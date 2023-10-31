На Мальті відбулася третя зустріч щодо реалізації української формули миру на рівні радників з національної безпеки та зовнішньої політики

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників третьої зустрічі радників щодо реалізації формули миру через відеозв’язок, зокрема сказав: «Немає такої частини землі, яка б не пізнала пролитої в битвах людської крові. Різними мовами світу кажуть, що історія людства — це історія воєн. Але я прагну, щоб ми всі могли одного дня сказати: відтепер історія людей — це історія виключно миру.

Торік я запропонував формулу миру. Десять пунктів, які охоплюють усі аспекти агресії росії проти України та засновані на принципах Статуту ООН, схвалених світом резолюцій Генеральної Асамблеї ООН. За рік, що минає, наша формула миру поступово стає глобальною, бо всі ви її підтримали чи принаймні проявили дієву зацікавленість у роботі з нею. Ця формула справді стала спільною.

Що головне може зробити формула миру? Перше: формула миру забезпечує повну силу Статуту ООН для припинення агресії проти нашої держави та усунення її наслідків, отже згодом може стати взірцем для аналогічного забезпечення повної сили міжнародного права у разі інших агресій.

Друге: формула миру дає змогу кожній країні стати лідером у своїй частині зусиль з повернення миру та відіграти самостійну роль у співтворенні миру.

І третє: наші спільні зусилля закладають нову світову традицію єднання — такого єднання, яке, допомагаючи завершити війну одній країні, допомагає нам навчитися, як завершувати всі війни».

Україна продовжує виконувати свою місію

Глобальна продовольча безпека та подолання голоду мають бути пріоритетами для світу, а функціонування глобальної продовольчої системи — захищеним від впливів криз та конфліктів. Про це заявила перший віце-прем’єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко, виступаючи на саміті дипломатичних та безпекових радників лідерів держав та політичних директорів МЗС, присвяченому реалізації формули миру, яку запропонував Президент України Володимир Зеленський.

Зустріч на Мальті вже третя в такому форматі. Цього разу обговорити практичні аспекти реалізації української формули миру зібралися представники понад 60 країнта міжнародних організацій.Це на третину більше, аніж на саміті в Саудівській Аравії в серпні та більш ніж учетверо — ніж на зустрічі в Данії в червні цього року. Надзвичайно важливим стало вагоме представництво на зустрічі в Мальті країн Глобального Півдня.

Під час саміту було представлено конкретні плани реалізації, напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники посольств різних країн та експертиза п’ятьма напрямами: ядерна, енергетична, продовольча безпека, гуманітарний напрям та відновлення територіальної цілісності України і світового порядку.

Виступаючи на саміті, перший віцепрем’єр-міністр України — міністр економіки акцентувала на питаннях глобальної продовольчої безпеки. Як зазначила Юлія Свириденко, агресія росії проти України вкрай негативно позначилася надоступності продовольствау світі. Із початку широкомасштабного вторгненнякількість людей, які страждають від нестачі їжі, зросла з 221 до 324 мільйонів. Навіть держави, які не імпортують українського продовольства, відчувають вплив російської агресії через зменшення продовольства на ринку та підвищення цін.

Як наголосилаЮлія Свириденко, попри війну Україна виконує свою місію гарантування глобальної продовольчої безпеки. Зерновим коридором, який став проміжним рішенням,було доставлено істотний обсяг продовольства, зокрема в Африку та Азію. А завдяки ініціативі Grain from Ukraine понад 170 тисяч тонн зерна з українських портів було відправлено до Сомалі, Ефіопії, Кенії та Ємену. Навіть нині, коли чинність зернової угоди припинено, а росія безперервно атакує українські порти, Україна завдяки новому коридору відправила у країни, що потребують продовольства, 700 тисяч тонн зерна. Тож, підкреслилаперший віцепрем’єр-міністр України — міністр економіки,вільне та безпечне судноплавство в Чорному та Азовському морях — критична точка продовольчої безпеки.

За словами Юлії Свириденко, є спільне розуміння мети, якої потрібно досягнути в межах реалізації пункту формули миру щодо продовольчої безпеки. Зокрема, це забезпеченняумов для безперебійного, безпечного та доступного постачання продовольства з України, збільшення обсягів постачання продуктів харчування найбільш незахищеним споживачам у всьому світі тощо.

«Результати, яких ми хочемо досягти, — судноплавство в Чорному морі має стати безпечним і забезпеченим відповідним захистом, морські шляхи — розмінованими. Загальна транспортна спроможність України та сусідніх країн має відображати обсяг сільськогосподарських товарів, що транспортують з України та регіону до держав — нетто-імпортерів. Країни — нетто-імпортери повинні мати доступ до продуктів харчування через систему довгострокових контрактів і регіональних хабів, а витрати на транспортування та страхування мають бути ефективними та не створювати тиску на світові ціни. Можливості забезпечувати продовольчу допомогу найбільш незахищеним споживачам мають збільшитися, кількість людей, які страждають від голоду, — зменшитися до довоєнного рівня. Нарешті правила продовольчої безпеки слід відобразити в міжнародно-правових документах», — зазначила Юлія Свириденко.

За словамипершого віцепрем’єр-міністра України — міністра економіки, основні напрями роботи для досягнення цілей такі.

