Українська армія продовжує нарощувати потенціал. Окрім матеріально-технічного ресурсу, збільшилася чисельність нашого війська. Як відомо, Сухопутні війська мають найбільший штат. Тому саме тут найгарячіше відчувають потребу в нормальних умовах перебування військових поза полем бою.

У більшості новосформованих бригад військовослужбовців донедавна змушені були розквартировувати по наметах. Однак за останні кілька років в авральному порядку вдалося відновити за сучасними стандартами орієнтовно 20 казарм. Одне з нагальних завдань, яке ставить перед собою оборонне міністерство, — розширення житлового фонду для військовослужбовців, зокрема контракт­ників.

Замість польових наметів — сучасні житлові комплекси

Про амбітні плани розбудови житлових метрів поінформував під час брифінгу тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України полковник Олександр Чергінець.

— Будівництво житлових комплексів для контрактників здійснюватимуть здебільшого на територіях наявних військових містечок майже на всій території України — в 21 області. Заплановано побудувати 184 житлових комплекси для військово­службовців ЗСУ загальною кількістю 23 тисячі ліжко-місць. Таке рішення оптимальне з точки зору збереження й максимально ефективного використання комунікацій і мереж, що вже існують, — це котельні, електро- та тепломережі. Також це дасть змогу забезпечити розвиток нової інфраструктури. На будівництво спрямовано 2,2 мільярда гривень, на інженерні мережі — 400 тисяч, — сказав він.

За його словами, роботу із забезпечення військовослужбовців житлом організовано шляхом побудови нових комплексних військових містечок. Такі об’єкти вже зводять на полігоні Широкий Лан, що в Миколаївській області, та поблизу с. Дачне в Одеській області.

Він також зазначив, що загальна площа будівлі, розрахованої на 125 ліжко-місць, становитиме 1055 квадратних метрів. Замість велетенських казарм з двоповерховими ліжками бійці отримають затишні кімнати з можливістю мати особистий простір.

— Це буде двоповерхова цегляна будівля із двосхилим дахом із металопрофілю, розміри в плані 16,8 на 36,5 метра, висота 11,1 метра. На кожному поверсі розміщено 6 житлових блок-секцій та кухню. На першому поверсі будівлі передбачено пральню із сушарнею. Кожна блок-секція матиме площу 54,5 кв. метра , розрахована на 10 ліжко-місць і складатиметься з двох житлових кімнат по 20 квадратних метрів кожна, туалету та душової кімнати, — зазначив Олександр Чергінець.

За словами офіцера, вже розроблено технічні вимоги на нові зразки меблів, якими планують обладнати приміщення всіх 184 будівель. Для зручного розміщення особового складу в кімнатах на 5 осіб для кожного військовослужбовця передбачено побутове ліжко на металокаркасі, напівм’який стілець, приліжкову шафу з полицями та шафу для одягу.

— Планувальні рішення, зовнішнє і внутрішнє оздоблення, меблі, облаштування інтер’єрів буде ідентичним у всіх новозбудованих житлових комплексах. Цей проект розроблено з урахуванням побажань військовослужбовців-контрактників. У ньому реалізовано нові підходи до розміщення військовослужбовців з урахуванням досвіду армій провідних країн світу, — додав полковник Олександр Чергінець.

Офіцер зауважив, що для забезпечення прозорості реалізації проекту будівництва всю проектно-кошторисну та тендерну документацію розміщено на офіційному сайті Міністерства оборони. За його словами, до розроблення проекту було залучено ветеранів АТО, представників громадянського суспільства та волонтерського руху.

Щоб по-чесному

Як зауважив представник громадськості учасник робочої групи з контролю за реаліза­цією проекту будівництва житлових комплексів для військово­службовців за кон­трактом Олександр Погребиський, проект будівництва житлових комплексів для конт­рактників — це новий підхід до створення належних умов проходження служби та комфортного розміщення цієї категорії військовослужбовців на території військової частини. Він має на меті максимально розв’язати проблему забезпечення житлом військовослужбовців служби за контрактом.

— Ми пропонуємо активно залучити до реалізації проекту будівництва житлових комплексів для контрактників громадськість і волонтерів на місцях. Нам дуже потрібна допомога фахівців у проведенні технагляду під час будівництва, фотофіксації робіт тощо. А будівельні організації запрошуємо до участі в процедурі закупівель на будівництво вказаних житлових комплексів та зробити особистий внесок у розвиток інфраструктури ЗСУ, — сказав учасник АТО Олександр Погребиський.

Черга є, і немала

Після нагального питання із розміщення контрактників, яке в ЗСУ беруться вирішити цього року, за наступні два роки заплановано втілити в життя план зі спорудження гуртожитків сімейного типу. Їх хочуть будувати задля комфорту й безпеки поблизу військових частин. За словами посадовця, крім названого проекту, триває реалізація інших. Зокрема в Одеській, Миколаївській, Черкаській областях тривають робити з відновлення наявного фонду і зведення нових об’єктів.

Нині черга безквартирних сімейних військовослужбовців становить понад 46 тисяч осіб. Очевидно, це питання не під силу вирішити звичайним наділом поодиноких вивільнених чи новозбудованих площ. Тому в Мін­оборони взялися змінити підходи до врегулювання цього питання. Розроблено концепцію, суть якої в тому, щоб військово­­службовців на час несення служби забезпечувати штатним посадовим житлом, а після 20 років вислуги їм виплачувати одноразову грошову допомогу на придбання житла.

Нині офіцерам надають помешкання згідно з комплексною програмою забезпечення житлом. Вони перебувають на квартирній черзі, паралельно їх селять у службові квартири або виплачують компенсацію за оренду житла. За останній рік такою можливістю скористалися понад 15 тисяч офіцерів.

Міноборони надіслало на розгляд Верховної Ради проект закону про внесення змін до Закону «Про соціальний захист військовослужбовців», яким передбачено виплату компенсації за альтернативне житло для військовослужбовців-конт­рактників. Сума компенсації залежатиме від кількості членів сім’ї військового. Йдеться про те, щоб на контрактників поширювалася чинність законів про соціальний захист офіцерів ЗСУ. Нині військовий, перебуваючи на службі за контрактом, має змогу стати на квартирний облік після п’яти років служби в ЗСУ.