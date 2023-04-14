Денис Шмигаль узяв участь у засіданні міністерського круглого столу щодо підтримки України в межах весняних зборів групи Світового банку та МВФ у Вашингтоні

Через масштабну воєнну агресію росії Україна самотужки не справляється з фінансуванням оборони, гуманітарних потреб, соціальних виплат, проєктів відбудови та відновлення. Але союзники підставляють нашій державі надійне плече, допомагаючи тримати фінансовий фронт.

«На війні не буває другорядних фронтів. Усі потребують уваги та міцності. Фінансовий фронт: робимо свою частину роботи і вдячні всім, хто допомагає. Потребуємо допомоги у швидкій відбудові, щоб люди поверталися в Україну, щоб агресор програвав не лише на полі бою, а буквально в усьому. Уже треба працювати над конкретними механізмами спрямування заморожених російських активів на компенсацію завданих росією збитків», — заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні до учасників третього засідання міністерського круглого столу щодо підтримки України, який відбувся у Вашингтоні (США) в межах весняних зборів групи Світового банку та МВФ. Серед учасників — Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко, міністри фінансів держав-партнерів, керівники міжнародних фінансових інституцій.

Анти-терористична робота

Президент акцентував, що в держави-зла не має залишитися жодного шансу перемогти руїнами.

«Тисячі й тисячі об’єктів в Україні зруйновано. Боляче бачити розбиті боями міста, спалені села, мертві, бо заміновані, поля. Підтримка швидкого відновлення — це буквально частина антитерористичної роботи. Прибираючи те, що було зруйновано, ми перемагаємо й головну мету терору — повертаємо нормальне життя. Жодної руїни в Україні не буде. Це наша мета. І це буде цілком конкретний доказ повного програшу держави-терориста.

Чи не вперше в історії світ має таку масштабну можливість покласти відшкодування збитків від неспровокованої й незаконної війни на агресора — того, хто винен у війні. Світовий банк оновив оцінку збитків і потреб України. Йдеться про 411 мільярдів доларів. Щодня рф збільшує цей рахунок. Світ має російські активи різних видів, що покривають такий рівень збитків. Потенційні агресори у світі зараз дивляться на те, чи вчините ви правильно. Конфіскувати російські активи, а також активи осіб, що пов’язані з керівною верхівкою держави-зла, реально. Конфіскувати й спрямувати на те, щоб життя в Україні могло відновлюватися. росія має відчути повну ціну своєї агресії. Війна має вийти найдорожчою саме для агресора. Робимо все для цього», — зазначив глава Української держави.

Заслужено діями

Володимир Зеленський подякував МВФ за нову програму співпраці, яку назвав вагомим стабілізаційним чинником для України, що допоможе їй і далі боротися.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва у Вашингтоні наголосила, що попри руйнівні ракетні удари росіян по критично важливій інфраструктурі економіка України працює, уряд повністю функціонує, надаючи життєво важливі послуги людям і підприємцям у всій країні.

«Вражена надзвичайною стійкістю українського народу та його рішучістю подолати наслідки війни. Магазини відкриті, люди йдуть на роботу, банки працюють, сплачують податки. Цифрові технології полегшили доступ до соціальних та адмінпослуг порівняно з довоєнним часом. Підприємства відновлюють роботу, а деякі навіть розширюються. Своїми діями Україна заслужила велику міжнародну підтримку, і МВФ пишається тим, що є її частиною, схваливши безпрецедентну для країни у війні нову чотирирічну програму розширеного кредитування на загальну суму 15,6 мільярда доларів США. Уже виплачено перший транш — 2,7 мільярда», — зазначила вона.

Кошти допоможуть втримати економічну стабільність, фінансувати основні бюджетні витрати. Програму щоквартально переглядатимуть. Також передбачено два десятки заходів зі стабілізації економіки від України до кінця року, зокрема заходи зі збільшення податкових надходжень, стабільності валютного курсу, протидії корупції та стабільності Нацбанку.

Крісталіна Георгієва підкреслила важливість того, що позика МВФ — частина значно більшого пакета підтримки обсягом 115 мільярдів доларів, у який входять гранти та пільгові позики від донорів, а також полегшення тягаря обслуговування боргу.

