Сьогодні в центрі уваги — комплексна реформа енергетичної галузі. Енергетика — один із п’яти ключових секторів відновлення, визначених на цей рік, і водночас один із десяти пріоритетних напрямів реформ. Такими словами розпочав чергове засідання уряду його очільник Денис Шмигаль.

Він коротко окреслив поточну ситуацію: «Опалювальний сезон завершено. Це була складна зима. Найскладніша в нашій історії. Ми вистояли. Тепер можемо напевне сказати, що перемогли в битві за світло та тепло. Безмежна вдячність енергетикам, силам ППО, рятувальникам і всім, хто разом з урядом як єдина команда працював задля цієї перемоги на енергетичному фронті».

Глава уряду зазначив, що на завершення опалювального сезону країна вийшла із профіцитом потужності в енергосистемі. «1,4 мільйона тонн вугілля на складах. 8,5 мільярда кубів газу в газосховищах. Торік ми накопичили ресурси в достатній кількості. Це відіграло важливу роль. Тепер починаємо знов акумулювати ресурси на наступний опалювальний сезон», — констатував він.

Системна робота з реформування енергетики передбачає сім конкретних завдань з різними горизонтами виконання, але всі вони мають ключове значення для енергобезпеки та енергонезалежності України.

Перше. Відновлення енергосистеми. російські терористи дуже багато зруйнували. Тому вже зараз починається масштабна кампанія з ремонту, відбудови, будівництва, реконструкції та захисту нашої енергосистеми. Це стосується і генерації, і розподілу. Відбудова буде одразу з модернізацією. Залучаємо ресурси та експертизу від партнерів. Віцепрем’єр-міністр з відновлення та міністр енергетики невдовзі представлять детальний план, як саме проходитимуть ця відбудова, відновлення й захист.

Друге. Децентралізація енергосистеми. Розвиватимемо малу генерацію, що не така вразлива до ворожих атак. Більше газотурбінних та газопоршневих установок, які можна швидко розгорнути. Упровадження установок зберігання енергії, що накопичують її. Елементом децентралізації буде заохочення українців до встановлення сонячних панелей разом з індивідуальними установками зберігання енергії. Використовуватимемо технології мікромереж та розумних мереж. Це дасть змогу краще контролювати завантаження енергосистеми та ефективніше відповідати на виклики.

Третє. Інтеграція з ЄС. Українська енергосистема — вже частина європейської, але до повної інтеграції потрібно ще провести необхідну роботу.По-перше, впровадження директив ЄС. По-друге, ринкові механізми, які забезпечують прозорість і справедливий підхід. По-третє, збільшення фізичних можливостей для експорту й імпорту електроенергії з країнами ЄС. Маємо колосальний потенціал у цій галузі. Енергетика стане одним із драйверів для майбутнього відновлення і зростання української економіки.

Четверте завдання. Розвиток чистої зеленої генерації. Україна буде частиною ЄС, отже і частиною європейського зеленого курсу. Продовжимо розумні підходи для стимулювання і підтримки зеленої генерації. Аукціони, сертифікати походження та інші інструменти, щоб в Україні зростала частка зеленої генерації.

П’яте. Видобуток українського газу. Спочатку — стабілізація, далі — істотне збільшення. Ми другі в Європі за покладами газу. І маємо зробити так, щоб повністю себе ним забезпечувати. Активно залучаємо приватних інвесторів, зокрема найбільші світові компанії. Маємо робочий інструмент розподілу продукції (PSA), і десять ділянок в межах цього механізму вже в роботі. Ліквідуємо схему зі сплячими ліцензіями. Розвиваємо електронні аукціони. Плануємо стати газовим сейфом Європи, адже Україна має найбільші на континенті газові сховища.

Наступні кроки в перспективі — розроблення Чорноморського газового шельфу, покладів у Карпатах, нарощування виробництва біометану та інтеграція з європейською водневою інфраструктурою.

Шосте. Енергоефективність. Зниження енергоспоживання житла, громадських будівель і загалом в усій країні. Ключове завдання — термомодернізація. KPI, який ставимо відповідальним командам вже зараз, — вийти на рівень 1,5 тисячі багатоквартирних будинків та тисяча громадських будівель щороку. Тут вирішуємо одразу два питання. Перше — зменшення споживання енергоресурсів у країні. Друге — позитивний ефект для кожного окремого домогосподарства.

Сьоме завдання. Нафтопереробка та нафтотранспортування. Українські нафтопроводи працюють ефективно, а запаси нафти зберігатимемо в новозбудованих надійних сховищах. Використання новітніх технологій для геологічної розвідки допоможе наростити нафтовидобуток. А модернізація нафтопроводів відкриє можливість транспортувати нафту до Німеччини, Угорщини, Словаччини та Чехії з одночасною опцією її імпорту для посилення енергобезпеки України.

Окремим завданням, яке містить багато з оприлюднених вище пунктів, Прем’єр-міністр назвав підготовку до осінньо-зимового періоду. «Готуємося до різних сценаріїв. Ремонтуємо пошкоджене. Будуємо нове. Накопичуємо енергоресурси. Мобілізуємо допомогу від міжнародних партнерів для всіх цих цілей.

Відповідальних за кожне завдання визначено. Дорожня карта є. Проєкти є. Будуємо сучасну енергосистему, засновану на ринкових правилах для нашої енергонезалежності», — наголосив Денис Шмигаль.

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Кабінет Міністрів на п’ятничному засіданні прийняв певні рішення. Зокрема, ухвалено постанову про заборону стягнення комунальної заборгованості із внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де тривають бойові дії. Ідеться виключно про заборгованість, яка накопичилася після початку повномасштабного російського вторгнення. Це рішення буде чинним до кінця воєнного стану.

Також схвалено проєкт закону про компенсацію збитків підприємствам, які постачають електрику, газ, воду і тепло на прифронтові чи тимчасово окуповані території. Незабаром буде визволено всі наші землі, тому важливо зберегти спроможність роботи критичної інфраструктури в умовах воєнного часу.

Ухвалено постанову про спрощення виїзду наших поранених бійців на лікування за кордон. Тепер таке направлення вони зможуть отримати в медзакладі, в якому проходять лікування чи реабілітацію. Без затягування, черг, бюрократії.

Уряд ухвалив важливе рішення для тисяч українців, чиє житло було пошкоджено внаслідок війни. Ця постанова дасть змогу розпочати тестування програми «єВідновлення», за якою люди отримуватимуть кошти на ремонт домівок. Сервіс працюватиме в «Дії» з 10 травня. Отримані цільові кошти можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму компенсацій визначить спецкомісія, а кошти зараховуватимуть людям на спецрахунок у банку. Пріоритет у компенсації матимуть учасники бойових дій, сім’ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані, багатодітні родини та люди з інвалідністю.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»