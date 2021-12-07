Уславлена окрема механізована бригада імені князя Романа Великого за сім років історії загартувалася в боях на Донбасі

Для військового підрозділу сім років — ціла епоха, коли з’явилися власні традиції, символи та надбання, які роблять бригаду не схожою не жодну іншу. Увесь цей час воїни 14-ї пишуть власну героїчну історію, яка є і буде особливою сторінкою в історії українського війська.

Спадкоємці військової доблесті

2019 року, в святковий день 14 жовтня, 14 окрема механізована бригада отримала почесне найменування — імені князя Романа Великого. Стрічку з почесним найменуванням командирові бригади, яка на той час виконувала завдання за призначенням у зоні проведення ООС, вручив Президент України. Відтоді особовий склад із честю та гідністю, як велить серце воїна та вірність військовій присязі, з вірою в Україну та перемогу продовжує і примножує військову велич свого покровителя князя Романа Великого, батька Данила Галицького, одного з найвидатніших полководців та політичних діячів Руси-України. Він не програв жодної битви, жив і правив у Володимирі-Волинському, пункті постійної дислокації військової частини.

14 окрема механізована бригада — першопроходець в осучасненні зовнішнього вигляду нарукавних знаків. Бригадний патч європейського зразка завдяки сприянню волонтерів з Ковельського центру допомоги АТО з’явився у волинських піхотинців ще на початку 2015 року. Про тотальне переосмислення геральдичних символів армійських підрозділів та їх гармонізацію з європейськими стандартами в Україні заговорили тільки 2016 року.

Емблема, яку від початку використовували воїни 14 окремої механізованої бригади як неофіційну, в геральдичному плані одна з найлаконічніших. У ній чотири компоненти: лицарський щит — лицарська звитяга, готовність до оборони рідного краю, спис — готовність до наступу і найдавніший символ воїнства рука в латах — хоробрість лицарства та прапор Волині — спадкоємність доблесті воїнства краю.

Поряд з високими державними та відомчими відзнаками, якими за роки війни нагороджено сотні воїнів військової частини, в 14 омбр власні бригадні нагороди, яких удостоюються найкращі її військовослужбовці, волонтери та меценати: «Відзнака командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого», «Знак схвалення командиром 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого».

У підрозділах військової частини засновано власні нагороди, отримання яких для військово-службовців підрозділів — велика честь. Серед таких унікальних нагород — «Відзнака командира 14 окремої механізованої бригади з артилерії», Перстень танкістів — стилізований срібний перстень, який вручають за особливі заслуги військовослужбовцям танкового батальйону бригади.

Наші перемоги

Військовослужбовці 14 омбр, одними з перших ставши до бою з російською навалою, сім років доводять, що вони високопрофесійні воїни. Свої навички, силу духу й витримку упевнено демонструють не лише на фронтових рубежах, а й у численних змаганнях та конкурсах, в яких стають переможцями.

Із 2013 року велети-танкісти тричі ставали найкращими у Збройних силах України, перемагаючи в конкурсі на кращий танковий взвод. У вересні 2016-го вони вдруге закріпили статус переможців, обійшовши суперників із суто танкових 1-ї та 17-ї бригад. А 2017 року — втретє, ставши кращими у Збройних силах на модернізованих Т-64БВ. Тоді волиняни представляли Україну на міжнародних танкових змаганнях країн НАТО Strong Europe Tank Challenge, які проходили на полігоні Графенвер у Німеччині. За підсумками змагань наші танкісти здобули п’яте місце, обійшовши команду Збройних сил Польщі.

У жовтні 2019 році боги війни 14-ї вибороли першість у конкурсі на кращу самохідну артилерійську батарею 2С1 Сухопутних військ Збройних сил України. А реактивники двічі поспіль, 2017-го та 2018 року, ставали кращими у конкурсі на кращу реактивну артилерійську батарею оперативного командування «Захід».

Осінь 2021-го була переможною для наших воїнів-зенітників. З різницею тиждень вони стали беззаперечними переможцями змагань на кращий взвод ближньої дії ЗРК «Стріла-10» Сухопутних військ ЗСУ та Збройних сил України, двічі поспіль довівши, що вони найкращі.

Кулеметники князівської 14 омбр восени 2021 року після запеклої боротьби в семи номінаціях перемогли в конкурсі на найкращу обслугу кулемета Калашникова Збройних сил України. У всеармійському конкурсі кулеметники 14-ї перевершили суперників із Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Військово-Морських сил та Повітряних сил Збройних сил України.

