Протягом 2022 року, попри надскладну безпекову й економічну ситуацію в нашій країні, спричинену широкомасштабною нищівною воєнною агресією росії проти України, наші громадяни відчувають підтримку держави. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзвітував, що здійснено всі заплановані на нинішній рік підвищення соціальних виплат, проведено індексації, продовжено додаткові програми підтримки людей.

«Цього року держава виконувала всі свої соціальні зобов’язання перед українцями: зроблено майже неможливе у надскладних умовах бойових дій, в окупації, під час обстрілів мирних міст і сіл. На всі соціальні виплати спрямовано майже 800 мільярдів гривень. Здійснено всі заплановані на 2022 рік підвищення. Проведено індексацію, зокрема вперше проіндексовано військові пенсії. Успішно реалізуємо ініційовану Президентом Володимиром Зеленським програму підтримки пенсіонерів віком 80+. У жовтні додаткову допомогу почали отримувати люди, яким виповнилося 70 років. Загалом виплачено пенсій на понад 575 мільярдів гривень. Лише у грудні перераховано пенсій на 51,4 мільярда гривень», — розповів очільник уряду під час чергового засідання Кабінету Міністрів.

Денис Шмигаль нагадав, що було створено систему централізованого нарахування виплат. Це дало змогу платити допомоги, субсидії та пільги людям, які перебували на території ведення бойових дій і в окупації. Тож виплатами охоплено понад 5 мільйонів сімей.

Без паперової тяганини

«На 2023 рік продовжуємо перехідний період щодо переоформлення допомоги на дітей, які перебувають під опікою та піклуванням, дітей з інвалідністю, осіб, що мають інвалідність з дитинства, на тих, хто за ними доглядає. Це потрібне рішення, оскільки багато українців перебувають за кордоном, у декого немає доступу до електрики. За таких умов переоформити допомогу проблематично. Тому відтерміновуємо процедуру на потім», — коментував одне з урядових рішень Прем’єр.

У Міністерстві соціальної політики на це рішення Кабінету Міністрів відреагували таким роз’ясненням: «Уряд ухвалив автоматичне продовження соціальних виплат з 1 січня 2023 року — для забезпечення адресності соціальної допомоги та створення зручних процедур для людей під час воєнного стану з ініціативи Мінсоцполітики уряд ухвалив постанову «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 року №1040 і від 7 березня 2022 року №214». Це рішення дає змогу продовжити автоматичне здійснення соціальних виплат, дія яких спливла під час воєнного стану. Ухвалена постанова забезпечить зручність для тих громадян, які об’єктивно мають право на автоматичне продовження виплат».

Повний перелік видів соціальних виплат і допомог, які з 1 січня буде автоматично продовжено, такий: на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; на дітей, хворих на тяжкі захворювання; дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та ІІ груп внаслідок психічного розладу; особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

До 31 грудня 2023 року продовжено перехідний період для виплати щомісячних компенсаційних виплат непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій додали, що в листопаді цього року Кабінет Міністрів постановив: на період дії воєнного стану надання державних соціальних допомог і пільг, призначених раніше, автоматично продовжується, але тільки тим особам, які живуть на території проведення бойових дій або тимчасово окупованих. Це означало, що всім іншим громадянам потрібно було подавати заяви для поновлення або продовження виплат.

«Ця ситуація могла призвести до соціальної напруги та надмірного навантаження на органи соціального захисту й органи надання адміністративних послуг зокрема через нестабільність електропостачання та часті повітряні тривоги. Щоб цього уникнути, отримувачам соціальних допомог дозволили не подавати заяви для продовження виплат», — ідеться в повідомленні міністерства.

Доступ до підтримки в цю важку зиму

Кабінет Міністрів продовжує соціальну реформу, припинивши діяльність Фонду соціального страхування і приєднавши його до Пенсійного фонду України.

«Робимо механізм соціальної підтримки більш дієвим та ефективним, адаптованим до реалій сьогодення. Планомірно скорочуємо зайві витрати держави», — заявив Прем’єр-міністр.

До цього на одному із засідань уряд ухвалив рішення, які дають змогу Пенсійному фонду повною мірою виконувати покладені на нього нові повноваження та функції.

«Ми збільшуємо дохідну та видаткову частини бюджету Пенсійного фонду на 12,6 мільярда гривень. Усі, кому субсидії призначено, обов’язково їх отримають у повному обсязі. Із 1 грудня люди можуть звернутися по субсидії в один із трьох зручних способів: до ЦНАПу або уповноваженого представника місцевої влади; в електронній формі через портал «Дія»; до сервісного центру ПФУ або через вебпортал чи мобільний застосунок фонду. Українцям, які торік уже отримували субсидії, перепризначать їх автоматично», — роз’яснив Прем’єр, додавши, що уряд робить усе, щоб кожен мав доступ до державної підтримки в цю важку зиму.

Денис Шмигаль акцентував, що тарифи на комунальні послуги, як і обіцяв уряд, цієї зими залишаться без змін. Передбачено достатню кількість коштів, щоб повною мірою профінансувати всі субсидії, які отримуватимуть приблизно 3 мільйони родин.

«Робимо систему субсидій гнучкою та ефективною, щоб допомогти насамперед тим родинам, які цього найбільше потребують. Для підвищення такої ефективності призначення та нарахування субсидій відбуватиметься через Пенсійний фонд», — резюмував очільник уряду.