Прем’єр нагадав, що з 1 березня розпочнуться індексація пенсій, зниження цін на ліки та буде автоматично продовжено виплати на проживання для ВПО

Сьогодні розпочинається індексація пенсій, а також ініційоване Президентом та урядом зниження цін на ліки. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час учорашнього засідання Кабінету Міністрів.

«Зростання буде на 11,5% для майже 10 мільйонів пенсіонерів», — зазначив він і додав, що у лютому виплачено 62,2 мільярда гривень пенсій, а субсидій та пільг — майже 5 мільярдів.

«Маємо підтримку партнерів та необхідні ресурси, щоб і надалі забезпечувати вчасність усіх виплат», — наголосив глава уряду.

За словами Прем’єр-міністра, з 1 березня ціни на 100 найпопулярніших ліків буде знижено. Є домовленість з українськими фармацевтичними компаніями про зниження цін ще на 100 медичних препаратів.

«Ціни зменшаться від 10 до 50%», — повідомив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що з 1 березня буде автоматично продовжено виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

«Ті, хто їх отримує нині, отримуватимуть автоматично наступні шість місяців. Ідеться про 1,2 мільйона внутрішньо переміщених осіб», — сказав Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення про донарахування субсидій людям, які їх не отримали через несвоєчасно подані дані. Наприклад, коли надавачі послуг подали інформацію із затримкою або взагалі не подали мешканцям багатоквартирних будинків, де створено ОСББ.

Уряд урегулював питання щодо субсидій на оренду житла для ВПО, зокрема внесено технічні зміни, які дають змогу внутрішньо переміщеним особам отримувати таку субсидію за оренду житла в Харкові та Сумах.

Прем’єр-міністр повідомив, що майже 14,4 мільйона українців подали заявки за програмою «Зимова єПідтримка».

«Це рекордні показники для державної програми, які продемонстрували її нагальність та важливість для наших людей», — наголосив очільник уряду. Він зазначив, що 28 лютого був останній день, коли можна було подати заявку на виплату 1000 гривень за програмою «Зимова єПідтримка», а витрачати отримані кошти можна буде до кінця цього року. За словами Дениса Шмигаля, певні програми, запроваджені в межах «Зимової підтримки», діятимуть попри закінчення зимового періоду. Зокрема, зберігається щомісячна доплата вчителям, її отримують майже 500 тисяч педагогів. Учні початкової школи й надалі отримуватимуть безкоштовне харчування. На сьогодні ним забезпечено понад 1 мільйон школярів.

Денис Шмигаль зазначив, що діятимуть субсидії на оплату комунальних послуг, а також триває приймання заявок для отримання субсидії на оренду житла для ВПО. Розширюватиметься програма «Доступні ліки». Успіх серед молодих українців має «єКнига» — за цією програмою вже надійшло 108 тисяч заявок.

«Цієї весни також плануємо запроваджувати нові програми і розширювати наявну соціальну підтримку для українських родин», — пообіцяв Прем’єр-міністр.

Він повідомив, що за рік роботи урядової програми «Зроблено в Україні» понад 50 тисяч підприємств і підприємців одержали державну підтримку.

«Ми ставимо у пріоритет український бізнес», — зазначив Денис Шмигаль. Глава уряду нагадав, що серед інструментів підтримки віт-чизняних підприємців, які фінансує уряд, є пільгові кредити «5—7—9%», гранти «єРобота», індустріальні парки, компенсація за купівлю вітчизняної промислової техніки, гранти для ветеранів, стимулювання переробки, підтримка експорту, «єОселя» тощо.

«Українські підприємці й надалі одержуватимуть необхідну підтримку від уряду. Ми продовжимо дерегуляцію і цифровізацію для зручності та простоти у взаємодії з державою», — наголосив Денис Шмигаль.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