Численну колекцію перемог і кубків, які здобули військово-службовці 14 омбр у змаганнях та конкурсах, поповнили снайпери бригади, здобувши перемогу у снайперському турнірі F-класу імені Романа Селіхова, який 2021 року проводили вперше. Боєць 14-ї став найкращим у класі F-TR, обійшовши військовослужбовців з інших бригад Сухопутних військ ЗСУ, представників Литви та Канади. Нещодавно 22-річний військовослужбовець бригади солдат Микола Луговий вразив силою та витримкою навіть досвідчених спортсменів України, здолавши відстань 270 кілометрів від Володимира-Волинського до Львова і в зворотному напрямку за 27 годин. Цей ультрамарафонський рекорд воїн присвятив сьомій річниці рідної бригади.

«Своїх не забувай»

У 14 бригаді поряд із бойовим створюють мотиваційний прапор військової частини, який стане ще одним з незмінних символів. Він покликаний утверджувати неписані гасла 14-ї: «Можемо все, всюди, завжди! Своїх не забувай, ворогам не прощай! Перемога за нами!»

Із 2014 року воїни танкового батальйону, наприклад, збирають і поповнюють колекцію фронтових прапорів підрозділу, яку експонували на багатьох виставках. Вона налічує понад 60 прапорів із місць дислокації танкового батальйону в зоні проведення АТО/ООС упродовж усієї війни на Донбасі.

У червні 2018 року воїни 3 механізованого батальйону бригади, виконуючи завдання за призначенням на передовій, урочисто освятили єдиний християнський оберіг підрозділу — іменну хоругву, яку виготовляли для наших побратимів із благословення предстоятеля Української Православної Церкви. З унікальною хоругвою військовослужбовці 3 механізованого батальйону беруть участь в усіх урочистих заходах.

Під покровом Богородиці

Навесні 2021 року в селі Муратове Новоайдарського району на Луганщині з ініціативи військовослужбовця 3 механізованого батальйону бригади Михайла Перегінчука спорудили й урочисто відкрили каплицю на честь Пресвятої Богородиці. На рахунку Михайла Перегінчука «Баті» — встановлення чотирьох таких каплиць у прифронтових населених пунктах Луганської області, де виконувала завдання за призначенням 14 омбр: Станиця Луганська, Золоте, Світличне (Нижнє), Муратове.

У багатьох населених пунктах Луганщини каплиці Богородиці, які спорудили воїни бригади, — єдине місце для молитви. Самі військовослужбовці кажуть, що таких каплиць на Донбасі більшатиме — на згадку місцевим жителям про захисників із Волині, аби й Мати Божа оберігала місцевий люд.

Спочатку було Слово

Служба зв’язків із громадськістю 14 омбр видає бригадну газету «Волинський щит», яка за підтримки редакції районної газети «Наше Слово» (м. Мена Чернігівської області, головний редактор Олександр Назаренко) виходить у повному кольорі форматом А3. Світ побачило вже понад 30 номерів видання, яке розповсюджують не лише в підрозділах бригади, — воно несе українське слово жителям прифронтових територій Донбасу й Луганщини.

Пресслужба військової частини співпрацює з виданнями «Урядовий кур’єр», «Голос України», володимирським тижневиком «Слово правди», реалізуючи проєкт «Газета в газеті», в основі якого лежать публікації матеріалів про військових.

Музика на передовій

Військовий оркестр 14 бригади — незмінний учасник не лише всіх урочистостей, які проходять у Володимирі-Волинському, пункті її постійної дислокації. У повному складі він тішить виступами кожен з підрозділів бригади на фронтових позиціях під час виконання завдань за призначенням у зоні ООС. Траплялося, журналісти центральних телеканалів танцювали вальс під музику оркестру неподалік передової.

З величезною радістю зустрічають оркестрантів із бригади та чекають на їхні виступи жителі прифронтових населених пунктів, куди музиканти прибували із концертами і де духової музики не чули років із 30—40. Керівник музичного колективу майор Ярослав Король, постійно розвиваючи музично-військове мистецтво у військовій частині, мріє після перемоги пройтися з оркестром вулицями визволеного Луганська чи Донецька — залежно від того, де саме на той час виконуватиме завдання 14-та.

Можуть усе всюди завжди!

Військовослужбовці бригади 2021 року стали найкращими в турнірі на першість оперативного командування «Захід», перевершивши на рингу учасників шести команд-суперників. Одразу дві команди захищали спортивну честь військової частини на турнірі з мініфутболу «Кубок Володимира 2021». Обидві вони під час турнірних ігор (а за першість змагалися шість команд) обіграли суперників і зійшлися у фіналі. У підсумку воїни підрозділу здобули одразу і «золото», і «срібло».

Серед спортивних здобутків військовослужбовців 14 омбр — багаторазові та гучні перемоги в турнірах із змішаних єдиноборств, армреслінгу, гирьового спорту, у воєнізованій лижній гонці. Бо наші воїни і справді можуть усе всюди завжди!