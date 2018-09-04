Новий навчальний рік Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розпочав у робочій поїздці Київщиною, де разом із міністром освіти і науки Лілією Гриневич відвідав свято Першого дзвоника в Опорному навчальному закладі «Шкарівська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів» Білоцерківського району. Це одна з провідних шкіл Київщини, укомплектована за останніми освітніми стандартами. Вона має свій парк шкільних автобусів для учнів з віддалених сіл. Вчителі напрацьовують власні методики навчання й понад 50% викладацького колективу мають вищу категорію.

Місцеві школярі, які після завершення школи планують обрати для себе професію журналіста, мали змогу провести бліц-інтерв’ю з почесними гостями, під час якого поставили їм запитання з різних царин сучасного життя.

А Прем’єр зауважив, що цього року до першого класу по всій Україні пішло на 25 тисяч дітей більше, ніж торік. Започаткована урядом реформа шкільної освіти має на меті дві ключові цілі — зробити дитину успішною в подальшому житті й повернути повагу суспільства до професії вчителя.

Глава уряду зазначив, що свої шкільні роки згадує з теплотою і любов’ю: «Ми повертаємося до школи, щоб сказати «дякую». Я пам’ятаю свою першу вчительку. Вона брала мою руку і допомагала мені виводити літери та дуже теплими словами підтримувала мене. І завжди дуже старалася, щоб я писав досконало. Ми всі вклоняємося нашим вчителям. Ви залишитеся з нами на все життя».

Володимир Гройсман також зауважив, що інклюзивність і залучення всіх дітей без винятку до освітнього процесу — це важливе завдання, яке поступово реалізує уряд в межах освітньої реформи. «Інклюзивна освіта має надзвичайно важливе значення. З державного та місцевого бюджетів надають кошти на центри інклюзивної освіти, — зазначив Прем’єр-міністр. — Дітки з особливими потребами мають навчатися у звичайному середовищі — так вони швидше зможуть впоратися зі своїми недугами або соціалізуватися. Створювати окремі заклади для таких дітей неправильно. Наш пріоритет — створити інклюзивне середовище для всіх, хто його потребує».

Прем’єр також заявив, що уряд спільно з місцевою владою ліквідує черги до дитячих садків по всій Україні до 2020 року: «Коли першачки йдуть до школи, то завершують навчання у дитячих садочках, яких, на превеликий жаль, ще недостатньо, але ми бачимо, що до 2020 року, як було визначено урядом, спільно з органами місцевої влади ми зможемо звести черги у дитячі садочки на нуль».

Окрім того, на Київщині Прем’єр-міністр та міністр освіти і науки зустрілися з керівництвом та працівниками підприємства «Сквиратекс».

Напередодні Прем’єр побував із робочою поїздкою на Харківщині, а також на одній із шахт ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» Дніпропетровської області. Прем’єр наголосив, що питання енергонезалежності України стоїть гостро і не втрачає актуальності. Саме тому уряд наголошує на потребі збільшувати власний видобуток за всіма категоріями енергоносіїв, зокрема вугілля, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Глава уряду наголосив, що в Україні є орієнтири і приклади того, як потрібно модернізувати видобувну галузь, яка сьогодні переживає непрості часи через втрату потужностей на сході. Але стратегія держави полягає в тому, щоб позбутися будь-якої залежності від зовнішніх чинників.

«Українське вугілля марки А (антрацит) сьогодні перебуває під окупацією на українському Донбасі. Маємо все зробити для того, щоб відмовитися від антрациту й максимально нарощувати видобуток вугілля марки Г. Ще кілька років тому ми споживали в загальному балансі 9 мільйонів тонн антрацитового вугілля. Сьогодні — 4,3 мільйона. Тобто зменшили споживання вдвічі, — зазначив Прем’єр. — Цього року ще чотири енергоблоки переведемо на групу Г. Завдання — більше нових лав, видобуток вітчизняного вугілля для усіх потреб енергетичного комплексу — це наша стратегія. І ми рухаємося вперед».

Сьогодні треба синхронізувати і потужності, які модернізують та переводять на вугілля марки Г, і виробництво та видобування вугілля на українських підприємствах.

«Модернізація — це не просто сісти й підписати документ. Це складний процес. І для кожного з підприємств цей процес і підхід треба визначити. Але сам факт зменшення споживання як такого — це вже прогрес, — вважає Володимир Гройсман. — Донедавна Україна мала тотальну енергетичну залежність. Ми цей процес розвернули. Завдання зараз — вийти в нуль (щодо імпорту). І щодо газу, і щодо вугілля, і щодо електроенергії. Ми маємо нарощувати свої можливості. А з часом — забезпечувати не лише внутрішній ринок, а й стати країною-експортером».