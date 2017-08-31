Президент Петро Порошенко здійснив робочу поїздку до Львівської області і взяв участь у відкритті нової Наварійської загальноосвітньої школи-гімназії І—ІІІ ступенів. Під час виступу на церемонії глава держави зауважив, що відкриття нової школи, будівництво якої то тривало, то припинялося протягом останніх 12 років, місцеві жителі чекали довгих три десятиліття.

Ключ до успіху держави

«Чому сьогодні саме тут місце українського Президента? Адже дехто може вважати, що відкриття школи — це нібито рядова подія. Але насправді це демонстрація пріоритетів України», — цитує Президента його прес-служба.

За словами Петра Порошенка, освіта — ключ до успіху України. Саме тому сьогодні немає важливішої справи, ніж будівництво шкіл, забезпечення їх найсучаснішими технологіями, підтримка освіти, вважає глава держави.

Петро Порошенко також наголосив, що розвиток саме сільських шкіл є пріоритетним завданням уряду. Адже багато років в Україні стверджували, що «українське село гине і вмирає, там немає роботи і влада не знає, як розв’язати проблеми села». «Тепер ми демонструємо кардинально інші підходи: в селі треба підвищити якість освіти, запровадити сучасні технології, інтернет, застосувати досвід найкращих педагогів», — заявив Президент.

Він також повідомив, що у 2018 році держава планує спрямувати 520 мільйонів гривень на підвищення кваліфікації вчителів. Петро Порошенко зазначив, що всі школи, які відкриватимуть в Україні цього і наступних років, мають бути пристосовані до інклюзивної освіти, відповідно до ухваленого закону про інклюзивну освіту.

Президент розповів присутнім, що два дні тому брав участь у церемонії відкриття трьох шкіл на Донбасі, де почув «найкраще, можливо, в своєму житті виконання українського гімну». «Ті хлопчики й дівчатка-першокласники, які співали гімн, ніколи вже не повернуться в минуле — вони народилися за часів незалежності, вони є справжніми українцями», — поділився своїми враженнями Президент.

Об’єднані — значить сильні

У своєму виступі глава держави також згадав про перші результати реформ, які відбуваються в Україні. «Я їхав сюди до вас зі Львова дуже непоганою дорогою, якої довелося чекати, як і відкриття нової школи, цілих тридцять років», — сказав Петро Порошенко, зазначивши, що початок процесу будівництва й відновлення доріг в Україні розпочато саме з Галичини. Він пригадав, як два роки тому проводив у Львові нараду з дорожнього будівництва. «На нараді традиційно говорили, що влада готова робити дороги, але грошей на це немає. І я сказав, що знаю, де знайти гроші, — на митниці», — розповів Петро Порошенко.

За його словами, саме тоді він вніс до Верховної Ради законопроект, за яким половина коштів від збільшених надходжень із митниці спрямовується на будівництво доріг. «За рахунок президентського експерименту, в чіткій і ефективній взаємодії з урядом і Прем‘єром, дякуючи обласній адміністрації, народним депутатам мільярди надійшли на дорожнє будівництво», — розповів глава держави. Він наголосив, що нові дороги — це не просто будівництво, а розвиток бізнесу, туристичного потенціалу регіону, його інвестиційної привабливості, створення нових робочих місць.

Президент нагадав, що за останній час у країні вдвічі зросла заробітна плата. За його словами, наступним кроком має стати підвищення пенсій за рахунок збільшення надходжень до Пенсійного фонду. «Де ці гроші беруться? Детінізація, боротьба з корупцією, боротьба з контрабандою, боротьба з крадіжками на державних закупівлях за рахунок того, що запроваджують електронну систему закупівель», — пояснив Петро Порошенко.

Він також наголосив на важливості проведення децентралізації в країні. За його словами, на сьогодні бюджети розвитку територіальних громад зросли всемеро. «Це означає, що коли ми об’єднуємося, то все у нас буде добре», — заявив він.

На переконання Петра Порошенка, саме спільні зусилля приведуть до того, що Україна стане членом ЄС, незважаючи на те, що є ті, хто не вірить в успіх нашої держави. «Так само, як ці люди свого часу не вірили в ратифікацію Угоди про асоціацію. Але попри шалену протидію Росії, саме цього року нам це вдалося», — сказав Президент, нагадавши, що 1 вересня в Україні відзначатимуть не лише День знань, а й набуття чинності Угоди про асоціацію з Євросоюзом.