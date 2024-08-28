Президент Володимир Зеленський заявив, що операція в Курській області — один з пунктів плану перемоги України у війні

У межах форуму «Україна»2024. Незалежність» відбулася пресконференція Президента Володимира Зеленського та панельна дискусія, в якій взяли участь та відповідали на запитання журналістів: Прем’єр-міністр» Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента»Андрій Єрмак, Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, Генеральний»прокурор»Андрій Костін, міністр оборони»Рустем Умєров та головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський (через відеозв’язок).

Тематичні конференції »за напрямами

До другого Саміту миру має бути підготовлено документ на основі тематичних конференцій за пунктами формули миру. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час прес»конференції в межах форуму «Україна 2024. Незалежність».

Глава держави наголосив, що попри небажання росії завершити війну Україна залишається послідовною.

«У нас був інавгураційний Саміт миру. Після цього ми сказали, що підготуємо документ, що щодо головних трьох висновків, які були задані першим інавгураційним Самітом, будуть зустрічі», — сказав Володимир Зеленський.

Ідеться про енергетичну та ядерну, продовольчу безпеку, звільнення всіх полонених і депортованих українців.

Президент зауважив, що вже відбулася перша тематична конференція, присвячена енергетиці. Також заплановано зустрічі щодо двох інших пунктів.

«Усі три пункти буде опрацьовано, і буде весь документ — я думаю, ми це зробимо та встигнемо на листопад. Це наше завдання: зробити документ як підготовчий пункт або етап до другого Саміту миру», — підсумував глава держави.

Про Курську операцію і план перемоги

Операція в Курській області — один з пунктів плану перемоги України у війні. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції в »межах форуму «Україна 2024. Незалежність».

За словами глави держави, операція в Курській області зупинила окупацію Харківщини, зірвала намір росії створити так звані буферні зони в цьому та інших прикордонних регіонах.

«Розуміли, що Сумщина, Чернігівщина можуть бути в їхніх планах. Курська операція розв’язала питання не окупації Сумщини та Чернігівщини. Крім того, розбила велику кількість військ, серйозне угруповання», — сказав він.

Президент зауважив, що ця операція не має зв’язку із жодним із пунктів формули миру, але пов’язана з другим Самітом миру. Вона один з пунктів плану перемоги України у війні.

Володимир Зеленський повідомив, що спершу має намір представити цей план у вересні Президентові США Джозефу Байдену.

«Від нього залежить успіх цього плану. Дадуть нам те, що в цьому плані, чи не дадуть. Чи будемо ми вільні у використанні того, що буде в цьому плані, чи ні», — додав глава держави.

Володимир Зеленський також має намір ознайомити з цим планом обох кандидатів на посаду Президента США — Камалу Гарріс і Дональда Трампа. Адже важливо, щоб він був реалізований за будь-яких підсумків виборів у Сполучених Штатах.

Над чим працює уряд

Забезпечити енергопостачанням критичну інфраструктуру, людей та економіку — головне завдання на наступний опалювальний сезон. Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив під час форуму «Україна 2024. Незалежність». »»

«Один з головних викликів, над яким нині працює вся держава, — енергетика. Ключове завдання — пройти наступну зиму», — підкреслив глава уряду.»

Денис Шмигаль означив три масштабні вектори роботи. »

Перший — велика генерація та розподіл. Ідеться зокрема про ремонти та відбудову. На це спрямовують кошти та ввозять необхідне обладнання.»

Другий — децентралізована генерація для бізнесу.

«Це нова програма, коли великі підприємства, зокрема великі державні, йдуть в нішу розбудови додаткових об’єктів генерації. З безпекових міркувань не говоримо про деталі, але ми активно створюємо цей ринок», — зазначив Денис Шмигаль.»

Третій вектор роботи, за словами Прем’єр-міністра, — децентралізована генерація для людей. Це програми, які передбачають підтримку державою домогосподарств й ОСББ для забезпечення електроенергією.»

«Головне — що енергосистема залишається цілісна. Готуємося до зими. Продовжуємо виконувати наші завдання», — наголосив Денис Шмигаль.

За його словами, мета України — отримати всі 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Прем’єр повідомив, що вже є перші результати роботи уряду в цьому напрямі, а саме: країни G7 домовилися передати Україні 50 мільярдів доларів від використання заморожених активів рф.

«У нас є наша політична рамка: Україна має отримати кошти не пізніше кінця цього року, вони мають бути безумовними для України, безвідсотковими, не впливати на збільшення державного боргу, і ми повинні мати змогу використати їх на будь-які потреби нашої держави», — зазначив Денис Шмигаль. Він наголосив, що насамперед зазначені кошти спрямовуватимуть для відшкодування втрат людей.

«Ми домовлялися, щоб російські активи насамперед спрямовувати на компенсацію збитків і втрат, яких росія завдала нашим людям», — наголосив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль переконаний, що Україна повин»на мати змогу в разі необхідності скористатися цими коштами для фінансування бюджету та для потреб Сил безпеки і оборони.

«Воюй або працюй»

Уряд напрацював механізми збільшення фінансування обороноздатності. Про це Прем’єр-міністр розповів під час форуму «Україна 2024. Незалежність». Глава уряду наголосив на необхідності додаткових ресурсів, які спрямовуватимуть на заробітну плату військовим, закупівлю обладнання, фінансування української оборонної промисловості.

