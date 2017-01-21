У Львові пройдуть Мостом єдності, на Тернопіллі — через Збруч, а луганчани відправлять смс із привітаннями на той бік Сіверського Дінця

Соборність України — це єдність усіх українців навколо головних ідей нашого майбутнього. Це неподільність наших земель: від Києва до Севастополя, від Донецька до Львова. Російська окупація недовговічна. Це агонія імперії, яка не має ні історичної, ні політичної перспективи. Водночас ці страшні події переконали: нас не зламати, ми сильні і здатні рухатися вперед, очищуючись від корупційних нашарувань. Ми як ніколи відчуваємо єдину державу, бо самі творимо її.

«Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України», — ці слова Акта Злуки двох українських республік (УНР і ЗУНР) в одну самостійну соборну Українську державу звучали 98 років тому. Ця подія історично-визначальна, незабутня для українців. Разом із цією датою святкуватимемо 22 січня і День Соборності України. На Львівщині й Тернопіллі з цієї нагоди організують чимало урочистих заходів.

У Львові опівдні на Личаківському кладовищі вшанують пам’ять борців за незалежність і територіальну цілісність України на полі почесних поховань. Відтак учасники заходів перейдуть до Меморіалу воїнам Української Галицької Армії й покладуть квіти до каплиці, в якій знайшов останній спочинок Президент Національної Ради ЗУНР Євген Петрушевич. Нагадаю, що прах очільника Західно-Української Народної Республіки перевезли сюди з Берліна та перепоховали 15 років тому.

Пам’ятні заходи відбудуться на ще одному полі почесних поховань Личаківського кладовища. Тут представники влади, громадських організацій запалять лампадки до могил воїнів АТО. Згодом священнослужителі відправлять панахиду за тими, хто віддав своє життя в борні за незалежність України. Спільно помоляться за Україну на громадському віче в середмісті Львова біля пам’ятника Тарасові Шевченку. Урочиста академія з нагоди Дня Соборності України відбудеться в оперному театрі.

Береги злагоди

Тим часом учнівська й студентська молодь міста Лева ініціювала акцію «Міст єдності». Юнаки й дівчата прикрасять синьо-жовтими стрічками пішохідний міст над алеєю у парку «Погулянка», де залишатимуть побажання для України та міст. Утворять і живий ланцюг у пам’ять про Акт Злуки.

Міст, що з’єднує береги річки Збруч і, відповідно, адміністративно-територіальні межі Тернопільської та Хмельницької областей, традиційно стає місцем святкування Дня Соборності України. Адже тривалий час ці береги, а з ними й весь український народ, ділили імперії. Збруч був тоді рікою єднання. Цієї ж неділі через Збруч організують урочисту ходу — акцію єдності та громадської злагоди. Тут зустрінуться делегації Хмельниччини й Тернопільщини, обміняються короваями. Відтак колони рушать до селища Підволочиськ, де відбудуться святкування. У програмі, серед іншого, — відправлення молебню та концерт, в якому виступлять аматорські колективи Підволочиського (Тернопілля) й Волочиського (Хмельниччина) районів.

Напиши листа співвітчизнику

Луганчани до Дня Соборності України започаткували патріотичну акцію, до якої долучитися може кожен охочий, кому не байдужа доля краю та країни, хто хоче бачити свою Батьківщину мирною та квітучою. Усіх українців, людей молодих та поважного віку, вимушених переселенців та тих, чиї рідні та друзі залишилися по той бік Сіверського Дінця представники Луганщини закликають написати смс та привітати із Днем Соборності земляків, які нині перебувають на непідконтрольній уряду території.

«У День Соборності я пропоную не озиратися назад, а думати, як зупинити агресію і розбудувати рідний край. Будь-яка війна рано чи пізно закінчується миром. Наше завдання — наблизити його. Зробити це можна тільки через діалог, передусім людей по обидві лінії розмежування.

Досить використовувати мову ненависті, настав час шукати точки дотику! Ми були і залишаємося єдиною Луганщиною, тісно пов’язаною родинними, дружніми і професійними зв’язками. У нас одне минуле і одне, я впевнений, майбутнє!», — вважає голова Луганської облдержадміністрації Юрій Гарбуз.

Ініціатори акції пропонують написати своєму товаришу, сусіду, колезі, знайомому, який проживає на окупованій території, хоч би дев’ять слів: «Ми прагнемо миру! Ми всі українці! Ми будемо разом!». Одночасно стартує інтернет-акція у соціальній мережі Фейсбук із хештегом # напиши листа другу.

Луганчани сподіваються, що акцію підтримають не лише в області, а й за її межами та навіть за межами країни.

Микола ШОТ,

Олена ОСОБОВА,

«Урядовий кур’єр»