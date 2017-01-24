20 січня 2014 року журналіста Ігоря Єфімова жорстоко побили правоохоронці під час зачистки блокпосту активістів на черкаській дамбі. Він був на місці подій у жовтому жилеті «преса», із бейджем і фотокамерою. Про це «Урядовий кур’єр» писав 22 грудня 2016 року в матеріалі «Злочин є. А покарання?»

Соснівський суд ухвалив виправдувальний вирок, яким визнав Петра Миколайовича Паливоду (тоді він обіймав посаду заступника командира батальйону) невинуватим, оскільки під час вчинення кримінального правопорушення він, мовляв, не був службовою особою, а тому в його діях відсутній склад кримінального правопорушення.

Натомість юристи адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «АКТІО», які консультували Ігоря Єфімова на прохання Національної спілки журналістів України, вважають, що Соснівський суд не повністю дослідив докази, наявні в справі, не здійснив всебічного розгляду справи, а тому й визнав Паливоду особою, яка не відповідала за додержання законності й дисципліни особовим складом. Відтак, як розповів Ігор Єфімов, в апеляційній скарзі він просить суд скасувати вирок Соснівського райсуду й ухвалити новий, яким визнати підозрюваного винним у вчиненні кримінального правопорушення.

Обвинувачення вимагає для Паливоди покарання у вигляді обмеження волі строком на три роки.

— В останній день подання апеляції, — розповідає Ігор Єфімов, — мені дозволили ознайомитися з чотирма томами справи, перезняти матеріали. Я надаю їх юристам для подальшого вивчення. Також ще одну апеляційну скаргу щодо моєї справи подала прокуратура Черкаської області.

Як підтвердили в прес-службі прокуратури, «не погоджуючись із вироком Соснівського районного суду від 12 грудня 2016 року, прокурор у кримінальному провадженні 10 січня 2017 року звернувся до Апеляційного суду Черкаської області з апеляційною скаргою на виправдувальний вирок. Апеляційну скаргу внесено через невідповідність висновків суду, викладених у вироку, з фактичними обставинами кримінального провадження та через істотне порушення вимог кримінально-процесуального закону. Прокурор вважає вирок незаконним і просить його скасувати».

Зокрема на прохання НСЖУ Ігорю Єфімову допомагають також юристи Інституту розвитку регіональної преси. Як зауважує медіаюрист Людмила Панкратова, прокуратура не провела належного розслідування за цією справою, не встановила осіб, причетних до безпосереднього перешкоджання журналістській діяльності.

— Розслідування проводилося стосовно особи, щодо якої в суді не було доведено, що саме вона займала відповідну посаду і повинна була зупинити правопорушення, а також навіть те, що Паливода бачив, що таке правопорушення відбувалося. Справа не була кваліфікована за статтею 171 КК (перешкоджання діяльності журналіста). Вважаємо, що потерпілий може підтримати апеляційну скаргу прокуратури. В подальшому рекомендуємо вимагати порушення кримінальної справи про перешкоджання законній професійній діяльності жур?наліста та брати участь у слідчих діях з адвокатом, оскільки потерпілий стверджує, що він може впізнати особу, яка його била, — коментує Людмила Панкратова.

Як зауважив перший секретар НСЖУ Сергій Томіленко, для спілки захист постраждалого колеги є принциповою справою.

— Констатуємо, що проблема безкарності — це один із найбільших викликів у нашій професії, і зокрема в цій справі брутального побиття фотожурналіста ми намагаємося об’єднати максимум зусиль, щоб допомогти колезі. Тому дякуємо адвокатському об’єднанню «АКТІО» та юристам Інституту розвитку регіональної преси за готовність долучитися до захисту Ігоря Єфімова.

Юридична підтримка журналіста Ігоря Єфімова — це перша справа в межах реалізації партнерської угоди між Національною спілкою журналістів України та київським адвокатським об’єднанням «Адвокатська фірма «АКТІО». Угода, про яку домовлено наприкінці 2016 року, передбачає надання правової допомоги потерпілим журналістам.

Отож, сподіватимемося, що спільними зусиллями таки вдасться вивести на чисту воду тих, хто брутально топче закон.