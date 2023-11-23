У Києві міністр оборони ФРН Борис Пісторіус оголосив про пакет допомоги на 1,3 мільярда євро

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, який перебував з візитом у нашій країні. Глава держави відзначив важливість візиту очільника оборонного відомства ФРН до Києва в десяту річницю початку Революції Гідності.

«Це історично важливий день для України та Європи. Дякую, що ви з нами в цей день», — наголосив Президент. Володимир Зеленський подякував за вагому оборонну підтримку України від Німеччини та рішення про надання чергового пакета допомоги на суму 1,3 мільярда євро. Глава держави також високо оцінив роль канцлера Олафа Шольца в мобілізації міжнародної підтримки України та посиленні захисту українського неба перед зимовим періодом.

Співрозмовники обговорили першочергові потреби українських захисників, зокрема в контексті забезпечення захисту альтернативного зернового коридору в Чорному морі. Також було обговорено подальші практичні кроки зі зміцнення обороноздатності України за підтримки ФРН, зокрема щодо передачі засобів протиповітряної оборони, бронетехніки, артилерії та боєприпасів. Окрему увагу сторони приділили перспективам посилення співпраці в галузі оборонних індустрій та можливості започаткування спільного виробництва окремих видів озброєння.

Володимир Зеленський відзначив важливість нещодавнього початку переговорів з Німеччиною щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії для України.

Під час зустрічі відбувся обмін думками про заходи двостороннього політичного діалогу на найближчий час.

У межах візиту до Києва, зустрічаючись із міністром оборони України Рустемом Умєровим, Борис Пісторіус сказав, що протиповітряний захист надзвичайно важливий, ключовий елемент для успішної оборони.

«Ми й надалі підтримуватимемо Україну протиповітряною обороною. І тому я із задоволенням оголошую про новий пакет допомоги, який містить зокрема ще чотири системи IRIS-T», — повідомив він на спільній пресконференції.

До нового пакетА допомоги також увійшли 155-мм артилерійські снаряди та інше озброєння. «Це допоможе вам у вашій боротьбі проти російської агресії. Ми підтримуємо Україну стабільно і надійно», — зазначив Борис Пісторіус.

Рустем Умєров подякував колезі за візит в Україну у важливий день — День Гідності та Свободи. Міністри разом відвідали один з військових навчальних центрів, побачили, як реформується процес навчання.

Рустем Умєров та Борис Пісторіус побували в пункті управління ППО, на озброєнні якого перебуває один з переданих Німеччиною ЗРК Patriot.

«Ефективне застосування цієї зброї дає змогу нашій економіці працювати, зокрема підприємствам ВПК», — підкреслив Рустем Умєров.

Джерела: Офіс Президента,Міністерство оборони