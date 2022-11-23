Свою промову під час чергового засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав із ситуації в енергосекторі. Він заявив, що ситуація залишається складною, але контрольованою. А це означає, що в усіх регіонах продовжують застосовувати графіки відключень.

«Намагаємося відключення зменшити в часі, але почалися морози, і бачимо, що споживання електрики зростає. Тому, на жаль, в окремих ситуаціях не виключаємо й аварійних відключень. Критично важливим залишається заклик до економії електроенергії. Це убезпечить нас від позапланових аварійних відключень», — цитує слова Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Денис Шмигаль акцентував, що продовжуються ремонти та заміна пошкодженого обладнання.

«За попередніми оцінками, сума збитків НЕК «Укренерго» через агресію росії становить понад 70 мільярдів гривень. Над відновленням енергомереж, пошкоджених російськими ракетами та дронами, працює 70 ремонтних бригад. Це понад 1000 кваліфікованих фахівців», — поінформував Прем’єр.

І додав, що до ситуації в енергосекторі нині прикута увага всієї країни, тому, як завжди буває в таких випадках, з’являється багато чуток, а інколи й відвертої брехні.

«Давайте остаточно розставимо крапки над «і» щодо деяких важливих питань. По-перше, Україна не продає електроенергію в Європейський Союз із 11 жовтня, коли почалася масована атака на нашу енергосистему. Тобто те, що наші електростанції зараз виробляють, — виробляють для України та українців.

По-друге, бачимо багато питань про те, чому одні міста відключають частіше за інші. Давайте не шукати чорну кішку в темній кімнаті, коли її там немає. Якщо спрощено й коротко, то між станцією, яка виробляє електроенергію, та нашими домівками як кінцевим споживачем є підстанції та мережі, що транспортують електроенергію. російські терористи б’ють саме по цих об’єктах. Через це інколи неможливо транспортувати велику кількість електроенергії в окремі області чи райони. Тому обмеження у країні нерівномірні.

Третє питання, до якого я повертаюся вже не вперше, стосується евакуації. Державна компанія «Укренерго» постійно комунікує необхідну чітку інформацію. Є Міністерство енергетики. Є відповідальні представники обласних військових адміністрацій. Президент, Кабмін також постійно інформують про стан справ. Тому прошу керуватися лише офіційною інформацією», — зауважив очільник уряду.

Він подякував українським енергетикам за самовідданість та професіоналізм, який дає змогу утримувати систему в таких екстремальних умовах. І акцентував: «Щоразу, коли в кожного з нас вдома є світло, пам’ятайте: десь у полі на підстанції ремонтна бригада 24 години на добу під дощем, в мороз, вночі працювала, аби це світло було».

Про соцвиплати й тарифи

Торкнувся Денис Шмигаль і соціальної політики держави. Він зазначив, що майже 20 мільйонів українців отримують соцвиплати або користуються соцпослугами.

«Попри всю складність ситуації, ми не затримували пенсії та ці соцвиплати жодного разу. Більше того, пенсії було проіндексовано. З березня по жовтень виплачено пенсій на 387 мільярдів гривень. Забезпечуємо економічну підтримку через різні соціальні допомоги та виплати для майже 6 мільйонів людей. Загалом за 10 місяців цього року виплачено понад 137 мільярдів гривень різних допомог. Цього місяця соцвиплат буде на 13,8 мільярда гривень. Це допомога багатодітним, малозабезпеченим родинам, одиноким матерям, людям, зокрема дітям з інвалідністю.

Важливий аспект соцполітики — тарифи залишаємо без змін. Вони до кінця опалювального сезону не зростатимуть. Водночас субсидії виплачуватимуть в повному обсязі. Передбачено на це 37 мільярдів гривень. Запроваджено додаткові програми, зокрема для внутрішньо переміщених осіб. 2,2 мільйона людей нині отримують таку допомогу. У листопаді їм буде виплачено 5,6 мільярда гривень. Загалом від початку повномасштабного вторгнення профінансовано відповідних виплат на 47,2 мільярда», — уточнив Прем’єр.

Підтримка союзників

Денис Шмигаль зауважив, що плече підтримки Українській державі підставили міжнародні партнери та союзники. Що фактично щоденно тривають переговори з партнерами про збільшення фінансової допомоги та започаткування нових програм підтримки.

«Напередодні Україна отримала 2,5 мільярда євро макрофінансової допомоги від ЄС. Дякуємо за цю підтримку, яка дасть змогу уряду профінансувати основні критичні видатки в цьому році.

Ще одна важлива й позитивна новина щодо міжнародної спів-праці — надання Україні Норвегією 200 мільйонів євро для закупівлі газу. Кошти отримає Нафтогаз. До цього 300 мільйонів євро на закупівлю газу погодився надати ЄБРР», — повідомив Прем’єр.

Уряд затвердив порядок використання коштів держбюджету на закупівлю газу у 2022-2023 роках. Ідеться про 12,7 мільярда гривень, які Україна раніше отримала від уряду Канади і які отримає Нафтогаз для закупівлі газу в газосховища.