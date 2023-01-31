Україна може відмовитися від участі в Олімпіаді-2024, якщо до неї буде допущено російських та білоруських спортсменів

Конфлікт, який спалахнув між керівництвом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) й офіційним Києвом, схоже, може остаточно розвінчати популярне твердження, що спорт залишається поза політикою. Представники України переконують МОК, що це твердження далеко не універсальне і його не можна застосувати нині, коли росія веде криваву, руйнівну, жорстоку війну проти України.

Новий поштовх цій дискусії і хвилю гострої критики спричинила заява президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, який виступив проти усунення російських і білоруських спортсменів від участі в літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Заяву, яку процитували німецькі ЗМІ, керівник МОК оприлюднив у кулуарах чемпіонату світу із санного спорту в німецькому містечку Обергоф.

Томас Бах сказав, що принципово виступив за повернення російських спортсменів у світовий спорт, пояснивши це тим, що відсторонювати спортсменів від участі у змаганнях через їхній паспорт «не відповідає цінностям і місії Олімпійської хартії. Можливо, російські та білоруські спортсмени могли б виступати під нейтральним прапором. Місія Міжнародного олімпійського комітету — об’єднати всіх спортсменів з усього світу, це особливий символ Олімпіади», — сказав Томас Бах.

А за кілька днів до того, як він оприлюднив свою позицію, МОК опублікував офіційну заяву, в якій закликав дозволити окремим російським і білоруським спортсменам, які не підтримують війну в Україні, брати участь у спортивних змаганнях під нейтральним прапором.

Або війна, або Олімпіада

Проте для українців безликі узагальнювальні сентенції від МОК звучать як блюзнірство. Президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі опублікував фотографії українських спортсменів, які тренуються у зруйнованих війною будівлях.

«Олімпійські принципи та війна фундаментально протилежні одне одному. росія повинна зупинити агресію й терор, і лише після цього можна буде говорити про російську участь у контексті олімпійського руху», — переконаний Президент України.

Виступаючи зі щоденним вечірнім зверненням, Володимир Зеленський оголосив про початок «марафону чесності», який буде спрямований на очищення керівництва міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань витягнути у світовий спорт представників росії. Він висловив розчарування заявами очільника МОК і розповів, що неодноразово спілкувався з Томасом Бахом, але «так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни». Володимир Зеленський наголосив, що тиранії часто використовують спорт заради своїх ідеологічних інтересів, і висловив переконання, що навіть нейтральний прапор, під яким виступатимуть російські спортсмени, «буде заплямований кров’ю».

«Ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу держави-терориста, який просто неминучий, якщо російські спортсмени братимуть участь у змаганнях. І тим паче в паризькій Олімпіаді», — заявив Володимир Зеленський.

«МОК готовий топтатися по могилах тисяч безневинних людей»

Він нагадав керівництву МОК, що українські спортсмени змушені захищати життя своїх близьких і свободу нашого народу від російської агресії, а російські ракетні удари «забрали життя сотень українців та українок, які могли збагатити світовий спорт своїм талантом». Володимир Зеленський запросив Томаса Баха відвідати Бахмут, щоб на власні очі переконатися, що нейтральності не існує.

Президент повідомив, що він направив лист лідерові Франції Еммануелю Макрону щодо можливого допуску російських спортсменів до Олімпіади 2024 року в Парижі, й зазначив, що «ми маємо бути впевнені в тому, що росія не зможе використовувати Олімпіаду чи будь-яку іншу міжнародну спортивну подію для пропаганди агресії чи свого державного шовінізму».

Володимир Зеленський зауважив, що на тлі постійних російських терористичних атак «шокує те, що доводиться переконувати міжнародних спортивних бюрократів відмовитися від будь-якої підтримки держави-терориста».

Намір МОК допустити збірну росії до наступних ігор свідчить про його повну зневагу до смертей безневинних українців, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Намагання МОК соромливо замовчати воєнні злочини росії свідчить про те, наскільки далеко боги Олімпу відірвалися від реальності. МОК готовий топтатися по могилах тисяч безневинних людей, яких вбили й продовжують убивати росіяни», — написав дипломат у Twitter.

Міністр оборони України Олексій Резніков теж переконаний, що спортсмени з рф не мають права брати участь в Олімпіаді.

«Улюблені види спорту в росії: стрілянина по житлових кварталах, метання ракет і пірнання крейсера «москва». Їм не місце в цивілізованому світі. російські спортсмени не можуть брати участі в Олімпіаді під жодним прапором. Вони заплямовані кров’ю українців», — написав Резніков у Twitter.

Якщо нас не почують, буде бойкот

У країнах Балтії теж розкритикували рішення МОК про участь спортсменів росії та білорусі під нейтральним прапором.

«Це політично й морально неправильно — час посилювати ізоляцію, а не поступатися росії», — написала у Twitter прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас. Вона переконана, що «спорт — це інструмент російської пропагандистської машини, ігнорувати який означає стати на бік агресії».

Такої самої думки дотримуються члени підкомітету з питань спорту латвійського парламенту. У заяві парламентарі наголосили, що участь російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх 2024 року категорично неприйнятна і це не що інше, як «підтримка війни, що триває в Україні, і злочинів росії, прихованих за завісою нейтралітету».

У Києві припускають, що якщо представники з росії й білорусі поїдуть на Олімпіаду в Париж, українські спортсмени від участі в ній відмовляться. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр молоді та спорту, а також президент НОК України Вадим Гутцайт, повідомляє Укрінформ.

«Наша позиція незмінна: доки в Україні триває війна, російських і білоруських спортсменів не може бути на міжнародних змаганнях. Якщо ж нас не почують, припускаю, що ми бойкотуватимемо і відмовимося від участі в Олімпіаді», — зазначив він.