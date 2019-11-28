Служба судової охорони (ССО) перейшла до активної фази свого формування. І станом на листопад 2019 року вже взяла під охорону 22 установи судової влади, зокрема Вищий антикорупційний суд.
Першим судом, де запрацював підрозділ судової охорони, став Сьомий апеляційний адміністративний суд у Вінниці. Загалом у складі ССО у ньому має бути 270 бійців, вже 100 пройшли конкурси і стали до служби. Ще 70 осіб чекають на призначення.
Уперше про необхідність створити окрему службу для забезпечення охорони судів та суддів заговорили 2015 року. До цього ці функції виконували службовці Національної гвардії України, Державної служби охорони при МВС та Національної поліції. Перші підрозділи Служби судової охорони мали з’явитися ще наприкінці 2017-го, згодом початок її роботи відклали ще на рік.
У квітні 2019-го до питання створення Служби судової охорони повернулися, і на початку листопада перші підрозділи ССО вже почали виконувати службові обов’язки. Станом на грудень 2019 року під охорону взяли 22 об’єкти судової влади.
Окремий підрозділ судової охорони наприкінці листопада запрацював у Вищому антикорупційному суді. Загалом, кажуть у Державній судовій адміністрації, до кінця року служба планує взяти під охорону суди у восьми найбільших областях України. У решти працівники охорони з’являться до липня 2020 року.
Як повідомив голова Служби судової охорони Володимир Бондар, за попередніми розрахунками, для забезпечення позмінної цілодобової охорони суду та суддів ССО знадобиться 600 осіб — охоронців і бодігардів.
Структурно у складі територіальних управлінь судової охорони діятимуть такі підрозділи: безпосередньої цілодобової охорони будівель судів, підрозділи охорони учасників судового процесу та громадського порядку під час судових засідань, підрозділи оперативного реагування.
Кадрове забезпечення
Набір працівників ССО ще триває. Як повідомили у Державній судовій адміністрації України, до кінця 2021 року загальна чисельність ССО має становити 14 160 осіб. У 2020-му планують набрати майже 9 тисяч працівників. Уже призначено на посади голову служби, його заступників та керівників 16 територіальних управлінь. Пройшли конкурс 1500 працівників.
Служба судової охорони законодавчо не правоохоронний орган, проте має правоохоронні функції. На бійців ССО покладено функції цілодобової охорони будівель судів, забезпечення громадського порядку під час судових засідань, особистої охорони суддів та членів їхніх сімей, забезпечення криптографічного захисту інформації, яка є власністю держави, та інформації з обмеженим доступом.
Матеріальне забезпечення
Для ефективного функціонування Служби судової охорони знадобиться транспорт, зброя, екіпірування, спецзасоби й пункти дислокації. Нині матеріально-технічне забезпечення служби — одне із пріоритетних питань. Цього року службі вдалося розширити автопарк — придбали 34 нових автомобілі. На інші потреби очікується фінансування з бюджету.
Немає місць для постійного паркування авто, складів для зберігання зброї, приміщень для спецзасобів і засобів зв’язку, яким потрібні спеціальні умови розташування та зберігання. У ССО мають надію, що в 2020 році матеріально-технічне забезпечення поліпшиться, адже у бюджеті передбачено близько мільярда гривень на потреби і функціонування служби.
Анастасія ІВАНЦОВА
для «Урядового кур’єра»