під час спільного із Президентом Франції спілкування зі ЗМІ Володимир Зеленський нагадав про зустріч країн — учасниць коаліції охочих: уся вільна Європа, Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія. Він подякував усім за активність, ідеї та готовність підтримувати Україну на шляху до миру. Глава держави звернув увагу на зустріч напередодні у Копенгагені у форматі Україна — держави Північної Європи та Балтії. Ключова тема для всіх одна: якнайшвидше завершити війну завдяки сильним крокам, сильним рішенням та гарантувати безпеку для України. І фактично всі згадані зустрічі будуються з двох елементів: безпека України зараз, тобто підтримка для оборони та дипломатії, і гарантії безпеки довгостроково — що саме й коли має спрацювати.

Президент України акцентував на таких ключових моментах: «Перше — всі погоджуються, що сила для України є силою для миру. Саме тому ми активно працюємо, щоб забезпечити нашу силу, нашу стійкість саме зараз. Усі бачать, що росія відкидає кожну мирну ініціативу і жодної згоди на мир від путіна немає. Дуже специфічне враження також після зустрічей у Китаї, які путін очевидно буде намагатись використовувати як начебто дозвіл для продовження війни. Та й загалом своєю поведінкою він намагається показати, що тиск на нього начебто не впливає.

Насправді ситуація, ми вважаємо, інша принципово. Тиск працює — ситуація ускладнюється для російської економіки й для тих, хто торгує з росією. Ми говорили про нові санкції і вторинні санкції, про спеціальні тарифи в торгівлі, які можуть допомогти».

Володимир Зеленський подякував міжнародним партнерам за співпрацю: «Коаліція охочих працює дуже активно: військові, політики, радники. Є вагомі напрацювання, і фактично ми розуміємо, якою має бути основа для реальних гарантій безпеки. Базова рамка є. Також розуміємо, що гарантії безпеки — це не про майбутнє, «колись», це про ситуацію і зараз теж.

Сильна українська армія є й буде центральним елементом гарантій безпеки. Відповідно, це можливості нашої армії — фінансування, зброя, тренування, виробництво зброї. У нас є основи для плану —щодо сил, конкретних кроків. Визначаємо, які країни братимуть участь у тому чи іншому компоненті безпеки. Хто на землі, хто може допомогти в небі, хто в морському просторі, хто в кіберпросторі. Хто не має власних сил, але може долучитись фінансово.

Ми констатуємо, що європейські виробничі лінії працюють поки що недостатньо. Все потрібно нарощувати, адже обсяги мають бути більшими. Швидкість має бути більшою. Також ми маємо значні виробничі потужності в Україні сьогодні, які зараз не використовуються через дефіцит і брак коштів. Це справді серйозно —майже 60 відсотків усієї зброї, яку ми сьогодні використовуємо в Україні, вироблено в нас. І маємо допомогти кожній європейській країні бути успішною в тому чи іншому виробництві. Готуємо документи щодо гарантій та визначаємо інвестицію в безпеку від кожної країни. Нині вже 26 країн погодились надати Україні гарантії безпеки. І я думаю, що на сьогодні за довгий час це перша така дуже серйозна конкретика».

Принагідно Президент України назвав дуже важливим той факт, що Україна та США також спільно працюють у багатьох форматах.

«Від таких програм, як PURL, що дають змогу купувати американську зброю, до готовності Америки брати участь у гарантіях безпеки довгостроково. Під час розмови із Президентом Трампом ми подякували за підтримку. В цілому це була тривала і докладна розмова. Про те, як підштовхнути ситуацію до миру. Ми обговорили різні опції. Найголовніше — це тиск, щоб сильними заходами, зокрема економічними, змусити до припинення війни. Ключ до миру — позбавлення російської машини війни грошей і ресурсів», — підсумував глава держави.

Джерело: Офіс Президента