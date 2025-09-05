Під час робочого візиту в Данію та Францію Президент України та лідери держав узгодили стрижневі позиції перед засіданням коаліції охочих

У Парижі відбулася зустріч Володимира Зеленського та Президента Франції Емманюеля Макрона тет-а-тет, а також у складі делегацій. Перед початком переговорів глава нашої держави наголосив: ніколи не було жодних сумнівів, що Франція стоїть на боці України. Володимир Зеленський подякував усьому французькому народові та особисто Емманюелю Макрону за таку сильну підтримку нашої країни й лідерство Франції в багатьох ініціативах і коаліціях.

«Сьогодні ми перебуваємо в такому моменті, коли Франція, як і інші країни, справді хоче максимально наблизити мир. На жаль, поки що ми не бачимо сигналів від росії, що вона хоче закінчити війну. Але я впевнений, що наш союз — союз передусім Європи, яка з початку війни з нами, і союз Європи з Америкою — нам допоможе збільшити тиск на росію», — сказав Володимир Зеленський.

Президент Франції зауважив, що це вже восьмий візит Президента України в його країну, і запевнив у продовженні підтримки. Під час зустрічі обговорили підготовчу роботу над гарантіями безпеки, яку після переговорів Володимира Зеленського та інших європейських лідерів із Президентом США у Вашингтоні провели головнокомандувачі армій, керівники генеральних штабів і міністри оборони країн, що входять до коаліції охочих.

«Ми, європейці, готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде встановлено мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні. Ми дуже інтенсивно працювали протягом останніх тижнів, і можу сказати, що Європа готова», — наголосив Емманюель Макрон.

Лідери України та Франції скоординували позиції перед засіданням коаліції охочих.

«Я дуже вірю в коаліцію охочих, результатом якої — не знаю, у який це день відбудеться, але це точно відбудеться — будуть гарантії безпеки для України. Це дуже важливо. Сильна українська армія, гарантії безпеки для людей, гарантії безпеки для сімей. Я не просто в це вірю — ми всі над цим працюємо», — додав Президент України.

Говорили про оборонну підтримку України, зокрема про забезпечення актуальних потреб, посилення санкцій проти росії та пошук можливості для використання заморожених російських активів на користь нашої держави. Окрему увагу було приділено переговорному процесу щодо членства України в Євросоюзі та важливості спільного й одночасного руху України та Молдови. Емманюель Макрон наголосив, що наша країна може розраховувати на підтримку Франції в цьому питанні.

Раніше Президент України і Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен провели зустріч у резиденції Марієнборг у форматі тет-а-тет.

Лідери обговорили головні пункти майбутньої архітектури безпеки та скоординували позиції перед засіданням глав держав та урядів «Нордично-Балтійської вісімки». Окремо йшлося про продовження оборонної підтримки, серед іншого про розширення данської моделі для нарощування українського виробництва дронів, яка довела свою ефективність і збільшила можливості ОПК України. Сторони обговорили реалізацію домовленостей щодо українсько-данського виробництва зброї. Данія стала першою країною, яка відкрила спільні з Україною заводи, де виготовляють озброєння для нашої країни. Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен говорили про поглиблення такого партнерства.

Лідери приділили увагу розвитку програми PURL. Глава держави подякував Данії за участь у цьому інструменті. Станом на зараз країни — члени НАТО вже спрямували понад 2 млрд дол. на закупівлю американської зброї. Особливу увагу приділили переговорному процесу щодо членства України у Європейському Союзі. Крім того, говорили про необхідність збільшення тиску на росію. Лідери погодилися, що 19-й санкційний пакет Євросоюзу має містити більше санкцій проти банківського сектору, вторинні санкції та санкції щодо російського тіньового флоту.

У Данії Президент України взяв участь у засіданні глав держав та урядів «Північно-Балтійської вісімки». Він подякував Прем’єр-міністрові Данії Метте Фредеріксен за організацію цієї важливої зустрічі та Президентові Фінляндії Александру Стуббу, Президентові Литви Гітанасу Наусєді, Прем’єр-міністрові Швеції Ульфу Крістерссону, Прем’єр-міністрові Латвії Евіці Сіліні, Прем’єр-міністрові Естонії Крістену Міхалу та Прем’єр-міністрові Ісландії Кріструн Фростадоуттір за участь у ній.

Володимир Зеленський наголосив, що минулої ночі росія завдала чергового удару по Україні й застосувала майже 500 дронів і понад 20 ракет, зокрема балістичні.

«І це вже регулярні удари — кілька разів на тиждень. І чіткий сигнал, що москва відкидає будь-які спроби закінчити війну й хоче продовжувати воювати. Ми маємо виходити з того, що це зараз основний сценарій росії», — сказав Володимир Зеленський.

Лідери сфокусувалися на двох головних темах: оборона зараз, поки війна росії триває, і в майбутньому — у вигляді гарантій безпеки. Зокрема, обговорили інвестиції в українське виробництво зброї, спільні проєкти та розширення програми PURL.

«Ми також говорили про посилення протиповітряної оборони України — це безпосередньо рятує наші життя. Разом із Нордичними та Балтійськими країнами нам потрібно надати Україні додаткову систему Patriot, що критично важливо, особливо напередодні зими. росія щодня завдає ударів по нашому енергетичному сектору. Нам потрібні достатні спроможності, щоб захистити себе», – зазначив глава держави.

Учасники зустрічі узгодили позиції щодо нових санкцій проти росії та щодо роботи з іншими партнерами, особливо зі США.

«російська економіка вже в поганому стані, і особливо показова нестача пального. Багато російських промислових галузей занепадають. Показовий і брак робочої сили, і постійні приниження путіна перед Китаєм, коли він намагається продати йому якомога більше сировини. Усе це говорить саме за себе: санкції справді працюють», — наголосив Президент.

Особливу та детальну увагу було надано гарантіям безпеки. Україна вже працює над ними й у форматі коаліції охочих, й у двосторонніх форматах із партнерами. Отож знову йшлося про потенційний внесок, який готова зробити кожна з країн.

«Тепер будемо наповнювати це конкретикою: хто і що робить на землі, у повітрі, на морі та в кіберпросторі. Наша армія достатньо сильна й численна, щоб протистояти росії, — це ядро цієї системи. Це означає зброю та фінансування, і ми над цим працюємо. Ми також маємо сигнали зі США, що вони забезпечать механізм безпекових гарантій бекстоп, і це важливо», — заявив Володимир Зеленський.

