Здавалося б, після заяви віце-прем’єр-міністра — міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка про те, що ситуацію з опалюванням Сміли врегульовано (див. «УК» за 16 січня ц.р.), у місті не може більше виникнути жодних екстремальних ситуацій. Однак, як стало відомо з інформації прес-служба міськради, вранці 1 лютого ПАТ «Черкасигаз» відімкнуло від газопостачання всі котельні міста.

Напередодні, як проінформував секретар міської ради Костянтин Синьогуб, керівництво міста запросили в область на екстрену нараду, зібрану за ініціативи голови Черкаської облдержадміністрації Юрія Ткаченка. Перебіг наради, де були й представники ПАТ «Черкасигаз», виявився складним, вона тривала понад 4 години. Сторони обвинувачували одне одного, але згоди так і не дійшли.

«Півтора місяця керівники ПАТ «Черкасигаз» розказували, що в нас є якісь проблеми з документами, нав’язували нам необхідність обов’язково взяти на себе борги ТОВ «Сміла Енергоінвест», від послуг якого ми відмовилися, — пояснив Костянтин Синьогуб. — Тепер у підприємства «Черкасигаз» нова ідея — газовики хочуть розбалансування щодо оплати спожитого газу за січень повісити на місто Смілу. Тобто разом із боргом «Енергоінвесту» — 173 мільйони гривень і боргом за січень ця сума перевищуватиме 200 мільйонів гривень! Узяти на себе такий борг — для Сміли це просто самогубство. Хоч вони й пропонують розділити цей борг на п’ять років. Якщо ми на це погодимося, в місті не буде ні доріг, ні освіти, ні культури».

1 лютого сміляни у зв’язку з відключенням теплопостачання блокували рух транспорту на автодорозі Київ — Дніпро, яка проходить через Смілу. Жителі міста, зокрема, виступають проти того, щоб на міський бюджет «вішали» борги попереднього надавача послуг — ТОВ «Сміла Енергоінвест». Споживачі міста своєчасно розрахувалися за надані компанією послуги з теплопостачання. Увечері 1 лютого смілянам тепло увімкнули. Але, як повідомляють з міськвиконкому, боротьба на цьому не припинилася.

Варто нагадати, що нинішній опалювальний сезон у Смілі розпочався з великим запізненням — лише в листопаді минулого року. Міськрада звинуватила у зриві сезону підприємство «Сміла Енергоінвест», яке не отримувало газ через багатомільйонний борг перед НАК «Нафтогаз України». Впродовж опалювальних сезонів попередніх років транспортування природного газу до котелень міста також неодноразово припиняли, внаслідок чого багатоквартирні житлові будинки раз по раз залишалися без опалення.

Торік у грудні правоохоронці затримали засновника ТОВ «Сміла Енергоінвест», якого підозрюють у привласненні коштів споживачів за послуги з постачання теплової енергії на понад 38,5 мільйона гривень, що призвело до незабезпечення жителів Сміли теплом та зриву опалювального сезону через вимкнення частини котелень. Суд обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки для підозрюваного. Тепер приватна компанія «Сміла Енергоінвест» намагається покласти накопичену заборгованість за спожитий природний газ на міську раду як власника комунального майна.

Цілком очевидно, що на цьому смілянські перипетії з теплом не завершилися. Жителі міста стали заручниками ситуації і з острахом поглядають на поки що теплі батареї, адже до кінця опалювального сезону ще далеко. Смілянська влада й містяни категорично проти брати на себе чужі борги у будь-якій формі. Хай «Сміла Енергоінвест» і «Черкасигаз», наголошують вони, у суді з’ясовують між собою, хто вкрав гроші. А люди справедливо вимагають, щоб опалення не відключали, щоб тепло, за яке регулярно сплачують, постійно було в їхніх квартирах.