«Зараз в України є критична потреба зібрати додаткові кошти на нашу обороноздатність. Це сотні мільярдів гривень. У парламент подано зміни до бюджету більш ніж на 500 мільярдів гривень цього року», — зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, уряд пропонує чотири основні джерела коштів на зазначені потреби. А саме: збільшення внутрішніх запозичень; збільшення ставки податку на прибуток для банків; розширення бази для військового збору; запровадження принципу «воюй або працюй», який передбачає виведення ринку праці з тіні. Прем’єр-міністр наголосив, що принцип «воюй або працюй» не новий. Свого часу його оприлюднив Президент України.

«У державі, яка бореться за своє виживання, не може бути людей, які стоять осторонь. Вони мають або воювати, або робити все, щоб забезпечити тих, хто воює. Це важливі моменти для збільшення кількості робочих місць, підвищення середніх заробітних плат у галузях, наповнення нашого бюджету», — наголосив Денис Шмигаль.

Україна має хороші результати євроінтеграції та прагне якнайшвидше бути технічно готовою до вступу в Євросоюз. Про цілі та плани євроінтеграційного шляху нашої держави Прем’єр-міністр також розповів під час форуму «Україна 2024. Незалежність».

«У першому півріччі наступного року під час головування Польщі в Раді ЄС маємо амбіцію відкрити всі розділи переговорів про вступ України», — зазначив очільник українського уряду. За його словами, Україна працює за всіма напрямами у переговорах про вступ у ЄС. Триває скринінг українського законодавства на відповідність європейському.

«Ми хочемо якнайшвидше бути технічно готовими до вступу в Євросоюз. У нас є команда, переговорні плани, інституційна здатність, підтримка партнерів зробити все це швидко», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував Президентові України, парламенту та урядовцям «за неймовірні результати на євроінтеграційному шляху нашої держави».

Формула миру: робота триває

Було б правильно, щоб другий Саміт миру відбувся в одній із країн Глобального Півдня. Про це керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив під час панельної дискусії в межах форуму «Україна 2024. Незалежність».»Він наголосив, що прагнення примусити росію дотримуватися міжнародного права лежить в основі формули миру.»За словами Андрія Єрмака, одразу після закінчення першого Саміту миру розпочалася робота з підготовки тематичних конференцій за участю робочих груп і представників країн Глобального Півдня.»

«Гадаю, за кілька місяців ми закінчимо цю роботу, результатом якої буде складання спільного плану реалізації формули миру Президента Зеленського. Ми хочемо — і було б правильно, — щоб другий Саміт відбувся саме в одній із країн Глобального Півдня», — сказав керівник Офісу Президента.»

Андрій Єрмак нагадав, що Україна підписала вже 25 двосторонніх безпекових угод, і робота триває.»

«Це нова безпекова екосистема, яка трансформуватиметься надалі до повного членства України в ЄС і НАТО», — додав він.

Керівник Офісу Президента наголосив, що Україна докладає всіх можливих зусиль, щоб повернути додому викрадених росією дітей. До міжнародної коаліції за повернення українських дітей приєдналося вже 40 країн.»

Андрій Єрмак також відзначив роботу щодо санкційного тиску: санкції діють, але вони можуть працювати ефективніше. Ідеть»ся про російських пропагандистів, нафтовий сектор та атомну енергетику, унеможливлення сірого імпорту електроніки»в»росію, зокрема для виробництва ракет.

Агресор розуміє тільки силу

Міністр оборони Рустем Умєров у своєму виступі на форумі підсумував досягнення міністерства протягом року та окреслив подальші кроки зі зміцнення обороноздатності держави.

Як розповів Рустем Умєров, з метою підвищення ефективності Сил оборони Міноборони розробило довгостроковий план, спрямований на наближення української армії до стандартів НАТО.

Триває цифровізація війська: після успішного запуску застосунків «Резерв+» та «Армія+» планується розроблення спеціального сервісу «Ветеран+», який надаватиме послуги для ветеранів.

«Завдяки підтримці уряду та Верховної Ради залучено понад 7 мільярдів доларів, які спрямовані на закупівлю дронів, наземних роботизованих комплексів і систем радіоелектронної боротьби. Крім того, відкриваються нові можливості для інвестицій країн-партнерів у вітчизняну оборонну індустрію», — розповів Рустем Умєров.

Міністерство оборони також активно працює над реалізацією інфраструктурних проєктів, зокрема розбудовою фортифікаційних систем та реконструкцією військових госпіталів для лікування захисників України.

Одним з ключових напрямів залишається поглиблення співпраці з державами-союзниками. В межах формату «Рамштайн» до співпраці залучено понад 50 країн, що дає змогу оперативно забезпечувати українську армію сучасним озброєнням, технікою та додатковими засобами ППО для захисту міст і критичної інфраструктури.

Окрім того, зазначив міністр оборони, українська сторона продовжує діалог із партнерами щодо надання дозволу на застосування далекобійної зброї західного виробництва для ураження військових об’єктів на території росії, зокрема аеродромів та логістичних пунктів, що використовують для терористичних атак.

«Ми будемо знищувати військові цілі агресора, щоб покласти край терору проти мирних українців. Агресор не розуміє іншої мови, окрім мови сили. Справедливий мир настане лише тоді, коли росія зіткнеться з рішучою відсіччю», — підсумував Рустем Умєров.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Міністерство оборони