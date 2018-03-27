Що непомітнішими є дії СБУ й Нацгвардії, то спокійніше почувається суспільство

Практично один за одним в державі відзначили свята двох силових структур. Вихідними суспільство й перші особи держави вітали співробітників Служби безпеки України — 26 років тому ця структура отримала свою нинішню назву, повноваження й довіру. А вже вчора невеличку річницю святкували в Національній гвардії. Після її відродження минуло чотири роки, але за цей період нацгвардійці встигли зробити не менше, ніж за всі попередні часи. Їх поважають усередині країни й ставлять за приклад. А зовнішні вороги бояться однієї цієї назви, скрегочучи зубами від безсилої люті.

«Національна гвардія України дає гідну відсіч російській терористичній агресії на сході нашої країни. І в цей день ми зі скорботою згадуємо тих, хто віддав своє життя за незалежність і свободу України, а також пишаємося тими, хто на передовій. Українці вдячні вам за мужність, патріотизм і військову звитягу», — зазначив у своїй телеграмі на адресу воїнів Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Утім, перші особи держави не обмежилися офіційними привітаннями й теплими словами на своїй сторінці у Фейсбук. Вони особисто побували на урочистостях в Міжнародному міжвідомчому багатопрофільному центрі підготовки підрозділів Нацгвардії. З легкої руки Президента Петра Порошенка військова частина 3057 Східного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії отримала почесне найменування — 18-й полк оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького, а військова частина 3028 — 8-й полк оперативного призначення імені Івана Богуна.

Цей Міжнародний міжвідомчий багатопрофільний центр незабаром має стати одним із найбільших навчальних майданчиків для правоохоронних органів, де в процесі підготовки дедалі активніше дотримуватимуться стандартів провідних країн світу. Наразі ведеться його розбудова, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. Президент і Прем’єр відвідали побутові приміщення, штаб, полігон, де воїни опановують різні види стрілецького озброєння.

«Ціла низка подій останнього часу свідчить, що боротьба справжніх патріотів України за право жити у суверенній незалежній сильній демократичній європейській державі точиться на всій її території, від Донбасу, де здійснюється пряма агресія проти нашої держави, до Закарпаття, яке стало об’єктом атаки російських спецслужб з метою ускладнити відносини із нашими західними партнерами», — зазначив Петро Порошенко, перебуваючи в гостях у нацгвардійців.

«На фронті чи по колорадській стрічці, чи по російському триколору дуже легко пізнати ворога. Складніше розібратися в тилу, бо тут, всередині України, ворог гримується, камуфлюється, мімікрує, діє замасковано, підступно, через п’яту колону. Він використовує в своїх інтересах та вплітає у свої ганебні сценарії політиків, які справляють враження на перший погляд цілком проукраїнських — слова із вуст вириваються нібито патріотичні, а на лобі ж не написано, що іноді вони не стидаються гроші брати навіть із Москви», — цитує департамент прес-служби АП слова глави держави.

В усіх регіонах країни воїни Національної гвардії, чималу частину яких становлять бійці строкової служби, в межах своєї відповідальності дають відсіч спробам розхитати ситуацію. «Важко навіть порахувати, скільки разів мужність, витримка гвардійців, ваша стійкість до провокацій та неухильне дотримання закону й наказу допомагали уникнути кровопролиття під час різноманітних масових акцій, запобігали виходу ситуації з-під контролю. Не давали ворогам та провокаторам отримати те, чого вони прагнули», — підкреслив Петро Порошенко.

За це іноді доводиться сплачувати високу ціну. За час проведення АТО було поранено 794 бійці Нац­гвардії, 212 відійшли в небуття. А ще четверо загинули під стінами Верховної Ради 31 серпня 2015 року. Загалом 182 військовослужбовці Нацгвардії посмертно відзначено державними нагородами.

Якщо Нацгвардія більше займається проявами зовнішньої агресії, які лежать на долоні, то СБУ має інші, витонченіші завдання. Після фактичного розвалу й безпорадності, до чого цю структуру намагалися довести ставленики Кремля в 2013 році, нині маємо кардинально іншу картину.

На її рахунку сотні викритих інформаторів і сотні затриманих бойовиків, десятки локалізованих диверсій та терактів, яким вдалося запобігти. Підрозділи Центру спецоперацій «Альфа» в зоні проведення АТО здійснили понад 7 тисяч спеціальних та оперативно-бойових заходів, зокрема з недопущення проникнення диверсійно-розвідувальних груп углиб країни. СБУ затримала 591 особу, причетну до терористичної діяльності, збирання розвідінформації та сприяння бойовикам і російським окупантам.

«Новітній пріоритет СБУ — контррозвідувальний та антитерористичний захист критичної інфраструктури держави. Ми удосконалимо контррозвідувальний режим із залученням інших складових сектору безпеки та оборони держави, — нагадав про пріоритети роботи глава держави. — Реагуючи на зростання рівня тероризму, модернізовано структуру і завдання Центру спеціальних операцій «А» на виконання мого доручення. Нині його особовий склад проходить підготовку за методиками, що успішно застосовують у країнах — членах ЄС і НАТО».

Окремо глава держави акцентував на посиленні аналітичної складової роботи служби. Створено Ситуаційний центр з виявлення та аналізу загроз, започатковано інститут оперативних аналітиків. Активно впроваджують новітні інформаційні технології.

По завершені урочистостей Президент і Прем’єр ознайомилися з можливостями снайперської, контрзасадної підготовки та діями тактичних груп зі звільнення заручників та надання медичної допомоги.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»