У межах перебування у Брюсселі для участі в засіданнях групи «Рамштайн» та Ради Україна — НАТО Президент Володимир Зеленський провів двосторонні зустрічі

Під час переговорів із Прем’єр­міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо глава Української держави висловив подяку бельгійцям, уряду країни та особисто Прем’єрові за безпекову, політичну, гуманітарну та економічну допомогу, надану нашій державі для захисту від російського терору.

«Дякую Бельгії за приєднання до коаліції винищувачів та залучення бельгійських фахівців до підготовки українських пілотів, технічного персоналу. І дуже важливо, що сьогодні маємо рішення Бельгії про готовність надати Україні винищувачі F­16. У 2025­му році будуть поставлені літаки саме від Бельгії», — заявив Президент України під час спільної з Александром Де Кроо зустрічі із представниками ЗМІ за підсумками переговорів у Брюсселі.

Заморожені кошти підуть на наші потреби

Володимир Зеленський зазначив, що разом з рішенням Данії, Нідерландів та Норвегії це забезпечує сталість постачання літаків в Україну. Як наголосив Президент, Міністерству оборони України та Генеральному штабу необхідно працювати, щоб перші літаки від інших партнерів Україна могла отримати вже в наступному, 2024 році.

Глава держави повідомив, що Бельгія приєдналася до нещодавно створеної ІТ­коаліції. Це дасть змогу ефективніше протидіяти російським загрозам, особливо в кіберпросторі, й посилить взаємодію українських підрозділів на полі бою.

Бельгія також долучилася до спільних зусиль з реалізації формули миру і працює над втіленням кількох її пунктів, зауважив Володимир Зеленський. Глава держави акцентував, що Бельгія підтримує інтеграцію України в ЄС і НАТО.

«Сьогодні зі змісту нашої роботи тут з усіма партнерами, з настрою наших партнерів можна очевидно сказати, що всі відчувають, що Україна одного дня буде повноправним членом і Євросоюзу, і безпекового союзу — НАТО. Ми працюємо активно, щоб наблизити цей час», — сказав Президент.

Під час зустрічі йшлося про роботу із замороження російських активів та можливість їх використання вже зараз для компенсації шкоди, якої завдала Україні агресія.

«Важливо, що Бельгія стала першою країною, яка започаткувала таку практику використання заморожених російських активів на підтримку захисту від російського терору. Кошти буде спрямовано на безпекову допомогу нашій державі, проєкти швидкої відбудови. Ми дуже хотіли б, щоб саме зараз ми могли використовувати кошти. І перші 1,7 мільярда євро використають наступного року», — повідомив глава держави.

Співрозмовники обговорили підготовку нового пакета санкцій проти росії та запобігання обходу вже застосованих до неї обмежень.

«Сьогодні говорили про запровадження саме Бельгією такої процедури сертифікації, яка не давала б змоги діамантам, що походять з росії, потрапляти на світові ринки в обхід санкцій. Пане Прем’єр­міністре, я вдячний вам за це рішення та загалом за всю надану підтримку», — сказав Володимир Зеленський.

Александер Де Кроо повідомив, що Бельгія надаватиме підтримку Україні у три способи: забезпечення військової допомоги, запровадження ефективних економічних санкцій та заснування українського фонду обсягом 1,7 мільярда євро. За його словами, джерелом наповнення українського фонду будуть російські активи, заморожені в Бельгії. Надходження з податків на прибуток з цих активів спрямовуватимуть на допомогу Україні та її громадянам.

Прем’єр­міністр підтвердив, що Бельгія готова навчати українських пілотів і техніків, а також забезпечувати технічне обслуговування літаків, які Україна отримає з 2025 року.

Зупинити дрони і перехопити ракети

У Брюсселі Володимир Зеленський також провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Глава держави відзначив важливу лідерську роль Генерального секретаря в координації роботи союзників та ухваленні рішень Альянсу на підтримку України. Президент подякував Єнсу Столтенбергу за участь у першому міжнародному Форумі оборонних індустрій в Україні.

«Вдячний за ваш сильний сигнал під час форуму, що Україні потрібні засоби високої якості у великій кількості та швидко, щоб зупинити дрони й перехопити ракети», — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив важливість співпраці України із провідними світовими виробниками озброєння для впровадження стандартів НАТО в оборонній промисловості та посилення взаємосумісності з Альянсом. Президент України висловив сподівання, що під час засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів оборони та засідання міністрів оборони Альянсу завтраКкраїни­члени ухвалять подальші позитивні рішення щодо постачання нашій країні озброєнь та військової техніки, а також надання іншої необхідної допомоги.

Володимир Зеленський відзначив налаштованість української сторони на активну роботу із союзниками для узгодження нової адаптованої Річної національної програми, спрямованої на впровадження в Україні принципів і стандартів НАТО. У цьому контексті він наголосив на важливості підготовки спільно з Альянсом дорожньої карти взаємосумісності України з НАТО.

Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном і новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном. Глава держави подякував Ллойду Остіну за непохитність оборонної та політичної підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки. Міністр оборони США поінформував Президента про прогрес у наданні нашій державі додаткових систем ППО. Володимир Зеленський наголосив на важливості посилення української протиповітряної оборони саме напередодні зимового періоду.

«Зима — це велике випробування. Нам справді потрібна допомога партнерів для захисту критичної інфраструктури.

ППО — це не лише військове питання. Від цього залежить нормальність життя, як працюватиме економіка, як платитимуть податки, що йдуть на забезпечення потреб армії, наш захист від російської агресії. Також від цього залежить, скільки людей повернеться в Україну з­за кордону», — зазначив глава держави.

Президент подякував США за новий пакет військової допомоги та поінформував про нагальні потреби української армії. Зокрема, він зробив акцент на важливості постачання фронтової ППО, систем РЕБ та артилерійських снарядів.

Ллойд Остін запевнив у продовженні сталого й безперервного постачання всього необхідного озброєння для України. Він наголосив, що Сполучені Штати мають необхідні для цього ресурси та можливості й залишаються сфокусованими на підтримці України.

Джерело: Офіс Президента