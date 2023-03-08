Із перших днів повномасштабної російської агресії Німеччина всебічно підтримує Україну. За таку підтримку Німеччини та німецького суспільства Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам Соціал-демократичної партії Німеччини, які відвідали Київ.

«Дякую народу та уряду Німеччини, Бундестагу, федеральному канцлерові Олафу Шольцу і федеральному президентові Франку-Вальтеру Штайнмаєру за те, що стоять на боці України. Важливо й надалі зміцнювати наші союзницькі відносини», — наголосив Володимир Зеленський під час зустрічі зі співголовою керівної Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларсом Клінгбайлем і головою фракції СДПН у Бундестазі Рольфом Мютценіхом.

Глава нашої держави окремо подякував ФРН за прихисток для понад мільйона вимушених переселенців з України, лідерство у формуванні танкової коаліції шляхом надання німецьких танків Leopard та внесок у захист українського неба — передачу високоефективної системи протиповітряної оборони IRIS-T.

«Цю зиму ми пройшли також і завдяки Німеччині. Ми цього ніколи не забудемо», — цитує Офіс Президента його слова.

Володимир Зеленський висловив сподівання на подальшу активну підтримку Німеччини як одного з лідерів Європейського Союзу євроінтеграційних прагнень України та початку вже цього року переговорів про вступ нашої держави до ЄС. Співрозмовники обговорили необхідність посилення санкцій проти росії в наступному санкційному пакеті ЄС, надання Україні дієвих гарантій безпеки ще до вступу до НАТО з урахуванням відповідних напрацювань цільової групи Єрмака — Расмуссена.

Президент зазначив, що наша держава розраховує на дієву роль ФРН у реалізації української формули миру, зокрема у проведенні саміту миру за участі максимально широкого кола держав — членів ООН.

«Важливе сприяння Німеччини у схваленні резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України», — акцентував він.

Подяку ФРН за солідарність з нашою державою висловив під час зустрічі з німецькими гостями Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він наголосив, що Німеччина — лідер у Європі за обсягом наданої допомоги Україні в мілітарному, фінансовому та гуманітарному вимірах.

Очільник уряду підкреслив, що надана Німеччиною зброя рятує життя українців та прокладає шлях до перемоги та миру. Прем’єр-міністр високо оцінив допомогу ФРН у відновленні енергетичної інфраструктури, зазначивши, що постачання генераторів і трансформаторів дало змогу швидко відновлювати енергосистему та пройти цю зиму.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України інформує, що співрозмовники обговорили подальшу військову, фінансову та гуманітарну підтримку нашої держави Німеччиною. Денис Шмигаль, Ларс Клінгбайль і Рольф Мютценіх не обійшли увагою тему впровадження санкцій проти російської атомної галузі та створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності вищого політичного керівництва росії за злочини проти України.

Ларс Клінгбайль і Рольф Мютценіх запевнили, що всебічна підтримка України Німеччиною триває.

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