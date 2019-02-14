Стабільне зростання економіки, уповільнення інфляції, збільшення капітальних інвестицій, зокрема торік побудовано чи реконструйовано 957 промислових об’єктів. Усе це результат системних реформ в Україні. На цьому під час урядового засідання наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, звітуючи про підсумки роботи за п’ятьма пріоритетними напрямами: економічне зростання, ефективне врядування, розвиток людського капіталу, верховенство права і боротьба з корупцією, безпека та оборона.

Пріоритет економічного зростання. «Торік щодо ВВП воно становило 3,2%, інфляція — менш як 10%. Дефіцит бюджету знизився до 1,7% ВВП за планового показника 2,4%. Державний борг зменшився до 60,9% ВВП. Україна піднялася в рейтингу Doing Business зі 112-го місця в 2013 році на 71-ше в 2018-му — результат скасування понад 700 застарілих нормативних актів, які перешкоджали розвитку підприємництва», — зазначив Володимир Гройсман.

Значну увагу уряд приділяє питанням просування українського продукту на світовий ринок. За словами Прем’єра, за підсумками 2018 року обсяг експорту перевищив 53 мільярди доларів, а частка ЄС у загальному обсязі зовнішньої торгівлі зросла до 43%.

Саботажна шляху до енергонезалежності?

Просування експорту потребує змін у роботі митної служби. Торік порівняно з 2017-м завдяки кампанії #УкраїнаБезКонтрабанди митні платежі зросли на 53,2 мільярда гривень.

«Повністю диверсифіковано систему отримання палива, імпорт газу скорочується. Маємо розвивати власний видобуток, адже змінено систему надрокористування: дані родовищ відтепер відкрито, у березні-квітні відбудуться перші прозорі електронні аукціони на отримання ліцензій у галузі надрокористування. На жаль, змушений констатувати провальний рівень виконання державною компанією «Укргазвидобування» плану нарощування видобутку газу, згідно з яким його видобуток у 2020 році має становити 20 мільярдів кубометрів. Дуже важливо виправити це в найближчі періоди. Проте активно зростає виробництво альтернативної енергії. Маємо перший український завод, що пропонує сонячні панелі. Значний попит мають ініціативи з ефективного споживання ресурсів. Торік обсяг «теплих» кредитів становив 1,1 мільярда гривень. Фонд енергоефективності стане ще одним інструментом запровадження сучасних ощадливих технологій», – каже Володимир Гройсман.

Прем’єр, визнаючи правдивими скарги громадян на ситуацію з дорогами, зазначив, що це не справа одного року, але поступово лад наводять. «Останніми роками відремонтовано 3800 кілометрів доріг. Реалізовано певні інфраструктурні проекти і збільшено логістичні можливості. Цього року маємо амбітні завдання», — підкреслив він.

Володимир Гройсман звернув увагу на урядові програми підтримки АПК, який формує майже 40% валютної виручки країни. «Попит мають такі програми, як здешевлення техніки (17 тисяч одиниць техніки українського виробництва придбали наші аграрії); відновлення тваринництва (введено в експлуатацію 51 об’єкт); допомога садівництву (закладено 3,9 тисячі гектарів нових садів); пряма підтримка фермерів (торік понад 7,5 тисячі фермерських господарств отримали 764 мільйони гривень).

Правильна стратегія

Пріоритет ефективного врядування. Драйвером реформ, за словами Прем’єра, стало омолодження держслужби. «Проект, який запроваджено у міністерствах, Секретаріаті Кабінету Міністрів, Нацагентстві з питань держслужби та Держагентстві з питань електронного урядування, дав змогу залучити фахівців, готових змінювати країну. Конкурс на вакансію в державній службі становив 30 осіб. На стратегічно важливих для держави підприємствах сформовано професійні наглядові ради. Платежі держкомпаній до бюджету зросли в 1,6 раза. Доходи від оренди держмайна зросли на 37%. Понад 580 мільйонів гривень торік дала до бюджету мала приватизація», — повідомив Володимир Гройсман.

Виклик, за словами Прем’єра, те, що лише 68% українців живуть в умовах нових можливостей, які забезпечує децентралізація. «Наше завдання — щоб усі мали доступ до переваг реформи, яка в 2020 році має охопити всю країну. Кошти місцевих бюджетів завдяки децентралізації вже зросли в 3,3 раза. Додатково 37 мільярдів гривень спрямовано на місця за різними програмами. А це нові школи, стадіони, лікарні, ЦНАПи, реконструкція освітлення, котелень тощо. Понад п’ять тисяч об’єктів модернізовано чи побудовано завдяки держпідтримці».

Пріоритет розвитку людського капіталу. «На старті роботи урядової команди мінімальна зарплата становила 53 долари. Це втричі менше, ніж тепер, але вдвічі менше, ніж має бути. Ми й надалі працюватимемо над цим. Зростатиме відповідно й середня зарплата, щоб українці працювали на свою економіку. Шукаємо можливості збільшити мінімальну пенсію. Скорочуються черги в дитсадки. Торік уперше придбано 829 квартир для сиріт — випускників інтернатів. Зростають зарплати вчителів і лікарів, створюється мережа кардіоцентрів. Розвивається професійно-технічна освіта. Кінематограф перетворюється на потужну індустрію. Через регіональний фонд розвитку реалізують 136 спортивних проектів: спортзали, палаци спорту, тренувальні бази», — уточнив Прем’єр.

Пріоритети верховенства права й боротьби з корупцією та безпеки і оборони. «Серйозного удару по корупціонерах завдає розвиток електронних послуг. Держава стає на захист дітей, про яких забули батьки: на користь 555 тисяч дітей торік стягнуто 4,6 мільярда гривень аліментів. У підприємства оборони інвестовано 3 мільярди гривень, це дає змогу якісно модернізувати техніку. Торік зростало матеріальне забезпечення військових і правоохоронців», — підкреслив Володимир Гройсман.

Як констатував під час засідання уряду перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, підсумки діяльності уряду свідчать, що Кабінет Міністрів, сформувавши у 2016 році правильну економічну стратегію, заклавши основи для розвитку ринкової економіки й справедливої соціальної політики, йде накресленим шляхом.