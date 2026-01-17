Енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергетиці уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

1. Управління і координація

Першого віцепрем’єра — міністра енергетики Дениса Шмигаля призначено керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Уряд створив постійно діючі штаби: загальнодержавний та окремий для міста Києва та Київської області. Вони 24/7 координуватимуть дії енергетиків, комунальних служб, ДСНС, органів місцевої та центральних органів виконавчої влади.

2. Комендантська година

На територіях у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці допускається послаблення комендантської години.

Під час дії комендантської години громадянам буде дозволено: без перепусток перебувати на вулицях та у громадських місцях, зокрема в торговельно­розважальних центрах, які забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу. Такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення, стабільний зв’язок. До зазначених місць не належать розважальні заклади. Дозволять також рух приватного транспорту.

Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або ОВА можуть визначати додаткові заходи пом’якшення комендантської години з урахуванням ситуації на місці. Територію, на якій діють ці послаблення комендантської години, визначить комісія ТЕБ та НС.

Сили безпеки і оборони забезпечать контроль і громадський порядок.

3. Освіта

У Києві МОН і КМДА мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року. Рішення не поширюється на дитячі садки.

МОН разом з ОВА мають визначити необхідність для всіх закладів освіти тимчасово перейти з очного навчання на дистанційне або продовжити чи запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року — залежно від безпекової ситуації в регіоні.

4. Збільшення імпорту електроенергії

Уряд створює всі можливості для швидкого збільшення імпорту електроенергії — і для державних компаній, і для бізнесу.

5. Пункти незламності

Мінрозвитку, МВС, ДСНС, обласні та Київська міська військові адміністрації щоденно контролюють роботу пунктів незламності — їх укомплектованість, наявність генераторів, зв’язку, пального та витратних матеріалів. У країні розгорнуто понад 10 тисяч пунктів, з них у Києві — більш як 1200.

Упродовж доби буде розгорнуто додаткові пункти незламності на період складних погодних умов і надзвичайної ситуації. Є резерв із 3300 додаткових пунктів. На цей період організовано харчування в пунктах.

Про стан і проблеми пунктів незламності уряд інформують щоденно.

6. Резервна генерація та підключення

Міненерго, Мінрозвитку та Держенергонагляд отримали доручення максимально спростити підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних і газопоршневих установок для нарощення розподіленої генерації.

НКРЕКП рекомендовано скоротити строки та спростити вимоги до проєктної документації, технічних умов і процедур приєднання. Про підсумки комісія доповідає уряду протягом тижня.

7. Резервне живлення та генератори

Мінрозвитку, Міненерго, МВС, ДСНС та військові адміністрації протягом доби аналізують потребу в генераторах та іншому резервному обладнанні в розрізі регіонів. Обладнання слід оперативно перерозподілити туди, де воно потрібне найбільше, для роботи об’єктів життєзабезпечення.

8. Заживлення житлових будинків Києва і Київської області

У Києві та Київській області впродовж доби буде проаналізовано: стан тепло­, електро­, газо­ та водопостачання житлових будинків; окремо — будинки з електроопаленням, де немає електропостачання. Для мешканців будинків у найскладнішій ситуації передбачено резервні джерела живлення, підвезення води та іншу підтримку.

9. Будинки з електроопаленням

Уряд опрацьовує можливість зарахувати житлові будинки з електроопаленням до об’єктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити постійний обігрів.

10. Раціональне споживання електроенергії

Усі ОВА та Київська міська військові адміністрації в добовий термін мають скоротити споживання електроенергії, зокрема обмежити зовнішнє освітлення будівель і територій, підсвічування реклами, надлишкове вуличне освітлення.

Цілодобово працює лінія 112 в режимі приймання повідомлень про нестачу тепло­, водо­ та електропостачання.

«Уряд, енергетики та всі служби продовжують працювати у режимі 24/7. Координацію та контроль за виконанням усіх цих рішень здійснює міністр енергетики Денис Шмигаль», — наголосила Юлія Свириденко.

Штаб координує роботу служб

Під співголовуванням першого віцепрем’єр­міністра — міністра енергетики Дениса Шмигаля та віцепрем’єр­міністра — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби відбулося друге засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах міста Києва та Київської області. У засіданні взяли участь представники Міненерго, Мінрозвитку, МВС, ДСНС України, міста Києва та Київської області, а також провідних енергетичних компаній. Обговорили перебіг виконання рішень уряду та протокольних доручень.

Денис Шмигаль наголосив, що для нього як керівника робіт з ліквідації наслідків в енергосистемах важливо, аби усі рішення штабу було реалізовано максимально швидко. Він поставив конкретні завдання очільникам Києва й Київщини щодо координації на місцях. Окремо доручив провести засідання Ради оборони міста Києва, щоб на рівні столиці було оперативно ухвалено необхідні додаткові рішення. У фокусі — зміна правил пересування громадян в комендантську годину (всі мають отримати змогу дістатися до пункту незламності безперешкодно), обмеження зайвого рекламного освітлення та підсвічування, робота й доукомплектація пунктів незламності та пунктів обігріву.

На засіданні заслухали інформацію та напрацювання за останню добу. Співголова штабу віцепрем’єр­міністр з відновлення Олексій Кулеба повідомив, що до Києва спрямовують додаткові когенераційні установки.

Разом із представниками енергетичних компаній обговорили, як посилити координацію робіт. Зокрема, можливість залучення бригад з інших регіонів для підключення генераторів у багатоквартирних будинках. Також опрацьовують питання спрощення підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних і газопоршневих установок для нарощення розподіленої генерації.

Заслухали актуальну інформацію енергетиків щодо стану мереж, відновлювальних робіт і першочергових потреб.

Повне сприяння когенерації

Уряд продовжує надавати повне сприяння для запуску когенераційних установок, повідомила Юлія Свириденко.

«Одне з наших ключових завдань зараз — нарощувати розподілену генерацію в державі всіма можливими способами і якомога швидше. Це додатковий інструмент енергетичної стійкості держави. Уряд продовжує надавати повне сприяння для запуску всіх установок», — зазначила Юлія Свириденко.

Очільниця уряду повідомила про відкриття вікна звернень для бізнесу на онлайн­платформі «Пульс».

«Ми чуємо запити підприємців з окремими питаннями щодо підключення. Тому запускаємо вікно звернень для бізнесу на онлай­платформі «Пульс». Збиратиме та опрацьовуватиме запити Мінекономіки», — зазначила Прем’єр­міністр.

Підприємці, які хочуть встановити газові та дизельні генератори, когенераційні модулі, газотурбінні й газопоршневі установки, системи зберігання енергії, можуть поставити питання і звернутися в разі виникнення проблем, заповнивши форму на платформі pulse.gov.ua.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, Міністерство

енергетики