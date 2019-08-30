Розпочалася церемонія ударами Дзвона пам’яті, кількість яких відповідає кількості загиблих бійців. Після цього посадовці разом із родичами загиблих захисників поклали квіти до встановленого поряд із дзвоном пам’ятника.
А напередодні на Михайлівській площі в Києві відбулася церемонія покладання квітів до Стіни народної пам’яті на честь воїнів, загиблих під час Іловайської трагедії. Участь у заході взяли кілька сотень родичів загиблих, їхні друзі, бойові побратими й небайдужі громадяни, які принесли портрети героїв.
Після церемонії покладання квітів священнослужителі провели поминальний молебень, повідомляє УНІАН.
Того самого дня Центральний будинок офіцерів Збройних сил України в Києві став осередком смутку і світлої пам’яті про наших захисників. Там міністр оборони Степан Полторак у межах акції «Час не лікує» нагороджував відомчими відзнаками оборонного міністерства батьків учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, загиблих під час бойових дій на Донбасі.
На урочистості було запрошено 250 батьків і членів родин полеглих військовослужбовців з усієї країни, щоб відзначити їх за стійкість, патріотизм, відданість Батьківщині, повідомляє пресслужба оборонного відомства.
«Ми запровадили традицію: зустрічатися з батьками і родичами полеглих українських героїв, щоб ушанувати їх і подякувати за величезну справу, яку вони зробили, — виховали справжніх патріотів країни. У непростий для країни час ви виховали захисників України, які віддали найдорожче, що в них було, — життя для захисту нашої держави від агресора», — із сумом у серці сказав Степан Полторак.
За жертовність, стійкість, витримку, а також вагомий внесок у справу виховання захисників України, формування високих духовних і моральних якостей, активну громадянську позицію Степан Полторак нагородив батьків і родичів загиблих військовослужбовців відзнаками оборонного відомства — нагрудними знаками «Знак пошани» та подяками від міністра оборони.
Урядовець висловив вдячність батькам, матерям і родичам полеглих героїв, побажав їм міцного здоров’я й витримки. «Запевняю вас, що Збройні сили України ніколи не забудуть загиблих військовослужбовців, завжди їх пам’ятатимуть і шануватимуть, — щиро звучали слова міністра. — Адже, якщо ми не будемо пам’ятати тих, хто віддав найдорожче — життя, не буде перспективи ні в української армії, ні у країни. Дякую вам за все і низько вклоняюся».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»