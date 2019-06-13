Учора члени уряду сфокусувалися на двох стратегічно важливих питаннях, від вирішення яких залежить і комфорт українських громадян, і розвиток економіки. Ідеться про інфраструктурні аспекти, зокрема розвиток дорожнього й залізничного господарств.

Як зазначив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, за 2017—2018 роки завдяки реалізації п’ятирічної стратегії уряду побудовано набагато більше доріг, ніж за попередні десять років. «Ідеться про 6800 кілометрів доріг. Зокрема відремонтовано дороги Львів — Тернопіль, Тернопіль — Хмельницький, Одеса — Рені, Київ — Харків — Довжанський, Дніпро — Решетилівка. Завдання на 2019—2021 роки — з’єднати відремонтованими дорогами всі обласні центри країни. Стратегія уряду в дорожній галузі передбачає нормальне сполучення між райцентрами, обласними центрами з подальшим виходом на транснаціональні магістралі. Ось ідеологія і стратегія, яку сповідуємо, яку реалізовуватимемо. Ми ставимо реалістичні завдання й виконуємо їх», — наголосив глава уряду.

Укравтодору доручено оперативно розробити й внести на розгляд уряду стратегію відновлення й реконструкції державних доріг місцевого значення.«Дороги Т (державні дороги місцевого значення між райцентрами) перебувають у жалюгідному стані. Нам під силу затвердити програму відновлення й реконструкції таких автошляхів і розв’язати цю проблему», — підкреслив Прем’єр.

Протидія тендерному тролінгу

Голова Укравтодору Славомір Новак зауважив, що цього року на ремонт і будівництво українських доріг спрямують 55 мільярдів гривень. Він уточнив, що в дорожній фонд надійде понад 50 мільярдів, решта коштів — ресурс від міжнародних фінансових організацій.

«Збільшуємо відсоток якісних доріг. За два місяці будівельного сезону виконано 26% запланованих робіт. Проводимо перевірки на об’єктах і кошти з тих, де роботи затягують, перенаправляємо на об’єкти, де відповідальні підрядники виконують взяті на себе зобов’язання. Так хочемо мати стовідсоткове освоєння коштів. Продовжуємо переговори щодо першої концесійної дороги Львів — Краковець і восени пропонуватимемо уряду оголосити конкурс на першу концесію», — повідомив Славомір Новак.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян акцентував, що через тендерний тролінг цього тижня зірвано торги з ремонту траси Миколаїв — Кропивницький. З огляду на це Прем’єр доручив Мінекономрозвитку вдосконалити механізм проведення публічних закупівель для боротьби з тролінгом, який використовують недобросовісні компанії для блокування тендерів.

Стратегія розвитку Укрзалізниці

«Уперше за останні шість років Укрзалізниця має профіцит парку вантажних вагонів і локомотивів. Ми повністю забезпечуємо потреби таких вантажовідправників, як хіміки, металурги, аграрії, гарантуючи експортний потенціал держави. Компанія нині працює стабільно», — зауважив голова правління компанії Євген Кравцов. Він представив стратегію розвитку компанії на наступні п’ять років. Головне завдання стратегії — забезпечення стабільного фінансового стану компанії, інвестування в основні засоби, а також гарантування безпеки та гідних умов праці для залізничників.

«Пріоритет — створення вертикально інтегрованої структури компанії з потужним корпоративним сектором і секторами з вантажних і пасажирських перевезень, інфраструктури та виробництва. Маємо 260 тисяч працівників. Для досягнення стратегічних цілей плануємо встановити обґрунтовані тарифи, адже лише за гроші можна відбудовувати інфраструктуру, модернізувати рухомий склад. Плануємо раціоналізувати активи», — зауважив він.

Після схвалення стратегії Володимир Гройсман наголосив, що наглядову раду Укрзалізниці, яка розробила цей документ, за компетентністю і підходами можна поставити за приклад іншим держкомпаніям. «Бачимо абсолютно професійний підхід, не заполітизований, прагматичний. Чого не скажеш про наглядову раду Нафтогазу, яка півтора року працює, а системності немає», — констатував Прем’єр.

Він запропонував звільняти співробітників Укрзалізниці, відповідальних за те, що пасажирів обслуговує рухомий склад низької якості: «Я не втручаюся в управління компанією, але тих керівників депо, які випускають рухомий склад у неналежному стані, про що потім інформують ЗМІ, просто потрібно дуже швидко викидати з посад, які вони обіймають».

Житло для захисників

На засіданні уряд схвалив рішення про надання коштів для придбання приблизно 500 квартир учасникам АТО й ООС, переселенців, учасників Революції гідності, а також родин загиблих. «Ідеться про 25 мільйонів гривень учасникам бойових дій, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, що дасть змогу придбати 24 квартири. Передбачено спрямувати 200 мільйонів гривень на забезпечення житлом 165 ветеранів, які брали участь у бойових діях на території інших держав. Ще одним рішенням передбачено забезпечити житлом родини загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, а також тих людей, які стали інвалідами І—ІІ груп. За 305 мільйонів гривень люди зможуть придбати 279 квартир. І 24 мільйони гривень вперше спрямовуємо на забезпечення житлом учасників Революції гідності, які мають статус інвалідів війни», — пояснив міністр соціальної політики Андрій Рева. Він наголосив: найголовніше те, що люди самі купуватимуть квартири там, де забажають.

Однією з тем обговорення стало призупинення ліцензії української авіакомпанії SkyUp Airlines за позовом особи, яка навіть не була клієнтом авіакомпанії. «По-перше, це питання було не в компетенції районного суду, що ухвалював рішення. А по-друге, ми розробили механізм, який дасть змогу авіакомпанії нормально працювати. Те, що відбувається нині, — це спроба втрутитися в механізм вільної конкуренції. Цього не допустимо і збережемо дешеві авіаквитки», — пообіцяв міністр інфраструктури Володимир Омелян.

А Володимир Гройсман назвав призупинення ліцензії абсурдним. Він дав доручення Мін’юсту підготувати персонального листа в усі органи судової влади, щоб розглянути кожен подібний випадок. Він запевнив, що використовуватиме всі публічні та юридичні можливості для боротьби із сумнівними рішеннями.