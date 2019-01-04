Як повідомив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, у східних і південних областях 4—5 січня очікується сильний сніг та збільшення снігового покриву. За словами фахівця, із Середземномор’я в Україну йде циклон, який впливатиме на погоду крайнього півдня країни. «Це буде переважно Крим і Херсонська область, але потім він переміщуватиметься в північно-східному напрямку й охоплюватиме дедалі більше областей. Під негативну дію циклону потраплять Запорізька, Донецька, Луганська і частково Харківська та Дніпропетровська області», — цитує УНІАН слова Миколи Кульбіди.
Директор Укргідрометцентру уточнив, що в цих регіонах очікується сильний сніг, збільшення висоти снігового покриву на 15—20 сантиметрів, хуртовини й збільшення швидкості вітру.
«Погодні умови будуть несприятливими для руху на автомобільних шляхах, очікують на порушення енергозабезпечення населених пунктів через вітер та налипання мокрого снігу. Вранці 5 січня циклон уже буде на території Росії, але його вплив ще відчуватиметься в Україні, проте в першій половині дня дія циклону на території України припиниться. Та 6 січня очікується вплив ще одного не дуже активного циклону на ті самі регіони. Сильного снігу не буде, але очікуємо на відновлення помірних снігопадів і подальшого зростання снігового покриву», — розтлумачив фахівець.
Микола Кульбіда повідомив, що 6—9 та 12—14 січня очікується значне зниження температури. «Особливо це стосується північних, центральних і східних регіонів. Спочатку до 10—15 градусів морозу, а 8—9 січня навіть до 15—20 градусів переважно на північному сході. З 10 числа температура різко підвищиться. Наступна хвиля холоду очікується 12—14 січня. Буде зниження температури в нічні години до 15—20 градусів, можливо, на північному сході нижче ніж 20 градусів морозу».
Голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запропонував Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській облдержадміністраціям разом з обласними службами ДСНС, Укравтодору, Нацполіції, Укртрансбезпеки перевести на цілодобовий режим роботу штабів усіх рівнів. Він підкреслив, що своєчасна робота штабів має забезпечити жорсткий моніторинг оперативної обстановки, а це залучення снігозбиральної техніки, обмеження або перекриття дорожнього руху на окремих ділянках.
На тому, що поліція візьме під посилену охорону області, які накриє циклон, наголосив заступник керівника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. «Патрульна поліція та Національна поліція вже вжили превентивних заходів щодо розміщення особового складу, — зазначив він. — Патрульна поліція закликає водіїв великогабаритних транспортних засобів звернути увагу на погіршення погодних умов і за змогою не пересуватися дорогами з ускладненим рухом».
Укравтодор створив кризовий штаб для боротьби з негодою у шести областях, який запрацює відсьогодні. В.о. голови Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак звернувся із проханням до представників місцевої влади, де очікується негода, не боятися ухвалювати радикальні рішення щодо перекриття руху на основних дорогах в областях.
Наталя ПИСАНА
для «Урядового кур’єра»