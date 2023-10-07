Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про допомогу вітчизняному бізнесу, передбачену у бюджеті наступного року

«Учора російські терористи скоїли черговий страшний злочин, який важко осягнути. Більш як 50 людей загинули внаслідок ракетного удару по кафе в селі Гроза Куп’янського району Харківщини. Також російські варвари вчора вдарили по лікарні у Бериславі на Херсонщині. Повністю знищили один із поверхів. Сьогодні вранці ці нелюди завдали удару по центру Харкова. Загинула дитина. Багато постраждалих», — зі слів співчуття почав учорашнє засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, рівно чотири місяці тому росіяни здійснили теракт на Каховській ГЕС. За цей час докладено багато зусиль, аби впоратися з катастрофою.

Уряд передбачив 11,9 млрд грн на ліквідацію наслідків теракту на Каховській ГЕС. 8,5 млрд грн було спрямовано на будівництво магістральних водогонів для забезпечення водою Кривого Рогу, інших громад Дніпропетровщини та півдня України. Першу нитку магістрального водогону на ділянці Інгулець — Кряжеве вже запущено.

1,3 млрд грн спрямували Херсонській та Миколаївській ОВА для відновлення житла людей, яке постраждало через підтоплення. Ще майже 1 млрд грн було спрямовано для Херсонщини, Миколаївщини, Запорізької та Дніпропетровської областей на забезпечення транспортування питної води, адже багато громад одразу після теракту взагалі не мали змоги її отримувати.

Також уряд вже виплатив 93 млн грн як одноразову допомогу населенню Херсонщини та Миколаївщини. Це виплата по 5 тисяч гривень, яку ми надали для більш ніж 18,5 тисячі наших громадян.

Прем’єр анонсував нові рішення, спрямовані на подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.

«Сьогодні ухвалимо законопроєкт, яким пропонуємо встановити заборону на передачу у власність, користування чи зміну цільового призначення земель Каховського водосховища. Заборона діятиме протягом 15 років. Єдині винятки, які дозволені, — це зміни з метою відновлення водосховища та здійснення заходів з охорони земель», — розповів Денис Шмигаль.

Також додатково спрямовують 335 млн грн Херсонщині для подальших робіт, направлених на реалізацію програми подолання наслідків теракту. Зокрема, 187 млн грн спрямовують на першочергове відновлення об’єктів водо- й теплопостачання.

Ще 148 млн грн — на інші завдання, зокрема ремонт доріг у Херсоні, які необхідні для нормального функціонування міста.

Глава уряду розповів про ухвалення постанови, яка дозволить Держагентству відновлення спрямувати 2 млрд грн на модернізацію, будівництво, утримання пунктів пропуску на державному кордоні.

Крім того, затверджують постанову, яка дозволить спрямувати грант у розмірі 1,8 млрд грн на відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та автомобільного сполучення. Це грант від Міжнародного банку реконструкції та розвитку в межах проєкту RELINC.

Продовжуючи тему відновлення, Денис Шмигаль подякував Верховній Раді за підтримку законопроєкту, який передбачає розширення програми «єВідновлення». Ідеться про компенсацію громадянам, які власним коштом зробили ремонт пошкодженого російськими терористами житла.

За словами Прем’єра, невід’ємною частиною відновлення України має стати й відновлення економіки. «На наступний рік ми заклали у проєкт держбюджету 40 млрд грн на програми підтримки економічного відновлення та програми допомоги українському бізнесу», — розповів глава уряду та конкретизував: пропонують надати 18 млрд грн на програму пільгового кредитування «5—7—9%», на програму безповоротних грантів «єРобота» передбачили майже 5 млрд грн.

Ще 3 млрд грн планують спрямувати на підтримку інвестиційних проєктів, 1 млрд грн — на компенсацію вартості сільгосптехніки вітчизняного виробництва, 1 млрд грн на індустріальні парки.

«Сьогодні включаємо до Реєстру індустріальних парків два нові майданчики. Один — на Івано-Франківщині, інший — на Дніпропетровщині. Очікується, що завдяки цим двом індустріальним паркам буде створено близько 2 тисяч нових робочих місць», — повідомив Денис Шмигаль.

За його словами, розпочинається робота над Планом пріоритетних дій уряду на 2024 рік. План має включати не поточну роботу, а саме пріоритетні кроки. Він також має враховувати положення Концепту посилення стійкості демократії, наші євроінтеграційні зобов’язання та 10 пріоритетних реформ. До 10 листопада всі пропозиції має бути подно, підкреслив Прем’єр.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