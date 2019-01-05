На Львівщині через зростання кількості випадків захворювання на кір Міністерство охорони здоров’я запускає пілотний проект з подолання спалаху кору серед дітей. «Стартує фактично спецоперація для підвищення рівня імунізації дітей віком від 6 до 18 років та захисту всієї області від поширення смертельного захворювання». Про це після позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації заявила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, повідомляє прес-служба відомства.

Проект реалізується відповідно до рішення Оперативного штабу МОЗ із реагування на ситуацію з поширення кору в Україні, затвердженого наказом міністерства від 21 грудня 2018 року № 2401.

«Підвищення рівня охоплення щепленнями — це питання національної безпеки. Наскільки суспільство розвинуте, настільки воно й вакциноване. Спецоперація на Львівщині має на меті мобілізувати всю область для захисту населення від кору. У 2018 році в області через ускладнення від цього небезпечного захворювання померло дві дитини — трирічні хлопчик і дівчинка. На жаль, вони не були щеплені. Наше спільне завдання — захищати дітей від смертельних хвороб та гарантувати національну безпеку всій Україні. Наразі в країні є понад 800 тисяч доз вакцини проти кору», — підкреслила Уляна Супрун.

За інформацією міністерства, Львівська область — лідер за кількістю зареєстрованих випадків захворюваності на кір і один з антилідерів за рівнем охоплення щепленнями від кору: захворіло 12 тисяч людей, із них понад 7 тисяч взагалі не були щеплені, інші мали лише 1 дозу КПК. Найбільше хворіють на кір у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найнижчий — Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Одеській. Надзвичайні заходи з імунізації дітей розпочнуться з Львівської області, після чого подібні спецоперації планують в інших областях України.

2018 року в Україні на кір захворіло 54 481 людина, з них 34 277 дітей. Від ускладнень померло 16 людей, із них 12 дітей. Щеплення — єдиний надійний спосіб захисту від кору, навіть якщо в регіоні зафіксовано спалах захворюваності. Станом на 1 грудня минулого року кількість дітей, які вчасно отримали першу дозу КПК, становить 84,1%, дві дози КПК — 83,9%. У межах посиленої імунізації частка дітей, які отримали пропущену першу дозу КПК, становить 54,5%, а частка дітей, які надолужили дві дози, ще менша — 44,7%.

«В Україні достатньо вакцин від кору, вони мають бути в усіх закладах охорони здоров’я, де проводять щеплення вакцинами, закупленими за державний кошт. Їх закуповує для України Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Якість усіх вакцин перевірена Всесвітньою організацією охорони здоров’я — вони ефективні та безпечні. Наразі проблема полягає лише в тому, що багато українців не роблять щеплення собі та своїм дітям», — наголосила заступник міністра охорони здоров’я Ольга Стефанишина.

Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, зважаючи на те, що Львівщина тримає пальму першості щодо захворюваності на кір, висловив вдячність Міністерству охорони здоров’я за старт пілотного проекту в регіоні. «Передусім треба спільними зусиллями провести відповідну інформаційну кампанію, аби люди скористалися захистом держави шляхом вакцинації. Цей досвід обов’язково передамо в інші області України, у яких теж зафіксовано низький рівень вакцинації. Ті заходи, що запропонувало міністерство та підтримала обласна комісія, — це оперативне реагування на реальне становище в області, про яке свідчать актуальні статистичні показники», — зауважив Олег Синютка.

Аби збільшити рівень імунізації серед дітей, які пропустили планові щеплення з будь-яких причин, у регіоні працюватимуть мобільні бригади фахових медпрацівників. «З другої половини лютого протягом кількох тижнів зручно для всіх проведемо щеплення дітей віком від 6 до 18 років в організованих колективах — школах, за обов’язкової умови — згоди батьків. Ми не маємо права залишити незахищеною жодну дитину серед тих 20 тисяч школярів Львова та Львівської області, які досі не мають необхідних щеплень. Максимально ефективному проведенню цих заходів сприятиме й тісна співпраця МОЗ із міжнародними організаціями», — каже генеральний директор ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Володимир Курпіта.

І уточнює, що є вакцини двох виробників — бельгійська вакцина PRIORIX, а також вакцина виробництва США. «Інших вакцин проти кору в Україні немає і не може бути використано на даний момент. У Львівській області є 52 тисячі доз вакцини», — зазначив він.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»