• Створення міжнародних гарантій безпеки для безперебійного постачання продовольства з Чорноморського басейну. Цей напрям містить зокрема забезпечення протиракетними та протидронними боєприпасами, необхідними для захисту портової та логістичної інфраструктури в Україні, розмінування морських шляхів у Чорному морі, необхідного супроводу страхування суден і вантажів, що перевозять в морські порти України та з них.

Введення в дію довгострокової програми збільшення пропускної спроможності транспортних шляхів через ЄС і передовсім підтримки розвитку постачання продовольства через Балтійський коридор. Ідеться про забезпечення взаємосумісності транспортних систем, збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску, спроможності морських портів Румунії, Болгарії, Греції, Хорватії, Польщі, Литви, Латвії та інших прибережних держав для безперебійного транспортування сільськогосподарських вантажів з України та регіону, подальше спрощення регулятивних процедур перетину кордону між Україною та державами-членами ЄС.

• Гарантування безпеки постачання товарів до держав — нетто-імпортерів. Необхідно створити систему довгострокових контрактів на постачання продуктів країнам, що потерпають від нестачі продовольства, і міжнародний децентралізований резерв основних зернових.

• Посилення програм продовольчої безпеки, які надають допомогу найбільш уразливим споживачам. Зокрема, необхідно збільшити постачання в межах ініціативи Grain from Ukraine, яка має стати моделлю для додаткових зусиль країн-експортерів щодо викорінення голоду у світі. Також потрібно посилити роль Чорноморського регіону в гуманітарній допомозі в межах Всесвітньої продовольчої програми ООН.

План ядерної та радіаційної безпеки

Міністр енергетики України Герман Галущенко також узяв участь у третій зустрічі щодо реалізації української формули миру Президента Володимира Зеленського на рівні радників з національної безпеки та зовнішньої політики, яка відбулася на Мальті.

Один з пунктів формули миру, що обговорювали під час зустрічі, — це ядерна та радіаційна безпека.

«Для мене особливо важливим було презентувати план ядерної та радіаційної безпеки. Його мета — повне виведення російського військового та цивільного персоналу, зброї та обладнання з території тимчасово окупованої Запорізької АЕС та відповідно передача контролю над станцією Україні», — зазначив очільник Міненерго.

Герман Галущенко зауважив, що події 25 жовтня, коли росія завдала удару поблизу Хмельницької АЕС, вкотре показали: бойові дії рф в Україні ставлять під загрозу не тільки радіаційну та ядерну безпеку світу, а й розвиток атомної енергетики.

«Наш план передбачає: посилення ролі МАГАТЕ в контролі за дотриманням правил експлуатації ядерних установок, визначення технічних умов для безпечного повернення ЗАЕС під контроль України, вивчення механізмів відповідальності за невиконання міжнародно визнаного принципу ядерної безпеки», — наголосив міністр.

Герман Галущенко подякував усім країнам-партнерам, які долучаються до робочої групи щодо радіаційної та ядерної безпеки для втілення формули миру, підкресливши особливу роль співголів групи — Чехії та Франції.

«Робота над втіленням формули миру — це про відповідальність, консолідацію та взаєморозуміння заради добробуту і миру у всьому світі», — підсумував міністр.

Діалоги на полях

Умежах третьої зустрічі щодо реалізації української формули миру керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак на виконання доручення глави держави провів двосторонні зустрічі. Зокрема з помічником Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джеймсом О’Браєном обговорили комплексну реалізацію домовленостей щодо військової та фінансової підтримки України в боротьбі з російською агресією, досягнутих між Президентом України Володимиром Зеленським і Президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом під час візиту українського лідера до Вашингтона у вересні 2023 року. Керівник Офісу глави держави наголосив, що попри нові глобальні виклики допомога США для України залишається незмінною.

Під час зустрічі з радником Прем’єр-міністра Італії з питань зовнішньої політики Франческо Тало було обговорено ключові оборонні потреби України, зокрема необхідність посилення української ППО для захисту портової інфраструктури півдня України та мирних жителів українських міст.

Керівник Офісу Президента відзначив високу динаміку діалогу між лідерами двох держав і висловив подяку главі уряду Італії Джорджі Мелоні за її тверду лідерську позицію на підтримку України.

Співрозмовники наголосили на необхідності посилення взаємодії під час головування Італії в G7 2024 року.

Спілкуючись із радником Президента Південно-Африканської Республіки з питань національної безпеки Сідні Муфамаді, керівник Офісу Президента відзначив важливу роль Південно-Африканської Республіки в активізації підтримки нашої держави та української формули миру країнами Глобального Півдня. Сторони предметно обговорили стан реалізації домовленостей, досягнутих під час нещодавньої телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського та Президента ПАР Сиріла Рамафоси. Наголошено на важливості підтримання та нарощування наявної динаміки діалогу на рівні лідерів двох держав. Порушували питання участі ПАР у відбудові нашої країни та можливих напрямів надання гуманітарної допомоги.

Під час зустрічі з генеральним секретарем секретаріату з питань національної безпеки Японії, радником кабінету міністрів з питань національної безпеки Такео Акібою Андрій Єрмак подякував Японії за 21 пакет санкцій проти росії та закликав до подальшого посилення санкційного тиску на агресора насамперед у галузях, які мають важливе значення для російського ВПК. Окрему увагу було приділено взаємодії під час підготовки до конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Токіо в лютому 2024 року.

Андрій Єрмак провів на Мальті зустрічі з радниками лідерів і представниками Катару, Бахрейну, Швейцарії та Вірменії.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ,Офіс Президента