Днями в Рівному відкрили центр ветеранського розвитку, який працюватиме при Національному університеті водного господарства та природокористування. Він став 18-м закладом у мережі, яку розбудовує Міністерство ветеранів у межах створення безбар’єрних середовищ для ветеранів і ветеранок та їхніх рідних.

ЦВР на базі університету забезпечуватиме персоніфікований підхід у професійній адаптації та підтримці ветеранів, членів їхніх сімей, родин полеглих Захисників і Захисниць на шляху повернення до цивільного життя.

Завдяки потужним освітнім та матеріально-технічним спроможностям університету в центрі можна відновити професійні навички, здобути нові знання та компетенції, що відповідають вимогам сучасного ринку праці. Крім освітніх програм, у центрі ветеранського розвитку проходитимуть вишкіл майбутні фахівці із супроводу ветеранів війни і демобілізованих осіб. Вони першими зустрічатимуть на Рівненщині наших Захисників і Захисниць, всіляко сприятимуть їм у комфортному поверненні до цивільного життя.Також у центрі можна отримати психологічну, соціальну, юридичну та іншу допомогу.

Важлива складова ветеранської політики

Як зазначив під час церемонії відкриття заступник міністра у справах ветеранів Максим Кушнір, центри ветеранського розвитку — важлива складова у процесі формування й реалізації державної політики у сфері професійної адаптації, зайнятості ветеранів війни, членів їхніх сімей та родин загиблих Захисників і Захисниць. Центри виступають своєрідними хабами підтримки ветеранської спільноти.

«Центри ветеранського розвитку — те місце, де наші ветерани й ветеранки можуть здобути нову для себе спеціальність, поділитися досвідом,знайти однодумців, обговорити наболіле, щоб далі успішно рухатись у власному розвитку в мирному житті. Я вдячний університету за ініціативу створення центру ветеранського розвитку, а також за безцінний внесок у справу підтримки ветеранів. Така підтримка насамперед сприяє підвищенню рівня соціального захисту цих категорій осіб та створює необхідні передумови для вдосконалення напрямів ветеранської політики загалом. Ми впевнені, що центр успішно функціонуватиме та сприятиме соціальній адаптації ветеранів війни та членів їхніх сімей», — сказав заступник міністра.

На заході він вручив присутнім ветеранам відомчі подяки.Разом із представниками місцевої влади Максим Кушнір обговорив питання посилення співпраці у впровадженні нової ветеранської політики у громадах та ознайомився з роботою місцевих ветеранських бізнесів. Зокрема, кав’ярнею мережі «Баркас», яку розвиває ветеран російсько-української війни Андрій Суржук. Ідея закладу — затишний безбар’єрний простір зі смачною кавою та перекусом.

«Мінветеранів докладає максимум зусиль, щоб ветерани, які повертаються до цивільного життя, мали змогу стати економічно самостійними та забезпечити себе і рідних. Соціально й економічно активний ветеран — запорука швидкого відновлення України після перемоги», — наголосив Максим Кушнір.

Більше коштів — ширша географія

Нагадаємо, що в держбюджеті на 2024 рік закладено видатки на фінансування заходів із професійної адаптації ветеранів війни та членів їхніх сімей у сумі 71 мільйон гривень.

Мінветеранів створює центри ветеранського розвитку на виконання Плану заходів на 2023—2024 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, яку реалізують з ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Заклади вже відкрито у Вінницькій (Вінницький національний технічний університет); Дніпропетровській (Університет митної справи та фінансів); Житомирській (Державний університет «Житомирська політехніка»); Запорізькій (Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради); Київській (Університет Григорія Сковороди в Переяславі; Білоцерківський національний аграрний університет); Львівській (Національний університет «Львівська політехніка»); Миколаївській (Чорноморський національний університет ім. Петра Могили); Полтавській (Полтавський державний медичний університет; Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»); Сумській (Сумський державний університет); Харківській (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна); Тернопільській (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка); Черкаській (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) областях та місті Києві (Національний авіаційний університет; Національний університет фізичного виховання і спорту України; заклад вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»).

Джерело: Міністерство у справах ветеранів

Фото з сайту mva.gov.ua