У Маріуполі в Центрі сучасного мистецтва і культури ім. А. Куїнджі відкрилася виставка фотознімків «Діти на лінії зіткнення», на якій презентують роботи маріупольських фотографів. Ініціаторами цього заходу стали представники Міжнародного комітету Червоного Хреста, які постійно бувають у прифронтових селах Приазов’я і спілкуються з найменшими їх жителями.
Виставку відкрила голова делегації МКЧХ Даніель Ганнот-Берт, яка поділилася власними спостереженнями від спілкування з маленькими жителями Донеччини. За словами куратора експозиції фотографа Євгена Носенка, у кожного зі знімків, які він зробив у Чермалику, Лебединському чи на контрольному пункті в’їзду і виїзду «Новотроїцьке», власна історія. Те саме можуть розповісти про свою роботу у прифронтових селах і його колеги — співавтори виставки Олександр Бережний, Юрій Філін, Тетяна Ширас та Сергій Орлов.
«Наша спільна робота має назву «Діти на лінії зіткнення», а насправді це наш спільний біль на лінії зіткнення», — каже один із них.
Експозицію «Діти на лінії розмежування» наші партнери з МКЧХ проводять у межах концепції «Доступ до освіти» та програми «Безпечні школи». За минулі два роки цією програмою вдалося охопити 190 шкіл вздовж 470 кілометрів лінії розмежування: тут відремонтували окремі навчальні заклади, провели заняття для дітей з мінної безпеки, надавали соціально-психологічну підтримку школярам.