«На початку вторгнення росії наші друзі в Україні рахували гроші по тижнях. Потім ми говорили про потреби країни на 2023 рік. І тепер розробили структуру з широкомасштабною міжнародною підтримкою на наступні чотири роки. Програма МВФ — підтримка України в забезпеченні економічної та фінансової стабільності, проведення важливих реформ для сприяння зростанню та просування вступу до ЄС», — резюмувала вона.

Очільниця міністерства фінансів США Джанет Єллен заявила про плани Вашингтона забезпечити Україну до вересня цього року додатковою фінансовою підтримкою, зокрема грантами, а також надати допомогу для енергетичної безпеки на ранньому етапі відновлення.

«Ми підтримуємо зусилля наших союзників і партнерів з надання значної своєчасної допомоги. Закликаємо всіх і надалі це робити. Важлива міжнародна коаліція країн, які здійснюють потужний тиск санкцій на росію та посилюють його. Це обмежує доступ рф до технологій та обладнання, необхідних для забезпечення її військ. Крім того, завдяки міжнародному ембарго та введеним обмеженням цін на російську нафту та нафтопродукти росія втрачає ключове джерело доходів, але зберігається стабільність на світовому нафтовому ринку. Державний дохід рф від податків на енергоносії впав на понад 40% лише з моменту запровадження цінових обмежень на нафту порівняно з минулим роком», — цитує її слова Укрінформ.

Швидке відновлення та відбудова

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що на реалізацію першочергових проєктів швидкого відновлення й задоволення термінових потреб (забезпечення людям мінімального рівня соціальних і гуманітарних послуг) Україна потребує цього року 14,1 мільярда доларів.

«Відновлення розпочинається, уряд не чекатиме завершення війни. Ведемо переговори з партнерами, щоб залучити всі необхідні кошти влітку цього року. Так зможемо виконати всі завдання у п’яти пріоритетних галузях відновлення (енергоінфраструктура, гуманітарне розмінування, відновлення житла, критична та соцінфраструктура, підтримка малого та середнього бізнесу. — Ред.)», — цитує його слова департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Прем’єр додав, що міжнародні партнери нададуть Україні 115 мільярдів доларів довгострокової підтримки, яка не лише забезпечить фінансову стабільність країни. Це чіткий сигнал росії, що союзники підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно. Він подякував США, ЄС, Світовому банку, МВФ, іншим країнам G7 та всім міжнародним партнерам, які допомагають вистояти та почати відновлення.

Подяка за гранти й інвестиції

У Вашингтоні Прем’єр-міністр провів зустріч із керівництвом Світового банку, в якій взяли участь голова НБУ Андрій Пишний та міністр фінансів Сергій Марченко.

Денис Шмигаль разом з керуючим директором Світового банку з питань операційної діяльності Анною Б’єрде підписав угоду про надання гранта Мультидонорського цільового фонду для відновлення енергетики України. Сума гранта становитиме 200 мільйонів доларів.

«Залучені від Світового банку кошти буде спрямовано на відбудову електричної мережі та систем теплопостачання в Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах та містах Чернігівської області. Цієї зими ми перемогли росію в битві за світло й уже готуємося до наступного опалювального сезону», — наголосив Денис Шмигаль.

У межах програми відбудови Україна та Світовий банк активізують три проєкти: у галузі енергетики — Re-Power, у галузі транспортної інфраструктури — RELINC, у галузі охорони здоров’я — Heal Ukraine.

«Із представникам Світового банку ми обговорили спільну роботу в межах фінансового «Рамштайну», а також підготовку проєкту страхування воєнних ризиків для іноземних інвестицій. Це ключовий інструмент, щоб залучити ці інвестиції вже зараз, не чекаючи завершення війни», — розповів очільник українського уряду і подякував Світовому банку за підтримку України і програми відновлення.

На полях весняних зборів групи Світового банку та МВФ укладено Меморандум про взаєморозуміння з Міжнародною фінансовою корпорацією США з розвитку (DFC) та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) щодо залучення інвестицій в Україну. Документ підписали Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, адміністратор USAID Саманта Павер та головний виконавчий директор DFC Скотт Нейтан.

«Приватний капітал — невід’ємна складова відновлення та сталого зростання України. Тому іноземні інвестиції будуть одним із драйверів нашої економіки. Україна має широкі інвестиційні можливості, які дадуть змогу розкрити економічний потенціал. DFC та USAID допоможуть залучити приватні інвестиції в сектори, які мають першочергове значення для економіки», — наголосив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль подякував США, DFC та USAID за партнерство і допомогу на шляху економічного відновлення.