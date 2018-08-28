Моральне піднесення, гордість за свою країну, її відновлену армію — ось далеко не повний перелік святкових настроїв і відчуттів, які сповнювали серця свідомих українців 24 серпня. Чи не найпотужніший військовий парад за останні кілька років, всенародна любов і шана до людей в одностроях стали основними тенденціями відзначення 27-ї річниці нашої Незалежності.
Напередодні дійства було чимало розмов на кшталт: а чи потрібен такий розмах і демонстрація військової потуги тоді, коли на сході країни точиться війна з російськими окупантами? коли мало не щодня гинуть українські воїни? для чого показувати техніку в центрі столиці й чи не краще посилити нею наші Об’єднані сили на Донбасі? Подібних запитань було безліч, не всі вони були позбавлені здорового глузду, втім…
24 серпня на Хрещатику ми побачили не показуху, а демонстрацію — власної сили, гідності, підтримки з боку міжнародних партнерів. Воїни були горді участю в параді, бо для кожного солдата чи офіцера проходження урочистим маршем запам’ятовується на все життя. Пересічні ж українці вкотре перейнялися повагою до вояків, побачили справжню народну армію країни, відчули себе надійно захищеними.
Це саме побачили й вороги, які прискіпливо спостерігають за нашими досягненнями й невдачами. Єдність нації під синьо-жовтими прапорами, скріплена гаслами «Слава Україні! — Героям слава!» стали своєрідним оберегом, молитвою й хресним знаменням перед усілякою прокремлівською нечистю, що зазіхає на нашу свободу й незалежність.
Тож перемога буде за українцями, бо це наша земля і наша країна!