Ефективне застосування Збройних сил можливе лише тоді, коли особовий склад опановуватиме навички за сучасною системою підготовки і за наявності потужної матеріальної та навчальної бази. Про це Президент Петро Порошенко заявив під час церемонії відкриття 142-го навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України, розташованого у місті Бердичів Житомирської області, повідомляє департамент прес-служби АП.
Глава держави вручив начальнику центру бойовий прапор 142-го навчально-тренувального центру ССО та привітав воїнів-спецпризначенців із 25-ю річницею ЗСУ. Президент назвав символічним те, що відкриття центру Сил спеціальних операцій припало саме на цей день. «Бойовий стяг для воїна — це символ честі, доблесті й слави, він зобов’язує кожного військово?службовця віддано служити українському народові і мужньо, вміло та героїчно боронити Українську державу», — сказав Президент. Він висловив упевненість, що бойовий прапор центру стане «свідком славних бойових перемог, символом честі, доблесті й слави кожного воїна».
Петро Порошенко також подякував партнерам — країнам НАТО за істотну допомогу в розвитку та становленні Сил спеціальних операцій. Завдяки залученню професійних інструкторів зі США, Польщі, Литви, Естонії, Латвії кваліфіковану підготовку отримали українські інструктори, які вже беруть активну участь у відборі та підготовці підрозділів ССО. За словами Президента, 58 військових центру закінчили кваліфікаційні курси під керівництвом інструкторів Альянсу. Крім того, до складу центру увійшли високопрофесійні бійці, які здобули неоціненний бойовий досвід під час проведення АТО, з яких понад тридцять було відзначено державними й відомчими нагородами.
З нагоди Дня Збройних сил України Президент нагородив військовослужбовців — учасників АТО за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності, та зразкове виконання військового обов’язку. Він побажав бійцям із честю та гідністю виконувати свої обов’язки. Президент вручив іменні годинники військовим за сумлінне та бездоганне служіння Українському народові, високий професіоналізм та зразкове виконання військового обов’язку.
Петро Порошенко ознайомився також із матеріально-технічною та навчальною базою центру, оглянув стрілецький тир та зразки зброї: міномети, гранатомети, кулемети, карабіни різного калібру, снайперські комплекси, оптичні прилади, зокрема й прилади нічного бачення, та пістолети різних модифікацій. Президент також поцікавився, чим і як годують солдатів, відвідавши їдальню центру та поспілкувавшись із воїнами в невимушеній обстановці.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»