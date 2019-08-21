Нещодавно підбито підсумки всеукраїнського конкурсу «Малі міста — великі враження», в якому одним із переможців став проєкт «Сіверське перевесло», розроблений Сумським обласним науково-методичним центром культури і мистецтв у партнерстві з Березівською сільською радою Глухівського району. «Урядовий кур’єр» поспілкувався з директором Сумського обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Євгенією БИСТРИЦЬКОЮ.

— Чому саме Березівську громаду ви обрали як партнера для участі у цьому конкурсі?

— Таких підстав три. Саму ідею масштабного заходу у форматі «етно» зумовлено створенням у центральній садибі села Слоут етноцентру Березівської громади. Він складається з народознавчої світлиці, господарського двору, танцювального майданчика, облаштованих місць відпочинку, квітників, артоб’єктів в етностилі. Це знаковий захід не тільки для громади і Глухівського району, а й для Сумщини загалом. Березівці виявили чудову ініціативу, а ми з радістю підтримали її, підготувавши заявку на участь у конкурсі.

Березівську громаду очолює енергійна, ініціативна і працьовита людина — Надія Артеменко. Директор Березівського центру культури і дозвілля Володимир Цюкало — ентузіаст народознавчих і фольклорних починань. Їх не треба було переконувати у важливості ініціативи, бо вони самі її започаткували.

Територія сучасного Глухівського району надзвичайно багата на культурну спадщину та етнічні надбання. У нашому розпорядженні є історичні документи, які свідчать про активну діяльність хорів, фольклорних гуртів ще у ХVІІ—ХІХ століттях. Чого тільки варта діяльність української фольклористки, етнографа Пелагеї Литвинової-Бартош, яка народилася поблизу села Землянка, що нині входить до складу Березівської ОТГ! Вона тут жила і працювала у другій половині ХІХ століття, залишила унікальну спадщину, яку неодмінно слід вивчити і систематизувати. Тут благодатний ґрунт, на основі якого необхідно і надалі підтримувати й розвивати місцеві традиції.

На жаль, проблематично знайти будь-яку інформацію, зокрема про новостворений етноцентр. І це наша спільна проблема. А ще ми прагнемо створити культурну інфраструктуру, яка у перспективі стане центром розвитку туризму.

— Наскільки актуальний проєкт?

— Березівська громада потребує яскравого культурного заходу, здатного об’єднати людей навколо якоїсь ідеї. Таким стане «Сіверське перевесло». У ньому зливаються воєдино національно-патріотичні, культурно-просвітницькі, розважальні програми у форматі «етно».

— Які саме заходи планують проводити?

— Їх багато, і вони дуже різноманітні. Березівська громада вже напрацювала значний досвід. Це обласний конкурс автентичного співу «Пісенне перевесло», майстер-класи з автентичного співу від носіїв традиційної пісенної культури, містечко ремесел (ярмарок і майстер-класи з витинанки, виготовлення народних оберегів, гончарства, ковальства, ляльки-мотанки, лозоплетіння, ткацтва тощо), флешмоб — розучування та масове виконання традиційних побутових танців Сумщини, спортивно-ігрове дійство «Сіверська ватага» (бойовий гопак, майстер-клас з техніки володіння козацькою зброєю, дитячий етноігровий майданчик, народні ігрища), показ-дефіле старовинних строїв Сумщини, презентація нових артоб’єктів, які неодмінно з’являтимуться.

— А яка доля інших проєктів, поданих на конкурс, що не перемогли?

— Упевнена, що проєкт «Малі міста — великі враження» має добре майбутнє, а всі автори зможуть удосконалити запропоновані ініціативи. А це мистецький форум «Бортнянський & Ко», створення туристично-етнографічного комплексу «Охтирська слобода», «Великобобрицькі пишноти», історико-культурний інтерактивний фестиваль «Сторінками історії середньовіччя». Сумщина має потенціал долучити туристів до культурного багатства народу.

Олександр ВЕРТІЛЬ, «Урядовий кур’єр»

ДОВІДКА «УК»

«Малі міста — великі враження» — конкурс культурно-мистецьких проєктів громад з населенням менш як 50 тисяч, спрямований на розвиток культурно-економічного потенціалу територій через підтримку стартапів, які пов’язані з культурною спадщиною громад. Фінансують за кошти грантової програми уряду, Український центр культурних досліджень та Асоціація міст України. Торік перемогли вісім проєктів, цього року — 74. На їх втілення цього року уряд надав 50 мільйонів гривень.

ДОСЬЄ «УК»

Євгенія БИСТРИЦЬКА. Народилася 1976 року в Сумах. Закінчила Сумський державний педагогічний університет та Національну академію керівних кадрів культури. Працювала заступником директора з виховної роботи приватної гімназії «Казка», очолювала благодійний фонд «Перлина». Із 2015 року — директор Сумського обласного науково-методичного центру культури і мистецтв. Лауреат премії Кабінету Міністрів України «За внесок молоді у розбудову держави».