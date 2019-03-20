Монетизацію субсидій та індексацію пенсій передбачено чинним законодавством, тому всі спекуляції щодо необхідності припинити ці програми марні. На цьому, головуючи на селекторній нараді з цієї тематики, наголосив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.

Тобто монетизація субсидій повністю відповідає стратегії реформування цієї системи. «Процес реформування субсидій розпочався не вчора, не за місяць до виборів, не за два. Ми розпочали цей процес понад три роки тому, коли було здійснено масштабну «революцію» в системі субсидій. Уже, напевно, багато хто забув про те, що ще чотири роки тому для оформлення субсидії треба було пройти десять кіл пекла, заповнити десятки сторінок різних документів і простояти в кілометрових чергах. Після реформи цей процес став максимально простим і відкритим. І монетизація повністю відповідає стратегії реформування системи субсидій», — підкреслив віце-прем’єр.

Автовласники допомогли пенсіонерам

«Те саме хочу сказати і щодо індексації пенсій та реалізації соціальної ініціативи Президента щодо додаткових виплат пенсіонерам з великим стажем, які отримують менш як 1,7 тисячі гривень на місяць. Ми діємо лише в межах законів України. Ця ініціатива виникла після підбиття підсумків пільгового розмитнення автомобілів на єврономерах.

Усі платежі від розмитнення цих авто надходили безпосередньо на рахунки Пенсійного фонду. 22 лютого 2019 року пільговий режим завершився, і 25 лютого вирішили, що для забезпечення соціальної справедливості ці кошти ми маємо спрямувати на додаткові пенсійні виплати. Ресурс для підвищення пенсій сьогодні є, значить, ми їх і підвищуватимемо сьогодні», — сказав Павло Розенко.

Нині близько 3,5 мільйона господарств мають отримувати субсидії у вигляді готівкових коштів, з яких через Пенсійний фонд буде виплачено гроші 2,3 мільйона українців, а решті 1,2 мільйона — через систему Ощадбанку. Середній розмір субсидії, яку людина отримає на руки, за останніми розрахунками, становитиме 1676 гривень. Аналогічні суми українці отримають також у квітні й травні. А після оплати всіх житлово-комунальних послуг у них залишаться реальні суми економії.

Погода сприяє ощадливим

«З початку березня практично на всій території України встановилася плюсова температура, тому люди мають реальну можливість економити на опаленні в комфортному для себе режимі. Монетизація субсидій — це реальний механізм заощадження коштів і отримання додаткового ресурсу, який після сплати необхідних платежів може бути використано на власні потреби домогосподарств. А якщо зараз сім’я вкладе заощадження в енергозбереження, то суми економії наступного року можуть бути значно більшими», — запевнив віце-прем’єр.

Нині на виплату субсидій у вигляді готівки в Ощадбанк перераховано 1,7 мільярда гривень, з яких уже виплачено 900 мільйонів «живих» коштів. Водночас через систему Пенсійного фонду — 3 мільярди гривень. Віце-прем’єр також наголосив, що в системі нарахування субсидій нічого не змінилося. «Жодних додаткових критеріїв, додаткових обмежень, які вплинули б на механізм доступу до субсидій», — зауважив Павло Розенко.

Урядовець також пояснив, що в держбюджеті на 2019 рік було передбачено 58 мільярдів гривень на субсидії населенню, тому при монетизації не залучено додатковий фінансовий ресурс, а лише було змінено механізм виплат.

«Нагадаю, що уряд ухвалив рішення, за яким підвищення пенсій не може бути меншим за 100 гривень. На сьогодні середня сума підвищення для осіб, пенсії яких підлягали перерахунку, становить приблизно 514 гривень», — сказав він.

За словами віце-прем’єр-міністра, підвищення пенсій на суму від 100 до 400 гривень відбулося для 2,5 мільйона пенсіонерів, від 400 до 700 гривень — для понад півтора мільйона, від 700 до 1 тисячі гривень отримали майже 500 тисяч осіб. «І, що особливо приємно, 2,5 мільйона українців отримали підвищення на понад тисячу гривень. Наголошую, це щомісячне підвищення до пенсії», — підкреслив Павло Розенко.

Він також нагадав, що понад 2 мільйони пенсіонерів, які мають великий трудовий стаж, але пенсію, нижчу за 1700 гривень, отримають додаткові одноразові пенсійні виплати розміром 2410 гривень. Цю суму буде виплачено двома траншами — 1205 гривень з 1 березня і 1205 гривень з 1 квітня.

Пришвидшити оформлення нових субсидіантів

Міністр соціальної політики Андрій Рева зауважив, що в деяких регіонах людям, які звернулися по призначення субсидії після 1 січня 2019 року, нараховують її дуже повільно. Найкращі показники — на Полтавщині, де вже ухвалено рішення щодо 90% з поданих заяв. Натомість пасуть задніх на Закарпатті (оброблено лише 36% заяв), Одещині (27%) та в Чернівецькій області (оброблено лише 15% заяв). Він нагадав керівникам областей, що за законом термін розгляду заяв і ухвалення рішення — протягом 10 днів. І затягувати не можна, адже ці кошти дуже потрібні людям.

Голова Пенсійного фонду Євгеній Капінус поінформував, що в березні ПФ спрямує на виплату пенсій 36,7 мільярда гривень. З цієї суми близько 5,2 мільярда становлять додаткові виплати, пов’язані з підвищенням пенсій. Так, 2,5 мільярда становлять кошти, які спрямують 8,9 мільйона українців, котрим завдяки індексації було збільшено пенсію. Ще 2,5 мільярда становить одноразова допомога тим літнім людям, на яких підвищення не поширилося.

«Усі виплати відбуваються у визначені терміни. Я сподіваюся, що до кінця місяця ми виконаємо покладені на нас зобов’язання», — сказав голова ПФУ.

Під час селекторної наради очільники областей розповіли про деякі проблеми, що виникають у процесі виплат. Так, подекуди є негаразди з отриманням субсидій та пенсій маломобільними групами населення, тобто людьми з інвалідністю та літніми громадянами. Зазвичай вони пишуть довіреність на соціальних працівників, які їм допомагають. І якщо в сільській місцевості завірити ці документи можна у сільраді, а отже, проблем не виникає, то в містах вартість такої послуги в нотаріусів становить у середньому від 350 до 500 гривень.

Андрій Рева зазначив, що відповідно до закону завірити таку довіреність можна за місцем проживання людини. В містах таким місцем слугує житловий будинок. І якщо в ньому створено ОСББ, завірити довіреність може його голова. Якщо ОСББ немає — керівник ЖЕКу або керуючої компанії.